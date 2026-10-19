"Yoluma devam edebildiğim için çok mutluyum, futbol dünyasında daha iyi bir iş hayal edemezdim" dedi. "FA gibi dünya çapında bir kuruluşta, İngiltere millî takımlarının başarısına ve sporumuzun gelişimine kendini adamış pek çok kişiyle birlikte çalışmak benim için heyecan kaynağı. Şimdi aklım play-off'ta. Önümüzde önemli bir görev var: Brezilya'da yerimizi garantilemek."



