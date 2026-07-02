Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
CM Grafica Leao Milan 16 9 nuovaGetty Images/Calciomercato

Çeviri:

İngiltere'den - De Zerbi'nin Tottenham'ı durmak bilmiyor ve hücumda takviye peşinde: Leao için Milan ile ilk temaslar kuruldu, ancak ilk tercih başka bir isim

AC Milan
R. Leao
Tottenham Hotspur
Transfers

Portekizli forvet, üst düzey bir kulüpten somut bir teklif beklerken transfer listesinde kalmaya devam ediyor

Rafael Leao’nun bu yaz transfer piyasasında yeni gelişmelerin habercisi olacak gibi görünüyor. Portekiz milli takımıyla Dünya Kupası’nda mücadele eden ve son 16 turuna kalmak için Hırvatistan ile oynanacak maçta sahaya çıkacak olan Milanlı forvet, artık kulübün gelecek planlarında yer almadığı için takip edilmesi gereken bir oyuncu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni teknik direktör Rubén Amorim ile yaptığı görüşmenin ardından kısmi bir uzlaşma girişimi olsa da, 1999 doğumlu oyuncunun Mayıs ayı sonunda başka bir ligde yeni bir deneyim yaşamak istediğini ifade ettiği açıklamaları, taraflar arasında onarılamaz bir kopukluk yarattı.


TÜM GÜNCELLEMELER GERÇEK ZAMANLI! CALCIOMERCATO.COM’un WHATSAPP kanalına katılın: buraya tıklayın

  • DE ZERBI DURMAYACAK

    Ancak bugüne kadar, Leao’nun Milan’dan ayrılmasının ardından ciddi olarak değerlendireceği iki seçenek olan Premier League veya İspanya La Liga’daki büyük kulüplerden hiçbiri ona somut bir ilgi göstermedi ve öne çıkan tek kulüp Galatasaray olmaya devam ediyor; ancak bu kulüp, oyuncunun beğenisini kazanamıyor. Sözleşmesi Haziran 2028’de sona erecek olmasına rağmen, Rossoneri’nin 10 numarası yine de takımdan ayrılma yolunda ve bu konudaki son önemli gelişme İngiliz basından, özellikle de The Independent’tan geldi.Roberto De Zerbi’nin çalıştırdığı Tottenham durmak niyetinde değil ve halihazırda 300 milyon euro değerinde üç transferi (van Eke, Mateus Fernandes ve Tonali) tamamladıktan sonra, hücum hattı ve kanatlar için de takviye arayışında. Ve bir şekilde Rafa Leao’nun adı da bu tartışmanın içine giriyor.


    TOTTENHAM, TONALI REKOR BİR TRANSFER: MILAN DA KAZANÇLI ÇIKIYOR

    • Reklam

  • İKİNCİ TERCİH

    Portekizli oyuncu, şu anda ilk tercih olmasa da, olası transferin maliyetini öğrenmek amacıyla Milan ile ilk bilgilendirme görüşmesini gerçekleştirmiş. Tottenham’ın forvet hattını güçlendirmek için belirlediği hedef, Bournemouth’ta forma giyen ve 2006 doğumlu yetenekli oyuncu Eli Junior Kroupi; oyuncu, Premier League’de 33 maçta 13 gol atarak son derece başarılı bir sezonu geride bıraktı. Sadece 13 milyon avroya transfer edilen eski Lorient oyuncusu, Arsenal ve Paris Saint-Germain’in de radarında yer alıyor ve piyasa değeri 80 milyon sterlin civarında, yani 93,5 milyon avro olarak tahmin ediliyor. Alternatif olarak De Zerbi, Manchester City'den ayrılmak üzere olan Brezilyalı Savinho'ya ve Rafa Leao'ya da göz dikmiş durumda. Leao, İtalya'ya ve Milan'a toplam 50 milyon avroya transfer olduktan yedi yıl sonra takımdan ayrılabilir.


    TONALI, MILAN’I “ÇAĞIRIYOR”: “EĞER BİR GÜN BÖYLE BİR İMKÂN OLURSA...”

  • LEAO’NUN MİLAN’DAKİ İSTATİSTİKLERİ

    2019 yazında Lille'den transfer olan Rafa Leao, Milan formasıyla 291 maça çıktı ve 80 gol, 65 asist kaydetti. 2021/2022 sezonunun sonunda bir Scudetto kazandı ve Ocak 2025'te Inter ile oynanan finalde İtalya Süper Kupası'nı kazandı.

Club Friendlies
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Milton Keynes Dons crest
Milton Keynes Dons
MKD