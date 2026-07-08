İngiltere’de Dünya Kupası çeyrek final maçı öncesinde gök gürültülü fırtına tehdidi baş gösterirken, Norveç milli takım doktoru “bulaşıcı hastalık” haberleriyle ilgili son gelişmeleri aktardı

Norveç milli takımının sağlık durumunun ötesinde, her iki takım da Cumartesi günü yaşanacak aşırı hava koşullarına hazırlanıyor. Tahminlere göre Miami’de sıcaklık 35 dereceye ulaşacak ve bu durum performans üzerinde olumsuz bir etki yaratacak. Ayrıca, maçı aksatabilecek yer yer gök gürültülü fırtınalar da bekleniyor.

Thomas Tuchel ve İngiltere milli takımı, yıldırım düşmesi nedeniyle Meksika’ya karşı 3-2 kazandıkları maçta başlama vuruşunun ertelenmesini yaşamış olmaları nedeniyle hava koşullarının yol açtığı zorluklara zaten aşinadır. İngiltere, DR Kongo’yu 2-1 yendikleri maçta da sıcağa göğüs germek zorunda kalmıştı. Reece James ve Jordan Henderson’ın sakatlıklarıyla boğuşan İngiltere, Erling Haaland’a büyük ölçüde bağımlı olan Norveç karşısında oyuncularının kondisyonunu dikkatli bir şekilde yönetmek zorunda.