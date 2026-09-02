Unai Emery ile Pervis Estupinan, Villarreal'da birlikte çalıştı ve burada karşılıklı büyük saygı ve güvene dayalı bir ilişki kurdu. Bu bağ, İspanyol teknik adamı, kısa süre önce PSG'ye transfer olan Lucas Digne yerine Ekvadorlu milli oyuncunun adını ideal alternatif olarak önermeye ikna edecek kadar güçlüydü. Yaklaşık bir ay süren uzun görüşmelerin ardından Aston Villa, daha sonra Atletico Madrid'den Matteo Ruggeri'ye yönelmeden önce müzakerelerden çekildi.