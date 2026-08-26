Milan'ın hücum hattı için takip ettiği oyuncular arasında Harvey Elliott da var. Caughtoffside'ın bugün yazdığına göre, Liverpool forması giyen 2003 doğumlu hücum kanat oyuncusu uzun süredir Milan scoutları tarafından takip ediliyor ve oyuncunun adı transfer ekibine önerildi. Şu anda henüz bir görüşme yok ancak İngiliz siteye göre Milan, sözden eyleme geçmeye hazır. Elliott'ın profili beğeniliyor, çünkü hem forvet arkasında hem de tüm çizgiyi kullanan bir kanat oyuncusu olarak oynayabiliyor ve Iraola'nın ilk tercihi olmaması onu Anfield'dan uzaklaştırabilir.
Çeviri:
İngiltere’den: Milan, Harvey Elliott için en ciddi taliplerden biri. Liverpool bonservis bedelini belirledi
Liverpool'un değerlendirmesi
Caughtoffside’ın aktardığına göre Liverpool, onu 30-35 milyon euro civarında bir bedelle satmaya hazırken, Milan bonservisini 20-25 milyon euro olarak değerlendiriyor. Taraflar arasında anlaşmaya varmak için henüz bir temas kurulmadı, ancak görüşmeler yakında başlayabilir. Elliott, Aston Villa’da kiralık geçirdiği bir sezonun ardından Liverpool’a döndü; burada sadece yan rolde kaldı: 9 maç, toplam 277 dakika, yalnızca 1 gol.
2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nın en iyi oyuncusu
Elliott, 2019'da Fulham'dan gelişinden bu yana Liverpool formasıyla 147 maça çıktı. Bir harika çocuk olarak görülen oyuncu, rekabet ve geçirdiği ciddi diz sakatlığı nedeniyle Anfield'da iz bırakmayı başaramadı. Ancak yeteneği hiçbir zaman sorgulanmadı: 2025'te, İngiltere'nin Slovakya'da Almanya'ya karşı oynadığı finali kazanarak şampiyon olduğu 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın en iyi oyuncusu seçildi. Iraola, onu transfer nedenleriyle Newcastle deplasmanı kadrosuna almadı: planlarında yer almıyor, ayrılacak. Reds ile sözleşmesi gelecek yıl, 30 Haziran 2027'de sona eriyor.
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