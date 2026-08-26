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Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Çeviri:

İngiltere’den: Milan, Harvey Elliott için başlıca hedeflerden biri olarak onu görüyor. Liverpool bonservis bedelini belirledi

AC Milan
Transfers
Liverpool
H. Elliott

2003 doğumlu kanat oyuncusu ya da 10 numara, 2027’de sona erecek sözleşmeyle bağlı olduğu Liverpool’dan ayrılacak.

Milan'ın hücum hattı için takip ettiği oyuncular arasında Harvey Elliott da var. Caughtoffside'ın bugün yazdığına göre, Liverpool forması giyen 2003 doğumlu hücum kanadı bir süredir Milan scoutları tarafından izleniyor ve adı transfer ekibine önerildi. Şu anda henüz bir görüşme yok ancak İngiliz siteye göre Milan sözden eyleme geçmeye hazır. Elliott'ın profili beğeniliyor, çünkü hem santrforun arkasında hem de tüm çizgiyi kullanan bir kanat oyuncusu olarak oynayabiliyor; ayrıca Iraola'nın ilk tercihi olmaması da onu Anfield'dan uzaklaştırabilir.



  • Liverpool'un değerlendirmesi

    Caughtoffside'ın haberine göre Liverpool, oyuncuyu 30-35 milyon euro civarında bir bedelle göndermeye hazırken, Milan bonservisi için 20-25 milyon euro değer biçiyor. Taraflar arasında anlaşmaya varmak için henüz temas kurulmadı, ancak görüşmeler kısa süre içinde başlayabilir. Elliott, Aston Villa'da kiralık geçirdiği bir sezonun ardından Liverpool'a döndü; burada daha çok arka planda kaldı: 9 maç, toplam 277 dakika süre ve sadece 1 gol.

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  • 2025 U21 Avrupa Şampiyonası'nın en iyi oyuncusu

    Elliott, 2019'da Fulham'dan gelişinden bu yana Liverpool formasıyla 147 maça çıktı. Bir harika çocuk olarak görülen oyuncu, rekabet ve dizinden yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle Anfield'da iz bırakmayı başaramadı. Ancak yeteneği hiçbir zaman sorgulanmadı: 2025'te, İngiltere'nin Slovakya'da Almanya'ya karşı oynadığı finali kazanarak şampiyon olduğu 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın en iyi oyuncusu seçildi. Iraola, transfer gerekçeleriyle onu Newcastle deplasmanının kadrosuna almadı: planlarında yer almıyor, ayrılacak. Reds ile sözleşmesi gelecek yıl, 30 Haziran 2027'de sona eriyor.


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