Unai Emery ile Pervis Estupinan, Villarreal'da birlikte çalıştı ve burada karşılıklı büyük saygı ve güvene dayalı bir ilişki kurdu. Bu bağ, İspanyol teknik adamı, kısa süre önce PSG'ye transfer olan Lucas Digne yerine Ekvadorlu milli oyuncunun adını ideal alternatif olarak önermeye ikna edecek kadar güçlüydü. Yaklaşık bir ay süren uzun görüşmelerin ardından Aston Villa, daha sonra Atletico Madrid'den Matteo Ruggeri'ye yönelmeden önce müzakerelerden çekildi.
AFP
Çeviri:
İngiltere'den gelen şaşırtıcı bir iddiaya göre Estupinan'ın Milan'dan Aston Villa'ya transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı
İngiliz tarzı yeniden yapılanma
The Athletic'in Aston Villa'nın Pervis Estupinan'a ilgisine dair yorumu ve perde arkası: "Aston Villa, Milan'dan Pervis Estupiñán'ın peşinde bir aydan fazla zaman geçirdi. Emery, Villarreal döneminde sol bekle daha önce çalışmıştı ve oyuncunun menajerliğini Mendes yürütüyordu, bu yüzden transfer mantıklıydı. Ancak Villa'nın görüşmeleri, şartlar sürekli değiştiği için gecikmeler yaşadı. Sabır tükenen kulüp, Atlético'dan Ruggeri'ye yöneldi. Ruggeri için prensipte anlaşmaya varılmasının ardından, Estupiñán'ı transfer etmek için yeniden hamle yapma fikrinin kısa süreliğine yeniden gündeme geldiği ortaya çıktı".
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