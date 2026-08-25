İngiltere’de, yaz başında gündeme gelen iddia yeniden ortaya atıldı. Football Insider kaynaklarına göre Milan, Manchester City forması giyen 1995 doğumlu oyun kurucu Jack Grealish ile ilgileniyor. Son sezonda Everton’da kiralık olarak forma giydikten sonra kulübe geri dönmesi beklenen oyuncu, teknik direktör David Moyes’u ise tam anlamıyla ikna edemedi.
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İngiltere’den - Milan’da Grealish fikri: Manchester City ile ilk temas, sözleşmesi sona eriyor
TALEP
Liverpool kulübü, 30 yaşındaki oyuncunun bonservisiyle transferi konusunda tamamen ikna olmuş değil ve onu yeniden kadrosuna katma ilgisi, transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala azaldı: Everton, oyuncunun bonservis bedeli son haftalarda ciddi şekilde düşmüş olmasına rağmen görüşmelerden uzaklaştı. Milan, sözleşmesi gelecek yıl bitecek oyuncu için talep edilen rakamın 10 milyon sterlinin altında olması halinde anlaşmayı tamamlayabilir. Yeni teknik direktör Ruben Amorim, olası Rafael Leao ayrılığı da gündemdeyken, transfer dönemi sona ermeden önce sol tarafta oynayan bir 10 numarayı kadrosuna katmak istiyor.
Grealish'in isteği
Grealish, bu sezon şu ana kadar City'nin tüm resmi maçlarında forma giydi; pazar günü Bournemouth'a karşı 2-1 kazanılan maçta ise sonradan oyuna girerek 14 dakikalık kısa bir süre aldı. Şimdi gözler, Enzo Maresca yönetiminde forma savaşı vermek için Etihad'da kalmak isteyip istemeyeceğinde ya da Serie A'ya transfer olmayı değerlendirip değerlendirmeyeceğinde. İngiliz oyuncu, geçen sezon Everton'da kiralık olarak kariyerini yeniden canlandırmış gibi görünüyor, ligin ilk aylarında da parladı: Kulüpteki ilk 22 maçında iki gol ve altı asist üretti, ayrıca Premier League'de Ayın Oyuncusu ödülünü de kazandı.
Sözleşmesi sona eriyor
Ayak sakatlığının ardından, kiralık sözleşmesinin haziranda sona ermesine kadar iyileşme sürecini geçirmek için Merseyside'da kaldı: ancak Moyes, Grealish'in oynayamadığı dönemde saha dışındaki davranışlarından memnun kalmadı ve bunun sonucunda Liverpool kulübüne dönüşü gerçekleşmedi. Milan, doğru bedelle bonservisini kalıcı olarak almak için devreye girebilir: Grealish'in sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor ve bu nedenle bonservis bedeli 10/15 milyon euronun üzerinde olamaz.
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