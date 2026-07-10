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İngiltere, Declan Rice’ın hastalığı nedeniyle endişe duyuyor; Three Lions, Norveç maçı öncesinde virüsün yayılmasından korkuyor
Tuchel, kadro seçimi konusunda bir krizle karşı karşıya
Cumartesi günü Norveç ile oynanacak Dünya Kupası çeyrek final maçı öncesinde Rice’ın üst üste ikinci antrenmanı kaçırmasının ardından, İngiltere milli takım kampındaki iç ortam derin bir endişeyle kaplı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun bir mide virüsüne yakalandığı bildiriliyor; BBC ise durumunun, hamstring ve belindeki mevcut sinir sorununa ek olarak bu hastalık nedeniyle daha da kötüleştiğini iddia ediyor.
"Üç Aslanlar"ın sağlık ekibi, toplu bir salgını önlemek için durumu hızla kontrol altına almaya çalışırken, Tuchel de hamstring sakatlığıyla boğuşan Marc Guehi'nin durumunu yakından takip etmek zorunda.
- Getty Images Sport
Odegaard, kamp sırasında geçirdiği hastalığı önemsiz gösteriyor
Virüs salgınına dair haberler sadece İngiltere kampını etkilemekle kalmadı, aynı zamanda Norveç’in ABD’deki antrenman kampını da kısa süreliğine sarstı. Norveç kaptanı Martin Odegaard, daha önce birkaç takım üyesinin ani sıcaklık değişiklikleri nedeniyle kendilerini iyi hissetmediklerini doğrulamıştı.
Arsenal'in orta saha oyuncusu şöyle konuştu: "Evet, biraz böyle oldu. Sıcaklık, klima ve benzeri değişiklikler olduğunda bu normal bir durum. Dürüst olmak gerekirse, çok ciddi bir şey değil. Evet, birkaç kişi biraz rahatsızlandı ama ciddi bir durum yok ve Cumartesi gününe kadar herkes iyileşmiş olacak."
Solbakken, virüsle ilgili söylentileri yalanladı
Takım kaptanının kadro içinde ufak sağlık sorunları olduğunu kabul etmesine rağmen, Norveç teknik direktörü Stale Solbakken medyada yayılan paniği yatıştırmak için hemen harekete geçti. Solbakken, oyuncuları arasında yayılan bir hastalık olduğu iddiasının yalnızca bir söylenti olduğunu kesin bir dille vurguladı ve kadrosundaki her bir oyuncunun en iyi formda olduğunu ve maça hazır olduğunu belirtti.
58 yaşındaki teknik direktör şunları ekledi: "Bence bu hastalık iddiası bir söylenti. Hasta olan Odegaard, Martin’in fizyoterapist amcası; hasta olan o, Martin değil. Yani her şey yolunda, tüm oyuncular iyi durumda, oyuncular arasında herhangi bir hastalık yok. Teknik kadroda bir ya da bir iki kişi var. Şu anda hepimiz maça hazırız."
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İngiltere ve Norveç’i Miami’de bir hesaplaşma bekliyor
Miami Stadyumu'nda oynanacak bu hayati maç, İngiltere'nin yedi maçlık yenilmezlik serisi için zorlu bir sınav olacak. Jarell Quansah'ın kırmızı kart cezasının ardından Reece James'in tam antrenmanlara dönerek savunma hattını güçlendirmesi, Tuchel'in biraz olsun rahat bir nefes almasını sağladı. Ancak İngiliz savunması, bu turnuvada şu ana kadar attığı yedi golle Norveç hücumunun en skorer ismi olan Erling Haaland'ın muazzam hücum gücünü durdurmak için son derece tetikte kalmak zorunda.
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