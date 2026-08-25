Grealish, bu sezon şu ana kadar City'nin tüm resmi maçlarında forma giydi; pazar günü Bournemouth'a karşı 2-1 kazanılan maçta ise sonradan oyuna girerek 14 dakikalık kısa bir süre aldı. Şimdi gözler, Enzo Maresca yönetiminde forma savaşı vermek için Etihad'da kalmak isteyip istemeyeceğinde ya da Serie A'ya transfer olmayı değerlendirip değerlendirmeyeceğinde. İngiliz oyuncu, geçen sezon Everton'da kiralık olarak kariyerini yeniden canlandırmış gibi görünüyor, ligin ilk aylarında da parladı: Kulüpteki ilk 22 maçında iki gol ve altı asist üretti, ayrıca Premier League'de Ayın Oyuncusu ödülünü de kazandı.