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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

İngiltere'de Tuchel ile Bellingham arasında tartışma çıktı; Bellingham şöyle eleştirdi: "Haaland, Odegaard, Nusa ve Sorloth'a karşı oynamak ne demek, o bilmiyor"

İngiltere
J. Bellingham
T. Tuchel
Dünya Kupası

Norveç’e karşı kazanılan zaferin ardından, İngiltere milli takım teknik direktörü ile 10 numaralı oyuncu arasında sert bir söz düellosu yaşandı

İngiltere'nin Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç'i mağlup etmesinin ardından, İngiltere'de oynanan maçta yarı finale yükselmesine rağmen, maçın kaderini belirleyen iki golü atan Jude Bellingham ile İngiltere milli takımının Alman teknik direktörü Thomas Tuchel arasında bir tartışma patlak verdi.


TUCHEL’İN SÖZLERİ

Maçın ardından İngiltere teknik direktörü, galip gelen ancak kendi görüşüne göre pek de ikna edici bir performans sergilemeyen takımının performansı hakkında şöyle konuştu: “Bugün şanslıydık. Oynadığımız futbol özensizdi, birçok teknik hata yaptık. Bunun zihniyetle bir ilgisi yok. Daha iyisini yapmalıyız.”


  • BELLIGHAM'IN CEVABI

    Bellingham, açık sözlü bir şekilde yanıt verdi: "Bence durum böyle değil, belki de Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth ve diğerlerinin bulunduğu bir takıma karşı oynamak ne demek olduğunu bilmiyor. Her maçı topu dolaştırarak, binlerce pas atarak kazanamazsınız. Bazen sadece kirli bir şekilde kazanmak zorundasınız."




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  • "HAALAND'IN KARDEŞİ"

    10 numaralı oyuncu, Erling Haaland ve onunla arasındaki dostluktan da bahsetti: "İnsanlar bizi 90 dakika boyunca rakip olarak gördü, ama ben sadece kardeşim olarak gördüm. Nasıl hissettiğini biliyordum çünkü ben de aynı şeyi yaşamıştım. Bu yüzden doğruca ona gittim. Kameralar ya da manşetler için değil, sadece ona bir sonucun asla kim olduğunu belirlemeyeceğini hatırlatmak için. Yarın da o her zaman kardeşim olacak."


    Bellingham ve Haaland, 2020’den 2022’ye kadar iki sezon boyunca Borussia Dortmund’da birlikte oynadılar; 2022’de Norveçli oyuncu Manchester City’ye transfer oldu. İngiliz oyuncu ise 2023’te Real Madrid’e geçti.

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