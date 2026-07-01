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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Çeviri:

İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti 2-1: Önce Cipenda, ardından Kane'in muhteşem iki golü; Tuchel takımı çeyrek finale yükseldi. Sırada Meksika var

Dünya Kupası
İngiltere - Kongo D. Cumhuriyeti
İngiltere
Kongo D. Cumhuriyeti

Dünya Kupası son 16 turu maçının özeti.

Harry Kane kasırgası Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ni vurdu ve Afrikalıların zafer hayallerini söndürdü. Bayern Münih’in forvetinin attığı iki gol, İngiltere’nin 2-1’lik galibiyetiyle 16’lı turdan 8’li tura yükselmesini sağladı; İngiltere, 5 Temmuz’da oynanacak maçta Meksika ile karşılaşacak.


Tuchel’in takımı için görev tamamlandı, ancak bu büyük zorluklar eşliğinde gerçekleşti. Maçın 7. dakikasında, Üç Aslanlar, Pickford’un küçük bir hatasını değerlendiren ve maç boyunca onları zor durumda bırakan muhteşem bir Cipenda golüyle geriye düştü. İngilizler sarsıldı, neredeyse sinirlere kapılacaktı ama sonra rakip kaleye şut yağmuruna tutmaya başladı. Ancak burada her şeyi kurtaran, muhteşem bir performans sergileyen Mpasi ile karşılaştılar. İkinci yarıda yapılan oyuncu değişiklikleri maçın gidişatını değiştirdi ve özellikle o ana kadar pek etkili olamayan Harry Kane ön plana çıktı. Son çeyrek saatte attığı iki golle maçı bitiren Kane, İngiltere milli takımının yoluna devam etmesini sağladı. Bir saat boyunca yüksek seviyede bir performans sergiledikten sonra yorgunluk belirtileri gösteren ve performansında gözle görülür bir düşüş yaşayan Kongo milli takımı, alkışlar eşliğinde sahadan ayrıldı. Bir sonraki tura yükselen Tuchel’in, yıldız oyuncusuna teşekkür etmesi gerekiyor: Bu Dünya Kupası’nda 5 gol, sezon boyunca 72 gol ve Altın Top ödülüne adaylığı giderek daha somut hale geliyor.

  • GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR

    İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti 1-1


    GOLCÜLER - 7' Cipenga, 75' Kane


    GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR -


    86' - Yine o, yine Kane! Mpasi, Bellingham'ın şutunu kurtardı, ardından top Kane'e geri döndü; Kane savunmayı ekarte edip topu ağlara gönderdi. Forvet, bu golle sezon gol sayısını 72'ye çıkardı ve maçı bitirdi


    75' - İngiltere beraberliği yakaladı! Uzun süren bir pozisyonun ardından Gordon'un Kane'e yaptığı ortada Kane, markajdan kurtulup Mpasi'yi geçmeyi başardı: Maçın bitimine çeyrek saat kala skor 1-1 oldu


    63' - Mbuku'dan harika bir şut, köşeye saptırıldı: iyi bir vuruştu ve köşeye gidiyor gibi görünüyordu


    52' - Rashford rakibini geçip ilerledi, yakın direğe şut çekti ancak top ağların dışına gitti. Bir dakika sonra, Bellingham'ın şut-orta vuruşu yön değiştirdi ve Mpasi muhteşem bir müdahaleyle topu kaptı


    46' - İkinci yarı başladı: Tuchel'in kadrosunda değişiklik yok


    İkinci yarı


    50' - Mpasi yine kurtarıyor: Kane'in sağ ayağıyla vurduğu vole şutunu engelliyor


    46' - Mpasi'den bir mucize daha! Kaleci, Bellingham'ın gol gibi görünen bir vuruşunu engelledi: Real Madrid oyuncusunun kafa vuruşuna uçarak müdahale etti


    43' - İngiltere'den kontra atak, Kane Mpasi'yi geçip ceza sahasında düşüyor: penaltı istiyor ancak hakem, Bayern Münih'in forvetinin simülasyon yaptığını belirtiyor


    42' - Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden direk vuruşu! Atlanta'da inanılmaz bir an: Wan-Bissaka sağ kanattan kaçıyor, ortası saptırılıyor ancak Wissa'ya ulaşıyor; Wissa, Pickford'u geçiyor ancak top dış direğe çarpıyor


    35' - Afrikalılar birkaç saniye içinde iki kez kurtuldu! Önce Tuanzebe Kane'i durdurdu, ardından Wan-Bissaka kaleciyi geçtikten sonra Rashford'un şutunu uzaklaştırdı


    29' - İngilizler kendini gösteriyor. Sağdan gelen serbest vuruş, top Konsa'nın vücuduna çarpıp dışarı çıkıyor. Ardından Bellingham'ın koşusuna yapılan ortada, oyuncu kafayla kesin bir vuruş yapıyor ancak Mpasi uçarak topu dışarı çıkarıyor


    20' - Afrikalılar için bir fırsat daha: Wissa'nın şutu engellendi, ardından Cipenga da bir deneme daha yaptı. İngiltere şaşkın durumda, Tuchel'in takımı pozisyon yaratamıyor ve gerginlik yaşıyor: Bellingham, sert bir faul nedeniyle sarı kart gördü


    7' - Şaşırtıcı! Demokratik Kongo Cumhuriyeti öne geçiyor: Sağ kanattan gelen ortada herkes topu kaçırıyor ve Cipenga, Pickford'u yakın köşeden geçiyor


    İlk yarı

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  • MAÇ SONUÇLARI

    İNGİLTERE (4-2-3-1): Pickford; Spence (70' Eze), Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice (90' Stones); Madueke (60' Saka), Bellingham, Rashford (60' Gordon); Kane. Teknik Direktör: Tuchel


    KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ (4-5-1): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (88' Kayembe); Mbuku, Sadiki, Moutoussamy (88' Mayele), Mukau (76' Kayembe), Cipenga (76' Bongonda); Wissa. Teknik Direktör Desabre


    SARI KART - Bellingham, Sadiki


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