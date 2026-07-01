İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı oyuncu değerlendirmeleri: Harry Kane imdadına yetişti! “Kaptan Fantastik” ve süper yedek Anthony Gordon, Dünya Kupası’ndaki berbat performansın ardından Üç Aslanlar’ı kurtarmak için devreye girdi

İngiltere, maçın henüz 7. dakikasında geriye düştü; Brian Cipenga, ceza sahası içinde boş bir alanda topu aldı ve Jordan Pickford’u yakın direğinden geçerek golü attı. Açıkça sarsılan Thomas Tuchel’in takımı, paslarını bir araya getirmekte zorlandı; ilk fırsatlarını ancak 30. dakikada yakaladılar; Jude Bellingham’ın kafa vuruşu, Lionel Mpasi’yi kurtarış yapmaya zorladı.
Ardından Marcus Rashford'un şutu Aaron Wan-Bissaka tarafından gol çizgisinden uzaklaştırıldı, ancak Wan-Bissaka'nın sağ kanattan ortaladığı topu Yoane Wissa yakın mesafeden direğe çarptırınca İngiltere, farkın daha da açılmaması konusunda şanslıydı.
Kane, ilk yarının sonlarında Mpasi'nin müdahalesiyle yere düştüğünde penaltı alması gerektiğini düşündü, ancak itirazları reddedildi. Ardından DR Kongo kalecisi, Bellingham ve Kane'in şutlarını muhteşem kurtarışlarla önleyerek devreye kadar takımının üstünlüğünü korudu.
İngiltere, Rashford'un yan ağlara gönderdiği şutun ardından Bellingham'ın bir başka şutunu da Mpasi'nin kurtarmasıyla beraberlik golü için baskı yapmaya devam etti. Sonunda, oyuna sonradan giren Gordon'un ortasını yakın mesafeden kafayla ağlara gönderen Kane, skoru açan golü attı.
Maçın bitimine dört dakika kala aynı ikili bir kez daha işbirliği yaptı; Bellingham’ın bir başka şutu Mpasi tarafından kurtarıldıktan sonra Gordon topu geri kazandı ve Kane, ceza sahası kenarından durdurulamaz bir vuruşla galibiyeti garantiledi.
GOAL, Atlanta'daki İngiltere oyuncularını değerlendiriyor...