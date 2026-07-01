İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti 2-1: Önce Cipenda, ardından Kane'in muhteşem iki golü; Tuchel takımı çeyrek finale yükseldi. Sırada Meksika var

Harry Kane kasırgası Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ni vurdu ve Afrikalıların zafer hayallerini söndürdü. Bayern Münih’in forvetinin attığı iki gol, İngiltere’nin 2-1’lik galibiyetiyle 16’lı turdan 8’li tura yükselmesini sağladı; İngiltere, 5 Temmuz’da oynanacak maçta Meksika ile karşılaşacak.
Tuchel’in takımı için görev tamamlandı, ancak bu büyük zorluklar eşliğinde gerçekleşti. Maçın 7. dakikasında, Üç Aslanlar, Pickford’un küçük bir hatasını değerlendiren ve maç boyunca onları zor durumda bırakan muhteşem bir Cipenda golüyle geriye düştü. İngilizler sarsıldı, neredeyse sinirlere kapılacaktı ama sonra rakip kaleye şut yağmuruna tutmaya başladı. Ancak burada her şeyi kurtaran, muhteşem bir performans sergileyen Mpasi ile karşılaştılar. İkinci yarıda yapılan oyuncu değişiklikleri maçın gidişatını değiştirdi ve özellikle o ana kadar pek etkili olamayan Harry Kane ön plana çıktı. Son çeyrek saatte attığı iki golle maçı bitiren Kane, İngiltere milli takımının yoluna devam etmesini sağladı. Bir saat boyunca yüksek seviyede bir performans sergiledikten sonra yorgunluk belirtileri gösteren ve performansında gözle görülür bir düşüş yaşayan Kongo milli takımı, alkışlar eşliğinde sahadan ayrıldı. Bir sonraki tura yükselen Tuchel’in, yıldız oyuncusuna teşekkür etmesi gerekiyor: Bu Dünya Kupası’nda 5 gol, sezon boyunca 72 gol ve Altın Top ödülüne adaylığı giderek daha somut hale geliyor.