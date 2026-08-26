Milan'ın hücum hattı için takip ettiği oyuncular arasında Harvey Elliott da var. Caughtoffside'ın bugün yazdığına göre, Liverpool forması giyen 2003 doğumlu hücum kanat oyuncusu uzun süredir Milan scoutları tarafından takip ediliyor ve oyuncunun adı transfer ekibine önerildi. Şu anda henüz bir görüşme yok ancak İngiliz siteye göre Milan, sözden eyleme geçmeye hazır. Elliott'ın profili beğeniliyor, çünkü hem forvet arkasında hem de tüm çizgiyi kullanan bir kanat oyuncusu olarak oynayabiliyor ve Iraola'nın ilk tercihi olmaması onu Anfield'dan uzaklaştırabilir.







