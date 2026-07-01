İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı oyuncu değerlendirmeleri: Harry Kane imdadına yetişti! “Kaptan Fantastik” ve süper yedek Anthony Gordon, Dünya Kupası’ndaki berbat performansın ardından Üç Aslanlar’ı kurtarmak için devreye girdi

Jordan Pickford (3/10):

Cipenga'nın yakın direğe attığı şutta gol yemesi kesinlikle olmamalıydı. Ondan sonra neredeyse hiç zorlanmadı, yani kendini affettirme şansı olmadı.

Djed Spence (5/10):

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin golünde takım arkadaşları tarafından savunmasız bırakıldı, ancak savunma yapması gerektiği diğer bazı durumlarda da ikna edici görünmedi.

Ezri Konsa (4/10):

Wissa'yı takip etme kararı hatalıydı; bu karar, arkasında bir boşluk bırakmasına neden oldu ve DR Kongo bu boşluğu gol atmak için değerlendirdi. Topa sahip olmadığı anlarda yaptığı hareketlerde pek kendinden emin görünmüyordu.

Marc Guehi (5/10):

Savunmada pas dolaşımını yeterince iyi yaptı, ancak bunun dışında pek bir etki yaratamadı.

Nico O'Reilly (4/10):

Defans açısından sallantılı görünmeye devam etti ve hücumda da pek bir katkı sağlayamadı.