(C)Getty Images
Çeviri:
"İngiltere'den daha iyi olduğumuzu biliyorduk" - Lionel Messi, Arjantin'in Dünya Kupası yarı finalini kazanamaması halinde "aptalca" tepkilerle karşılaşmaktan korkuyordu
Arjantin, İngiltere’yi kıl payı yenerek bir kez daha Dünya Kupası finaline yükseldi
Arjantin, çekişmeli geçen yarı final maçında geriye düşmesine rağmen İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline çıkmayı garantiledi. Bu galibiyet, İspanya ile oynanacak final maçının yolunu açarken, Albiceleste’nin uluslararası sahnedeki olağanüstü serisini de sürdürdü.
Maç sonrası açıklamalarda bulunan Messi, İngiltere ile oynanan maçın sıradan bir karşılaşmadan çok daha büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Milli marş sırasında duyguların açıkça hissedildiğini belirten Messi, bu sonucu hem oyuncuların hem de Arjantin halkının çaresizce istediği bir zafer olarak nitelendirdi.
- Getty Images Sport
Messi, zaferin ardındaki baskı ve inancı anlatıyor
Messi, Arjantin’in turnuvaya son dünya şampiyonu olarak katılmış olmasına rağmen bir yenilginin eleştirilere yol açacağını kabul etti. Takımın böylesine önemli bir maçı kaybedemeyeceğini düşündüğünü vurguladı ve futbol açısından daha iyi taraf olduklarına inandıklarını belirtti.
Messi, TyC Sports'a yaptığı açıklamada, "İngiltere ile oynadığımız maç özeldi; kaybedemezdik," dedi. "Bu takım kimseye bir şey borçlu olmasa da, Arjantinlilerin nasıl olduğunu bilirsiniz; her zaman daha fazlasını isteriz. Bence bugün kaybetseydik, insanlar ortaya çıkıp aptalca şeyler söyleyecekti, ama biz onlara bu fırsatı vermedik.
"Sahada onlardan daha iyi olduğumuzu biliyorduk, ancak bu büyüklükteki bir maçta çok şey söz konusuydu. Tarih bu maçlarda rol oynar, ancak temsil ettiği her şey nedeniyle yine de özeldir ve kazanmak zorundaydık."
Kaptan ayrıca, turnuva öncesinde sakatlıklar ve kondisyon sorunları nedeniyle şüpheyle karşılanan kadroyu da savundu. Şöyle dedi: "Bu takım beni şaşırtmıyor. Onları tanıyorum ve neler yapabileceğimizi biliyoruz.
"İnsanlar maça nasıl girdiğimizden dolayı şüphe duymuş olabilirler, çünkü çok riskli durumda olan ve sorunları olan oyuncularımız vardı, ancak bu grup bir araya gelip kenetlendiğinde her zaman ekstra bir güç verir. Birbirlerine ilham verirler ve her şeylerini ortaya koymak için sahip olduklarını bilmedikleri bir güç bulurlar."
Arjantin'in altın çağı devam ediyor
Messi, Arjantin’in devam eden başarısının, elde ettikleri başarıların hediye değil, hak edilerek kazanıldığını kanıtladığını vurguladı. Arka arkaya iki kez Dünya Kupası finaline ulaşmanın, takımın son dört yıldaki istikrarını ortaya koyduğunu savundu. Inter Miami’nin yıldızı ayrıca, final öncesinde takımı ve taraftarları bu anın tadını çıkarmaya teşvik etti.
"Bir Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından tekrar Dünya Kupası finaline ulaşmak... İnsanlar istese de istemese de, ne derse desin, son dört yıldır en iyiyiz," diye açıkladı Messi.
"Bugün, bir kez daha dünyanın en iyi iki takımı arasındayız ve bu, yaptığımız her şeyin tesadüf olmadığını ve kimsenin bize bir şey vermediğini gösteriyor. Arka arkaya iki Dünya Kupası finaline ulaşmak çok az kişinin başardığı bir şey ve bu grup bunu başardı."
Messi sözlerine şöyle devam etti: "Bizim tadını çıkardığımız gibi siz de bu anın tadını çıkarın. Bugün bir Dünya Kupası finaline daha ulaştık, Arjantin’i bir kez daha en iyi iki takım arasına yerleştirdik.
"Dört yıldır dünya şampiyonu olmanın tadını çıkarıyoruz ve yine finalde oynuyoruz. Siz de şu anda yaptığınız gibi tadını çıkarın; bugün son adımı attık ve hepimizin istediği şeye ulaştık: son aşamaya gelmek, Dünya Kupası finalinde oynamak ve her zamanki gibi, bu da Tanrı’nın iradesine bağlı olacak."
- AFP
Arjantin’in bir başka dünya şampiyonluğuna ulaşmasının önünde İspanya duruyor
Arjantin şimdi dikkatini, yarı finalde Fransa'yı 2-0 mağlup eden İspanya ile oynayacağı Dünya Kupası finaline çeviriyor. Final maçı Pazar günü New York'taki New Jersey Stadyumu'nda oynanacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun