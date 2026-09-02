"İngiltere'de ilk kez!" - Beş kez şampiyon olan Reo Hatate neden Celtic'ten Burnley'e geçti?

Turf Moor'a transferini tamamladıktan sonra Hatate, İngiliz futbolunda yeni bir meydan okumaya adım atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Orta saha oyuncusu, geniş tecrübesini kullanarak yeni takım arkadaşlarının sezon hedeflerine ulaşmasına yardımcı olma niyetini anlattı.

Hatate, transfer döneminin son gününde transferini tamamlamasının ardından, "Bu benim için harika bir transfer" dedi. "İngiltere'de ilk kez oynayacağım ve katıldığım kulüp harika."

"Tecrübemi ve bilgimi soyunma odasına taşımayı ve sahada da mümkün olduğunca takıma yardımcı olarak hedefimize ulaşmayı umuyorum" diye ekledi.