Birçok yenilik getireceği öngörülen transfer kampanyasının ilk iki hamlesini (Gonçalo Ramos ve Mario Gila) gerçekleştirdikten sonra, Milan son günlerde bekleme pozisyonuna geçti; bir yandan artık projenin bir parçası olmayan ve önemli gelir kaynağı olabilecek bazı oyuncuları satma gerekliliği, diğer yandan da teknik direktör Rubén Amorim’in istediği yeni oyuncuları kadroya katma ihtiyacı arasında kalmış durumda.
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İngiltere'den - Milan: Amad Diallo, Ruben Amorim'in radarında. Manchester United'ın cevabı ve piyasa değeri ne kadar?
AMORİM'İN VELİEDİ
Bununla birlikte, Milan kadrosu ve teknik direktörüyle ilgili çeşitli isimler gündeme getiriliyor; bugün İngiltere’den, özellikle de Caughtoffside.com sitesi üzerinden Amad Diallo’nun transferiyle ilgili yeni söylentiler geliyor. 2002 doğumlu ofansif kanat oyuncusu, Ocak 2021'de bonuslar dahil 40 milyon euro (25+15) karşılığında Atalanta'dan Manchester United'a transfer olmuştu. Amorim, geçen Ocak ayında Red Devils'ın teknik direktörlüğünden kovulmasıyla ayrılmasının ardından bile en çok bağ kurduğu oyunculardan biri Diallo'dur. Fildişi Sahili milli oyuncusu, tam da onun yönetiminde sağ kanatta kanat oyuncusu pozisyonunda kalıcı bir şekilde ilk 11'de yerini sağlamlaştırdı. Portekizli teknik direktörün yönetiminde Diallo, 43 maça çıktı ve 10 gol, 11 asist kaydetti.
KARDİNALE YÖNELİK TALEP
Caughtoffside.com’un aktardığına göre, Rubén Amorim, Milan açısından da Amad Diallo’dan oldukça memnun olduğunu belirtmiş; zira hâlâ o bölgede oynayacak sol ayaklı bir futbolcu arayışında. Milanello’daki kampın bu ilk günlerinde, Fulham’dan kiralık dönüş yapan Nijeryalı Chukwueze sağ bek olarak görevlendiriliyor; ancak Portekizli teknik direktörün, Diallo’yu İtalya’ya geri getirmek için Rossoneri kulübüne ve başkan Gerry Cardinale’ye çaba göstermelerini istediği belirtiliyor.
MANCHESTER UNITED'IN DURUMU
Ancak şu anda Manchester United ve Michael Carrick’in niyeti – ki Carrick, Amorim’in yerine geçici teknik direktörlük görevini başarıyla yerine getirdikten sonra sözleşmesi yenilenerek takımın başına resmen getirildi – Fildişili oyuncuyu kadrodan çıkarmamak ve onu 2026/2027 sezonunda da kadroda tutmaktır. Amad Diallo, 30 Haziran 2030 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzaladı ve Caughtoffside.com’un haberine göre, ancak 50 ila 60 milyon avro arasında tahmin edilen gerçekten çok önemli bir teklif gelmesi durumunda takımdan ayrılabilir.
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