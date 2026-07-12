İngiltere'de Tuchel ile Bellingham arasında tartışma çıktı; Bellingham şöyle eleştirdi: "Haaland, Odegaard, Nusa ve Sorloth'a karşı oynamak ne demek, o bilmiyor"

İngiltere'nin Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç'i mağlup etmesinin ardından, İngiltere'de oynanan maçta yarı finale yükselmesine rağmen, maçın kaderini belirleyen iki golü atan Jude Bellingham ile İngiltere milli takımının Alman teknik direktörü Thomas Tuchel arasında bir tartışma patlak verdi.
TUCHEL’İN SÖZLERİ
Maçın ardından İngiltere teknik direktörü, galip gelen ancak kendi görüşüne göre pek de ikna edici bir performans sergilemeyen takımının performansı hakkında şöyle konuştu: “Bugün şanslıydık. Oynadığımız futbol özensizdi, birçok teknik hata yaptık. Bunun zihniyetle bir ilgisi yok. Daha iyisini yapmalıyız.”