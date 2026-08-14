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'İngiltere'den birilerinin', Scott McTominay için transfer kumarı oynaması ve Napoli'nin eski Manchester United yıldızına Premier League'e dönüş fırsatı sunması bekleniyor
McTominay, İtalya'da şampiyonluk yaşayan ve MVP seçilen bir oyuncu oldu
26 milyon sterlinlik (35 milyon dolar) bir transfer anlaşması, ünlü altyapı sisteminden yetişip Manchester United formasıyla 255 maça çıkan McTominay'i Old Trafford'dan ayırdı. Manchester'da düzenli olarak forma giymesine rağmen, ilk 11'deki yeri hiçbir zaman garanti olmadı.
Jose Mourinho döneminde A takıma yükselen 29 yaşındaki oyuncu, United'da sık sık derinde oynayan, savunma ağırlıklı bir orta saha olarak kullanıldı. Bu nedenle hücum içgüdüleri kısıtlandı ve takım içindeki değerine dair soru işaretleri gündeme geldi.
Napoli'de zincirlerini kıran McTominay'nin parlamasına izin verildi ve oyuncu, hücumcu bir 10 numara olarak öne çıktı. Stadio Diego Armando Maradona'da iki sezonda 27 gole ulaştı ve şampiyonluk yaşayan, ligin MVP'si olan ve Ballon d’Or'a aday gösterilen bir isim haline geldi.
United, altyapısından yetişen bir yıldızın elden çıkmasına izin verdiği için çokça eleştiriyle karşı karşıya kaldı, ancak McTominay'nin geleceğinde ne var? Ayrılık söylentileri birkaç transfer döneminde gündemi meşgul etti, ancak 2030'a kadar yeni sözleşme şartlarının da hazırlandığı söyleniyor.
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Eski Man Utd yıldızı McTominay yeniden Premier League'de oynayacak mı?
Eski İskoçya yıldızı Hendry, Estafa.info iş birliğiyle konuşurken, GOAL'e Britanya futbolunun McTominay için son durak olup olmadığı sorulduğunda şunları söyledi: “Birkaç yıl önce Napoli için yaptıklarını, onlar üzerinde ne kadar büyük bir etki yarattığını ve neler başardıklarını görünce, İngiltere'de muhtemelen birileri, ‘biliyor musun, onu buraya getirmeyi isteriz çünkü onda o kazanma zihniyeti var’ diye düşünüyordur.
”Üst düzey altı ya da sekiz kulübün kazanma zihniyetine sahip olmadığını söylemiyorum ama yıllar içinde bunu bulmak kolay değil. Bu yüzden Scott, Dünya Kupası'nda bizim için büyük bir oyuncu olacaktı ve bence Dünya Kupası onun için işlemedi, pek çok İskoç oyuncu için işlemediği gibi.”
İskoçya, 2026'da bir Dünya Kupası hayal kırıklığını daha yaşadı
McTominay, Danimarka ile oynanan kritik eleme maçında muhteşem bir röveşata gole imza atarak İskoçya'nın 1998'den bu yana ilk Dünya Kupası'na gitmesine yardımcı oldu, ancak Kuzey Amerika'da bir başka grup aşaması elenişi yaşanırken kaçıranlar arasında o da vardı.
Hendry, sahada hayal kırıklığı yaratan ancak saha dışında unutulmaz bazı anlara sahne olan büyük turnuvaya dair şunları ekledi: “Dürüst olmam gerekirse Dünya Kupası'nda İskoçya'dan hayal kırıklığına uğradım. Ama öte yandan, sanırım birçok kişi 1998'de de hayal kırıklığı yarattığımızı söyler.
“2026 Dünya Kupası'nın tek parlayan yanı Tartan Army'ydi. Artık Amerika'da kimsenin dokunamayacağı bir geçmişleri var. Hatta benim bulunduğum bölgeden bazı taraftarları, Peterhead'den North East Tartan Army grubunu gördüm, ekimde yeniden Boston'a gidiyorlar; tekneyi ve her şeyi ayarlamışlar, gerçekten olağanüstü.
“Bence Haiti karşısındaki 1-0'dan sonra herkes tamamen hayal kırıklığına uğramıştı. İlk maç bizi gerçekten hazırladı, yani gerçekten ama gerçekten hazırladı. Ayrıca garip bir şekilde, Fas karşısında 70 saniye içinde 1-0 geriye düşmemiz aslında biraz lehimize işledi çünkü onlar öne geçmişti ve bizim de buna tepki vermemiz gerekiyordu. İyi olan şey, ikinci ya da üçüncü golü atamamalarıydı ama bizim buna gerçekten tepki vermemiz ve bunu yapmak için neredeyse bütün maça sahip olmamızdı.
“John McGinn pozisyonunda penaltı alabilir miydik? Bence evet. Genel olarak düşünüyorum da, eğer bu ceza sahası dışında olsaydı ve ceza sahası dışında serbest vuruş verilirdi, ceza sahasının içindeyse de bu açıkça penaltıdır ama verilmedi.
“Ama genel olarak bence hayal kırıklığı yarattık. Yine de dediğim gibi, insanlar 1998'e döndüğünde, son maçta Fas'tan ağır bir yenilgi aldığımız için bu da sonunda hayal kırıklığı olmuştu.”
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McTominay'in Napoli'deki mevcut sözleşmesi sona erdiğinde
Partneri Cam Reading ile birlikte İtalya'daki yaşamdan büyük keyif alan McTominay, 2026-27 sezonunda Napoli formasıyla yeniden rekabetçi maçlara çıkmaya hazırlanıyor. Napoli, 22 Ağustos'ta Genoa deplasmanına giderek Serie A'da bir kez daha top başı yapacak.
O zamana kadar kilit bir isim olan oyuncuyla yeni şartlarda anlaşmaya varılıp varılmayacağı ise belirsizliğini koruyor. McTominay'ın mevcut sözleşmesinin bitmesine hâlâ iki yıl var, bu da bonservis bedelinin yüksek kalmasına yardımcı oluyor ve yakın zamanda bir satışın değerlendirilmesi gereğini ortadan kaldırıyor.
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