Sarina Wiegman 2027'de Brezilya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın ardından da İngiltere'nin başında kalacak. 56 yaşındaki Hollandalı teknik direktörün sözleşmesinin 2029'a kadar iki yıllığına yenilendiği resmen açıklandı. Wiegman, İngiltere'yi son iki Avrupa Şampiyonası'nda zafere taşıdı.
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İngiltere'de resmî açıklama: Sarina Wiegman'ın sözleşmesi yenilendi, 2029'a kadar görevde kalacak
Hedef Brezilya 2027
"Yoluma devam edebildiğim için çok mutluyum, futbol dünyasında daha iyi bir iş hayal edemezdim" dedi. "FA gibi dünya çapında bir kuruluşta, İngiltere millî takımlarının başarısına ve sporumuzun gelişimine kendini adamış pek çok kişiyle birlikte çalışmak benim için heyecan kaynağı. Şimdi aklım play-off'ta. Önümüzde önemli bir görev var: Brezilya'da yerimizi garantilemek."
NE KADAR KAZANIYOR
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Hollanda'nın eski teknik direktörü, dünyanın en çok kazanan kadın teknik direktörü: Yılda yaklaşık 1,3 milyon avro kazanıyor.
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