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Emanuele Tramacere
Çeviri:

İngiltere’den: Gyokeres ile Arsenal’in arası bozuldu, ocak ayı için Milan’la temaslar var

AC Milan
V. Gyoekeres
Arsenal
Juventus

İsveçli forvet, Arteta yönetiminde forma şansı bulamıyor ve ayrılığı düşünüyor.

Mikel Arteta'nın Arsenal'i, son İngiltere şampiyonu olarak küçük ama yine de önemli bir teknik-taktiksel devrimi sahaya koyuyor. Şampiyonluğa giden yolculuğun birçok önemli ismi yaz aylarında sorgulanmaya başlandı ve sezonun bu başlangıcında da Bask teknik adamın yaptığı tercihler, neredeyse yıldız olarak görülen ama bugün takımın kıyısında kalan oyuncular arasında azımsanmayacak bir hoşnutsuzluk yaratıyor.

Bunlardan biri de Viktor Gyokeres. İsveçli forvet süre bulamıyor ve ocak transfer dönemi öncesinde etrafına bakmaya başladı.TeamTalk ve diğer İngiliz medyasına göre, onun için temaslara başlayan kulüplerden biri de Milan.

  • ARSENAL'İN KIYISINDA

    Söylemek ve aktarmak gerekir ki, yaz boyunca Arsenal, Kai Havertz’inkine daha çok benzeyen ve onun özelliklerinden uzak bir forveti uzun süre aradı. Arteta için Gyokeres bugün hücumda üçüncü tercih konumunda; öyle ki yıl başından bu yana İsveçli oyuncunun bu sezon yalnızca 5 maçı var; bunların sadece biri Carabao Cup’ta ilk 11’de ve toplamda oynadığı süre sadece 207 dakika. Ancak asıl dikkat çeken, Premier League’de oynanan 5 maçın 3’ünde yedek kulübesinde kalması ve iki kez 17 dakikadan fazla süre almaması.

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  • Milano-Londra hattı

    Gyokeres'in rahatsızlığı, temsilcilerini hemen harekete geçirdi ve onlar da Avrupa'nın çeşitli kulüpleriyle nabız yoklamaya başladı. TeamTalk'ın aktardığına göre en ilgili kulüplerden biri de doğrudan Milan.

    Milan, ocak ayı öncesinde olası rakamları ve operasyonun uygulanabilirliğini değerlendirmek için İsveçli oyuncunun çevresiyle ilk temaslara başladı. Fikir, kaçınılmaz olarak, sezon sonunda satın alma opsiyonuyla bir kiralama olacak. Oyuncu Juventus'a da önerildi ancak Juventus bu fikre biraz daha mesafeli yaklaşıyor.



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