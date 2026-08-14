26 milyon sterlinlik (35 milyon dolar) bir transfer anlaşması, ünlü altyapı sisteminden yetişip Manchester United formasıyla 255 maça çıkan McTominay'i Old Trafford'dan ayırdı. Manchester'da düzenli olarak forma giymesine rağmen, ilk 11'deki yeri hiçbir zaman garanti olmadı.

Jose Mourinho döneminde A takıma yükselen 29 yaşındaki oyuncu, United'da sık sık derinde oynayan, savunma ağırlıklı bir orta saha olarak kullanıldı. Bu nedenle hücum içgüdüleri kısıtlandı ve takım içindeki değerine dair soru işaretleri gündeme geldi.

Napoli'de zincirlerini kıran McTominay'nin parlamasına izin verildi ve oyuncu, hücumcu bir 10 numara olarak öne çıktı. Stadio Diego Armando Maradona'da iki sezonda 27 gole ulaştı ve şampiyonluk yaşayan, ligin MVP'si olan ve Ballon d’Or'a aday gösterilen bir isim haline geldi.

United, altyapısından yetişen bir yıldızın elden çıkmasına izin verdiği için çokça eleştiriyle karşı karşıya kaldı, ancak McTominay'nin geleceğinde ne var? Ayrılık söylentileri birkaç transfer döneminde gündemi meşgul etti, ancak 2030'a kadar yeni sözleşme şartlarının da hazırlandığı söyleniyor.