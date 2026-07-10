İngiltere, Declan Rice’ın hastalığı nedeniyle endişe duyuyor; Three Lions, Norveç maçı öncesinde virüsün yayılmasından korkuyor

Cumartesi günü Norveç ile oynanacak Dünya Kupası çeyrek final maçı öncesinde Rice’ın üst üste ikinci antrenmanı kaçırmasının ardından, İngiltere milli takım kampındaki iç ortam derin bir endişeyle kaplı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun bir mide virüsüne yakalandığı bildiriliyor; BBC ise durumunun, hamstring ve belindeki mevcut sinir sorununa ek olarak bu hastalık nedeniyle daha da kötüleştiğini iddia ediyor.

"Üç Aslanlar"ın sağlık ekibi, toplu bir salgını önlemek için durumu hızla kontrol altına almaya çalışırken, Tuchel de hamstring sakatlığıyla boğuşan Marc Guehi'nin durumunu yakından takip etmek zorunda.