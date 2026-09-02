Alex Todd
Çeviri:
"İngiltere'de ilk kez!" - Beş kez şampiyon olan Reo Hatate neden Celtic'ten Burnley'e geçti?
Burnley, Hatate transferini bitirdi
Burnley, Japon milli takımının merkez orta saha oyuncusu Reo Hatate'yi Celtic'ten bonservis bedeli açıklanmayan bir anlaşmayla kalıcı olarak transfer ettiğini resmen duyurdu. 28 yaşındaki oyuncu, profesyonel kariyerindeki İngiliz futboluna ilk adımı için Turf Moor'da üç yıllık sözleşmeye imza attı.
Hatate, Celtic formasıyla 190'dan fazla maça çıktığı son derece başarılı beş yılın ardından Glasgow'dan ayrıldı. Oyuncunun gelişi, teknik direktör Nicky Hayen'in yeni sezon öncesi merkez orta saha seçeneklerine seri şampiyonluklar yaşamış, kendini kanıtlamış bir tecrübe ekliyor.
Japon milli oyuncu, kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Lancashire ekibi için transfer döneminin son gününde yapılan önemli bir hamle niteliği taşıyor.
- (C)Getty Images
İngiliz sınavı için heyecanlıyım
Turf Moor'a transferini tamamladıktan sonra Hatate, İngiliz futbolunda yeni bir meydan okumaya adım atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Orta saha oyuncusu, geniş tecrübesini kullanarak yeni takım arkadaşlarının sezon hedeflerine ulaşmasına yardımcı olma niyetini anlattı.
Hatate, transfer döneminin son gününde transferini tamamlamasının ardından, "Bu benim için harika bir transfer" dedi. "İngiltere'de ilk kez oynayacağım ve katıldığım kulüp harika."
"Tecrübemi ve bilgimi soyunma odasına taşımayı ve sahada da mümkün olduğunca takıma yardımcı olarak hedefimize ulaşmayı umuyorum" diye ekledi.
Celtic'te kupalarla dolu dönem
Hatate'nin yolculuğu, J1 League ekiplerinden Kawasaki Frontale'ye katılmadan önce Juntendo Üniversitesi'nde başladı ve burada 77 maçta 12 gol attı. 2021-22 sezonunun kış transfer döneminde İskoçya'ya taşındı, ilk maçında maçın oyuncusu seçildi ve iki hafta sonra ezeli rakip Rangers'a karşı iki gol attı.
Japonya Milli Takımı formasını 11 kez giyen oyuncu, İskoçya'da oynadığı her sezonda İskoçya lig şampiyonluğunu kazandı; beş lig kupası, iki İskoçya Kupası ve iki İskoçya Lig Kupası elde etti.
İki kez SPL Yılın Takımı'na seçilen Hatate, Glasgow'daki dönemi boyunca tüm kulvarlarda 33 gol attıktan sonra Celtic'ten ayrılıyor.
- Getty Images Sport
Turf Moor'daki ilk maçına hazır
Evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hatate, Hayen'in taktik sistemine uyum sürecine başlamak için Burnley'nin antrenman tesisinde yeni takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, Lancashire'da maç kondisyonunu geliştirmeye ve ilk 11'deki yerini kazanmaya odaklanacak.
Burnley taraftarları, kulüp sezon hedefleri doğrultusunda ilerlerken Japon milli oyuncunun ilk maçına çıkmasını heyecanla bekleyecek.
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