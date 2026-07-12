İngiltere'de Tuchel ile Bellingham arasında tartışma çıktı; Bellingham şöyle eleştirdi: "Haaland, Odegaard, Nusa ve Sorloth'a karşı oynamak ne demek, o bilmiyor"

10 numaralı oyuncu, Erling Haaland ve onunla arasındaki dostluktan da bahsetti: "İnsanlar bizi 90 dakika boyunca rakip olarak gördü, ama ben sadece kardeşim olarak gördüm. Nasıl hissettiğini biliyordum çünkü ben de aynı şeyi yaşamıştım. Bu yüzden doğruca ona gittim. Kameralar ya da manşetler için değil, sadece ona bir sonucun asla kim olduğunu belirlemeyeceğini hatırlatmak için. Yarın da o her zaman kardeşim olacak."





Bellingham ve Haaland, 2020’den 2022’ye kadar iki sezon boyunca Borussia Dortmund’da birlikte oynadılar; 2022’de Norveçli oyuncu Manchester City’ye transfer oldu. İngiliz oyuncu ise 2023’te Real Madrid’e geçti.