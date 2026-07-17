İngiltere'den - Milan: Amad Diallo, Ruben Amorim'in radarında. Manchester United'ın cevabı ve piyasa değeri ne kadar?

Ancak şu anda Manchester United ve Michael Carrick’in niyeti – ki Carrick, Amorim’in yerine geçici teknik direktörlük görevini başarıyla yerine getirdikten sonra sözleşmesi yenilenerek takımın başına resmen getirildi – Fildişili oyuncuyu kadrodan çıkarmamak ve onu 2026/2027 sezonunda da kadroda tutmaktır. Amad Diallo, 30 Haziran 2030 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzaladı ve Caughtoffside.com’un haberine göre, ancak 50 ila 60 milyon avro arasında tahmin edilen gerçekten çok önemli bir teklif gelmesi durumunda takımdan ayrılabilir.