Ancak bugüne kadar, Leao’nun Milan’dan ayrılmasının ardından ciddi olarak değerlendireceği iki seçenek olan Premier League veya İspanya La Liga’daki büyük kulüplerden hiçbiri ona somut bir ilgi göstermedi ve öne çıkan tek kulüp Galatasaray olmaya devam ediyor; ancak bu kulüp, oyuncunun beğenisini kazanamıyor. Sözleşmesi Haziran 2028’de sona erecek olmasına rağmen, Rossoneri’nin 10 numarası yine de takımdan ayrılma yolunda ve bu konudaki son önemli gelişme İngiliz basından, özellikle de The Independent’tan geldi.Roberto De Zerbi’nin çalıştırdığı Tottenham durmak niyetinde değil ve halihazırda 300 milyon euro değerinde üç transferi (van Eke, Mateus Fernandes ve Tonali) tamamladıktan sonra, hücum hattı ve kanatlar için de takviye arayışında. Ve bir şekilde Rafa Leao’nun adı da bu tartışmanın içine giriyor.





TOTTENHAM, TONALI REKOR BİR TRANSFER: MILAN DA KAZANÇLI ÇIKIYOR