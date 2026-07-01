İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti 2-1: Önce Cipenda, ardından Kane'in muhteşem iki golü; Tuchel takımı çeyrek finale yükseldi. Sırada Meksika var

İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti 1-1





GOLCÜLER - 7' Cipenga, 75' Kane





GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR -





86' - Yine o, yine Kane! Mpasi, Bellingham'ın şutunu kurtardı, ardından top Kane'e geri döndü; Kane savunmayı ekarte edip topu ağlara gönderdi. Forvet, bu golle sezon gol sayısını 72'ye çıkardı ve maçı bitirdi





75' - İngiltere beraberliği yakaladı! Uzun süren bir pozisyonun ardından Gordon'un Kane'e yaptığı ortada Kane, markajdan kurtulup Mpasi'yi geçmeyi başardı: Maçın bitimine çeyrek saat kala skor 1-1 oldu





63' - Mbuku'dan harika bir şut, köşeye saptırıldı: iyi bir vuruştu ve köşeye gidiyor gibi görünüyordu





52' - Rashford rakibini geçip ilerledi, yakın direğe şut çekti ancak top ağların dışına gitti. Bir dakika sonra, Bellingham'ın şut-orta vuruşu yön değiştirdi ve Mpasi muhteşem bir müdahaleyle topu kaptı





46' - İkinci yarı başladı: Tuchel'in kadrosunda değişiklik yok





İkinci yarı





50' - Mpasi yine kurtarıyor: Kane'in sağ ayağıyla vurduğu vole şutunu engelliyor





46' - Mpasi'den bir mucize daha! Kaleci, Bellingham'ın gol gibi görünen bir vuruşunu engelledi: Real Madrid oyuncusunun kafa vuruşuna uçarak müdahale etti





43' - İngiltere'den kontra atak, Kane Mpasi'yi geçip ceza sahasında düşüyor: penaltı istiyor ancak hakem, Bayern Münih'in forvetinin simülasyon yaptığını belirtiyor





42' - Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden direk vuruşu! Atlanta'da inanılmaz bir an: Wan-Bissaka sağ kanattan kaçıyor, ortası saptırılıyor ancak Wissa'ya ulaşıyor; Wissa, Pickford'u geçiyor ancak top dış direğe çarpıyor





35' - Afrikalılar birkaç saniye içinde iki kez kurtuldu! Önce Tuanzebe Kane'i durdurdu, ardından Wan-Bissaka kaleciyi geçtikten sonra Rashford'un şutunu uzaklaştırdı





29' - İngilizler kendini gösteriyor. Sağdan gelen serbest vuruş, top Konsa'nın vücuduna çarpıp dışarı çıkıyor. Ardından Bellingham'ın koşusuna yapılan ortada, oyuncu kafayla kesin bir vuruş yapıyor ancak Mpasi uçarak topu dışarı çıkarıyor





20' - Afrikalılar için bir fırsat daha: Wissa'nın şutu engellendi, ardından Cipenga da bir deneme daha yaptı. İngiltere şaşkın durumda, Tuchel'in takımı pozisyon yaratamıyor ve gerginlik yaşıyor: Bellingham, sert bir faul nedeniyle sarı kart gördü





7' - Şaşırtıcı! Demokratik Kongo Cumhuriyeti öne geçiyor: Sağ kanattan gelen ortada herkes topu kaçırıyor ve Cipenga, Pickford'u yakın köşeden geçiyor





İlk yarı