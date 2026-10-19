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Sarina Wiegman 2026Getty Images
Federico Zanon
Çeviri:

İngiltere'de resmî açıklama: Sarina Wiegman'ın sözleşmesi yenilendi, 2029'a kadar görevde kalacak

İngiltere
Women's football
S. Wiegman

Sarina Wiegman 2027'de Brezilya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın ardından da İngiltere'nin başında kalacak. 56 yaşındaki Hollandalı teknik direktörün sözleşmesinin 2029'a kadar iki yıllığına yenilendiği resmen açıklandı. Wiegman, İngiltere'yi son iki Avrupa Şampiyonası'nda zafere taşıdı.

  • Hedef Brezilya 2027

    "Yoluma devam edebildiğim için çok mutluyum, futbol dünyasında daha iyi bir iş hayal edemezdim" dedi. "FA gibi dünya çapında bir kuruluşta, İngiltere millî takımlarının başarısına ve sporumuzun gelişimine kendini adamış pek çok kişiyle birlikte çalışmak benim için heyecan kaynağı. Şimdi aklım play-off'ta. Önümüzde önemli bir görev var: Brezilya'da yerimizi garantilemek."


  • NE KADAR KAZANIYOR

    İngiliz basınında yer alan haberlere göre Hollanda'nın eski teknik direktörü, dünyanın en çok kazanan kadın teknik direktörü: Yılda yaklaşık 1,3 milyon avro kazanıyor.

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