İngiltere’den: Gyokeres ile Arsenal’in arası bozuldu, ocak ayı için Milan’la temaslar var

Mikel Arteta'nın Arsenal'i, son İngiltere şampiyonu olarak küçük ama yine de önemli bir teknik-taktiksel devrimi sahaya koyuyor. Şampiyonluğa giden yolculuğun birçok önemli ismi yaz aylarında sorgulanmaya başlandı ve sezonun bu başlangıcında da Bask teknik adamın yaptığı tercihler, neredeyse yıldız olarak görülen ama bugün takımın kıyısında kalan oyuncular arasında azımsanmayacak bir hoşnutsuzluk yaratıyor.

Bunlardan biri de Viktor Gyokeres. İsveçli forvet süre bulamıyor ve ocak transfer dönemi öncesinde etrafına bakmaya başladı.TeamTalk ve diğer İngiliz medyasına göre, onun için temaslara başlayan kulüplerden biri de Milan.