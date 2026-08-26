Milan'ın hücum hattı için takip ettiği oyuncular arasında Harvey Elliott da var. Caughtoffside'ın bugün yazdığına göre, Liverpool forması giyen 2003 doğumlu hücum kanadı bir süredir Milan scoutları tarafından izleniyor ve adı transfer ekibine önerildi. Şu anda henüz bir görüşme yok ancak İngiliz siteye göre Milan sözden eyleme geçmeye hazır. Elliott'ın profili beğeniliyor, çünkü hem santrforun arkasında hem de tüm çizgiyi kullanan bir kanat oyuncusu olarak oynayabiliyor; ayrıca Iraola'nın ilk tercihi olmaması da onu Anfield'dan uzaklaştırabilir.







