Goal.com
Canlı
cm grafica tonali newcastle 2025 26Calciomercato

Çeviri:

İngiltere'den - Tonali, Newcastle'ı Avrupa kupalarından mahrum bırakabilir: Bir "centilmenlik anlaşması" gündeme geldi; ayrıntılar ve onu kimler transfer edebilir?

Newcastle United
S. Tonali
Transfers
Premier Lig
Juventus
AC Milan
M. United
Arsenal

İtalyan milli takımının orta saha oyuncusu, yaklaşan yaz transfer dönemi öncesinde en çok konuşulan isimlerden biri ve İngiltere'den geleceğiyle ilgili yeni söylentiler geliyor.

Sandro Tonali yaz transfer döneminde Newcastle'dan ayrılabilir mi? İngiltere'den gelen haberlere göre: "Bir centilmenlik anlaşması var."


Dünya Kupası play-off'larında İtalya forması giyen orta saha oyuncusu, yaklaşan transfer dönemi öncesinde en çok konuşulan isimlerden biri. Premier League ve Serie A'daki birçok üst düzey kulüp, 2023 yılında Milan'dan ayrılıp Magpies'te maceraya atılan 2000 doğumlu oyuncunun durumunu takip ediyor.


Gelişinden üç yıl sonra, Tyne Nehri kıyılarındaki kalıcılığı hiç de kesin değil ve yerel medyadan gelen haberler, taliplerin dikkatini çekiyor.

  • TONALI-NEWCASTLE: "VEDA İÇİN BEYLER ARASINDAKİ ANLAŞMA"

    Son gelişmeye göre Tonali, belirli koşulların gerçekleşmesi halinde yaz aylarında Newcastle'a transfer olmak üzere kulüple bir anlaşmaya varmış durumda.


    Bu haberi The Shields Gazette verdi. Gazeteye göre, orta saha oyuncusunun çevresi kulüple bir "centilmenlik anlaşması" yaptıklarına inanıyor.


    Haberde, Newcastle'ın gelecek sezon hiçbir Avrupa kupasına katılamaması durumunda, Magpies'in teklifleri dinleyeceği ve şimdiye kadar satılamaz olarak görülen oyuncunun transferine açık olacağı belirtiliyor.

    • Reklam

  • NEWCASTLE'IN PREMIER LİG'DEKİ DURUMU

    Newcastle'ın Avrupa kupalarından elenmesi senaryosu, şu anda gerçekleşme olasılığı oldukça yüksek.


    Eddie Howe'un yönettiği takım, şu anda 42 puanla Premier League'de 12. sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi artık bir hayalden ibaret; dördüncü sıradaki Aston Villa'nın 54 puanı, beşinci sıradaki Liverpool'un ise 49 puanı var.


    Avrupa Ligi'ne kalma yarışı da (48 puanla altıncı sırada yer alan Chelsea) bir o kadar zorlu. Hedef, 46 puanla eşit durumda olan Brentford ve Everton, yani sıralamada yedinci ve sekizinci sırada yer alan takımlar. İngiliz takımları için Şampiyonlar Ligi'nde beşinci sıra, Avrupa Ligi'ne kalma hakkı ve Conference Ligi'ne kalma hakkı anlamına geliyor. Ancak The Shields Gazette'ye göre, bu son kupa Tonali'yi kalmaya ikna etmek için yeterli olmayabilir.

  • TONALI'NIN SÖZLEŞMESİ

    Avrupa kupalarına katılma hakkı olmadan Newcastle'dan Tonali'yi transfer etmek daha kolay hale gelebilir, ancak maliyeti daha düşük olmayacaktır.


    Geçen yıl İtalyan orta saha oyuncusu, Magpies ile sözleşmesini 2029'a kadar uzattı ve kulübün bir sezon daha uzatma opsiyonu var. Bu da Juventus'un transfer bedelini yüksek tutmasına olanak tanıyor; geçen yılın sonunda bu bedel en az 80 milyon euro olarak değerlendirilmişti.


    Ayrıca, İngiltere'de sezon başına 7 milyon euro artı 2 milyon euro bonus kazanan eski Milan oyuncusunun maaşını da unutmamak gerekir.

  • TONALI KİM ALABİLİR?

    Newcastle'ın Avrupa kupalarına katılamaması durumunda transfer için olası bir anlaşma yapıldığına dair haber, Tonali'yi radarına alan çeşitli takımlar tarafından dikkatle takip ediliyor.


    İtalya'da Juventus uzun süredir onun peşinde, ancak anlaşmanın ekonomik koşulları nedeniyle bu transferde frenleniyor; bu koşullar, birçok Rossoneri taraftarının istediği Milan'a dönüşü bile son derece zorlaştırıyor.


    İngiliz devlerinin ilgisi ise daha somut: Manchester United, özellikle sezon sonunda Casemiro'nun ayrılmasıyla orta sahasını yeniden şekillendirmek zorunda ve 2000 doğumlu oyuncuyu özellikle beğeniyor; ayrıca Rice ve Zubimendi ile zaten sağlam bir kadroya sahip olan Arsenal de devreye giriyor.