Rafael Leao’nun bu yaz transfer piyasasında yeni gelişmelerin habercisi olacak gibi görünüyor. Portekiz milli takımıyla Dünya Kupası’nda mücadele eden ve son 16 turuna kalmak için Hırvatistan ile oynanacak maçta sahaya çıkacak olan Milanlı forvet, artık kulübün gelecek planlarında yer almadığı için takip edilmesi gereken bir oyuncu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni teknik direktör Rubén Amorim ile yaptığı görüşmenin ardından kısmi bir uzlaşma girişimi olsa da, 1999 doğumlu oyuncunun Mayıs ayı sonunda başka bir ligde yeni bir deneyim yaşamak istediğini ifade ettiği açıklamaları, taraflar arasında onarılamaz bir kopukluk yarattı.
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