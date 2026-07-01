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Harry Kane England 2026Getty Images
Tom Maston

Çeviri:

İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı oyuncu değerlendirmeleri: Harry Kane imdadına yetişti! “Kaptan Fantastik” ve süper yedek Anthony Gordon, Dünya Kupası’ndaki berbat performansın ardından Üç Aslanlar’ı kurtarmak için devreye girdi

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İngiltere
H. Kane
Dünya Kupası
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İngiltere - Kongo D. Cumhuriyeti

İngiltere, Çarşamba günü Harry Kane’in ikinci yarıda attığı iki golle Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ni 2-1 mağlup ederek, geriye düşmesine rağmen Dünya Kupası’nda son 16’ya kalmayı garantiledi. Üç Aslanlar, Atlanta’da maçın büyük bir bölümünde zayıf bir performans sergiledi, ancak her ikisi de oyuna sonradan giren Anthony Gordon’un asistiyle gelen Kane’in golleri, Pazar günü ortak ev sahibi Meksika ile karşılaşmalarını garantiledi.

İngiltere, maçın henüz 7. dakikasında geriye düştü; Brian Cipenga, ceza sahası içinde boş bir alanda topu aldı ve Jordan Pickford’u yakın direğinden geçerek golü attı. Açıkça sarsılan Thomas Tuchel’in takımı, paslarını bir araya getirmekte zorlandı; ilk fırsatlarını ancak 30. dakikada yakaladılar; Jude Bellingham’ın kafa vuruşu, Lionel Mpasi’yi kurtarış yapmaya zorladı.

Ardından Marcus Rashford'un şutu Aaron Wan-Bissaka tarafından gol çizgisinden uzaklaştırıldı, ancak Wan-Bissaka'nın sağ kanattan ortaladığı topu Yoane Wissa yakın mesafeden direğe çarptırınca İngiltere, farkın daha da açılmaması konusunda şanslıydı.

Kane, ilk yarının sonlarında Mpasi'nin müdahalesiyle yere düştüğünde penaltı alması gerektiğini düşündü, ancak itirazları reddedildi. Ardından DR Kongo kalecisi, Bellingham ve Kane'in şutlarını muhteşem kurtarışlarla önleyerek devreye kadar takımının üstünlüğünü korudu.

İngiltere, Rashford'un yan ağlara gönderdiği şutun ardından Bellingham'ın bir başka şutunu da Mpasi'nin kurtarmasıyla beraberlik golü için baskı yapmaya devam etti. Sonunda, oyuna sonradan giren Gordon'un ortasını yakın mesafeden kafayla ağlara gönderen Kane, skoru açan golü attı.

Maçın bitimine dört dakika kala aynı ikili bir kez daha işbirliği yaptı; Bellingham’ın bir başka şutu Mpasi tarafından kurtarıldıktan sonra Gordon topu geri kazandı ve Kane, ceza sahası kenarından durdurulamaz bir vuruşla galibiyeti garantiledi.

GOAL, Atlanta'daki İngiltere oyuncularını değerlendiriyor...

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Jordan Pickford (3/10):

    Cipenga'nın yakın direğe attığı şutta gol yemesi kesinlikle olmamalıydı. Ondan sonra neredeyse hiç zorlanmadı, yani kendini affettirme şansı olmadı.

    Djed Spence (5/10):

    Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin golünde takım arkadaşları tarafından savunmasız bırakıldı, ancak savunma yapması gerektiği diğer bazı durumlarda da ikna edici görünmedi.

    Ezri Konsa (4/10):

    Wissa'yı takip etme kararı hatalıydı; bu karar, arkasında bir boşluk bırakmasına neden oldu ve DR Kongo bu boşluğu gol atmak için değerlendirdi. Topa sahip olmadığı anlarda yaptığı hareketlerde pek kendinden emin görünmüyordu.

    Marc Guehi (5/10):

    Savunmada pas dolaşımını yeterince iyi yaptı, ancak bunun dışında pek bir etki yaratamadı.

    Nico O'Reilly (4/10):

    Defans açısından sallantılı görünmeye devam etti ve hücumda da pek bir katkı sağlayamadı.

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orta saha

    Elliot Anderson (4/10):

    Topa sahipken ya da topu kaybettiğinde pek bir katkı sağlayamadı ve maçın büyük bir kısmı onun için boşa geçti.

    Declan Rice (5/10):

    İlk yarıda orta sahadan, maçın son çeyreğinde ise sağ bek pozisyonundan bazı ataklar başlattı. Ancak duran toplardaki performansları alışılmadık derecede zayıftı.

    Jude Bellingham (7/10):

    Bir kez daha İngiltere için bir şeyler yaratabilecek en olası isim gibi göründü ve Mpasi'nin yaptığı dört muhteşem kurtarış olmasaydı gol atmış olacaktı.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Saldırı

    Noni Madueke (3/10):

    Geri koşuda başarısız olması, Cipenga'nın golü atmak için geniş bir boşluk bulmasına neden oldu ve sonrasında kendini toparlayamadı. Birkaç tehlikeli dripling ve bir iki iyi orta yaptı, ancak çok sık geriye döndü ya da ceza sahasına berbat paslar attı.

    Harry Kane (8/10):

    İlk yarıda Mpasi tarafından durdurulmasının yanı sıra penaltı kazanamaması da biraz talihsizlikti. Uzun süreler boyunca maça etki etmekte zorlandı, ancak ikinci golüyle muhteşem bir vuruş yaparak yine de maçın galibi olduğunu kanıtladı.

    Marcus Rashford (3/10):

    Hızını kullanarak birkaç kez savunmacıları geçti, ancak hem ortalarında hem de şutlarında son vuruşları çok yetersizdi. Maçın 60. dakikasından önce oyundan alındı.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Bukayo Saka (5/10):

    Madueke'ye göre biraz daha iyi bir performans sergiledi, ancak hala tam olarak formda görünmüyor.

    Anthony Gordon (7/10):

    Sol kanatta Kane'e iki asist yaparak fark yarattı ve Wan-Bissaka'yı zorladı.

    Eberechi Eze (5/10):

    Her iki golde de çok aktif olmasa da, oyuna girmesiyle maçın gidişatını değiştirdi.

    John Stones (N/A):

    Uzatma dakikalarında kramp giren Rice'ın yerine oyuna girdi.

    Thomas Tuchel (5/10):

    Takımı maçın dörtte üçü boyunca olması gereken seviyeden çok uzaktaydı, ancak yaptığı oyuncu değişiklikleri belirleyici oldu ve sonunda maçın gidişatını değiştirmeye yardımcı oldu.

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