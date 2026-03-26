Sandro Tonali yaz transfer döneminde Newcastle'dan ayrılabilir mi? İngiltere'den gelen haberlere göre: "Bir centilmenlik anlaşması var."





Dünya Kupası play-off'larında İtalya forması giyen orta saha oyuncusu, yaklaşan transfer dönemi öncesinde en çok konuşulan isimlerden biri. Premier League ve Serie A'daki birçok üst düzey kulüp, 2023 yılında Milan'dan ayrılıp Magpies'te maceraya atılan 2000 doğumlu oyuncunun durumunu takip ediyor.





Gelişinden üç yıl sonra, Tyne Nehri kıyılarındaki kalıcılığı hiç de kesin değil ve yerel medyadan gelen haberler, taliplerin dikkatini çekiyor.