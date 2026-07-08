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Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Elgammal

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İngiltere’de Dünya Kupası çeyrek final maçı öncesinde gök gürültülü fırtına tehdidi baş gösterirken, Norveç milli takım doktoru “bulaşıcı hastalık” haberleriyle ilgili son gelişmeleri aktardı

Norveç
İngiltere
Norveç - İngiltere
Dünya Kupası

Norveç, Cumartesi günü İngiltere ile oynayacağı kritik Dünya Kupası çeyrek finali öncesinde kadrosunun sağlık durumuna ilişkin net bir açıklama yaptı. Brezilya’yı mağlup ettikleri maçın ardından kampta bir salgın hastalığın yayıldığına dair çıkan söylentilerin ardından, takım doktoru durumu açıklığa kavuşturdu. Öte yandan, her iki takım da Miami’de şiddetli gök gürültülü fırtınalar ve yoğun sıcaklık gibi ek zorluklarla karşı karşıya.

  • Doktor, takımdaki hastalık söylentilerini yalanladı

    Kampı etkileyen bir salgın hastalığa dair haberlerin ardından, Norveç milli takım doktoru Ola Sand, Cumartesi günü Miami’de İngiltere ile oynanacak Dünya Kupası çeyrek finali öncesinde endişeleri yatıştırdı. Teknik direktör Stale Solbakken’in Brezilya’yı 2-1 yendikleri maçın ardından Marcus Pedersen ve Jorgen Strand Larsen gibi oyuncuların sağlık durumundan bahsetmesi üzerine spekülasyonlar ortaya çıkmıştı.

    Ancak Sand, Norveçli Nettavisen haber sitesine verdiği demeçte takımın tamamen formda olduğunu söyledi. Sand, “Tüm oyuncular şu anda sağlıklı” dedi. “Neredeyse altı haftadır birbirimize bu kadar yakın olduğumuz düşünülürse, bu kadar az tepki olması şaşırtıcı. Bu [hastalık salgını söylentisine] inanmaları çok güzel. Her şey kontrolümüz altında.”

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  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Solbakken, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarını açıklıyor

    İlk endişeler, Solbakken’in New Jersey’de düzenlediği maç sonrası basın toplantısında ortaya çıktı. Norveç milli takım teknik direktörü, Amerika Birleşik Devletleri’nde binlerce mil yol kat etmenin fiziksel yorgunluğunu ayrıntılı olarak anlattı. Strand Larsen’in ateşinin çıktığını, Pedersen’in ise Brezilya maçı sabahı kendini iyi hissetmediğini açıkladı.

    Durumla ilgili tüm ayrıntıları aktaran Solbakken, “Aslında sadece Jorgen’in ateşi vardı. Ama bunun dışında, takım genelinde dağınık olarak hafif öksürük ve boğuk sesler de görüldü. Ancak klima, uçuşlar, soyunma odaları ve benzeri faktörler de var. 50’den fazla kişiyiz, bu yüzden birinin ya da diğerinin bu tür sorunlar yaşamaması garip olurdu” dedi.

  • Fırtınalar ve sıcak hava, Miami’deki geleneksel etkinliği tehdit ediyor

    Norveç milli takımının sağlık durumunun ötesinde, her iki takım da Cumartesi günü yaşanacak aşırı hava koşullarına hazırlanıyor. Tahminlere göre Miami’de sıcaklık 35 dereceye ulaşacak ve bu durum performans üzerinde olumsuz bir etki yaratacak. Ayrıca, maçı aksatabilecek yer yer gök gürültülü fırtınalar da bekleniyor.

    Thomas Tuchel ve İngiltere milli takımı, yıldırım düşmesi nedeniyle Meksika’ya karşı 3-2 kazandıkları maçta başlama vuruşunun ertelenmesini yaşamış olmaları nedeniyle hava koşullarının yol açtığı zorluklara zaten aşinadır. İngiltere, DR Kongo’yu 2-1 yendikleri maçta da sıcağa göğüs germek zorunda kalmıştı. Reece James ve Jordan Henderson’ın sakatlıklarıyla boğuşan İngiltere, Erling Haaland’a büyük ölçüde bağımlı olan Norveç karşısında oyuncularının kondisyonunu dikkatli bir şekilde yönetmek zorunda.

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  • Brazil v Norway: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    İngiltere ve Norveç için bundan sonra ne olacak?

    Cumartesi günü yaklaşırken, her iki ülke de bu tarihi Dünya Kupası çeyrek finali için kilit oyuncularının tam olarak forma girmesini sağlamak üzere zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya. İngiltere, Tuchel yönetimindeki ivmesini sürdürmeyi ve kupaya bir adım daha yaklaşmayı hedeflerken, Norveç ise Miami’de bir başka büyük sürpriz yaratmak için seyahat yorgunluğunun etkilerini aşmak zorunda.

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