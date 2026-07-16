"İngiltere'den daha iyi olduğumuzu biliyorduk" - Lionel Messi, Arjantin'in Dünya Kupası yarı finalini kazanamaması halinde "aptalca" tepkilerle karşılaşmaktan korkuyordu

Messi, Arjantin’in turnuvaya son dünya şampiyonu olarak katılmış olmasına rağmen bir yenilginin eleştirilere yol açacağını kabul etti. Takımın böylesine önemli bir maçı kaybedemeyeceğini düşündüğünü vurguladı ve futbol açısından daha iyi taraf olduklarına inandıklarını belirtti.

Messi, TyC Sports'a yaptığı açıklamada, "İngiltere ile oynadığımız maç özeldi; kaybedemezdik," dedi. "Bu takım kimseye bir şey borçlu olmasa da, Arjantinlilerin nasıl olduğunu bilirsiniz; her zaman daha fazlasını isteriz. Bence bugün kaybetseydik, insanlar ortaya çıkıp aptalca şeyler söyleyecekti, ama biz onlara bu fırsatı vermedik.

"Sahada onlardan daha iyi olduğumuzu biliyorduk, ancak bu büyüklükteki bir maçta çok şey söz konusuydu. Tarih bu maçlarda rol oynar, ancak temsil ettiği her şey nedeniyle yine de özeldir ve kazanmak zorundaydık."

Kaptan ayrıca, turnuva öncesinde sakatlıklar ve kondisyon sorunları nedeniyle şüpheyle karşılanan kadroyu da savundu. Şöyle dedi: "Bu takım beni şaşırtmıyor. Onları tanıyorum ve neler yapabileceğimizi biliyoruz.

"İnsanlar maça nasıl girdiğimizden dolayı şüphe duymuş olabilirler, çünkü çok riskli durumda olan ve sorunları olan oyuncularımız vardı, ancak bu grup bir araya gelip kenetlendiğinde her zaman ekstra bir güç verir. Birbirlerine ilham verirler ve her şeylerini ortaya koymak için sahip olduklarını bilmedikleri bir güç bulurlar."