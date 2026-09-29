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'İngiltere'de bana tam anlamıyla saygı gösterilmedi' - Anthony Gordon, Premier League'deki itibarıyla ilgili eleştirilerde bulundu ve neden Barcelona'ya katılmak zorunda kaldığını açıkladı
Tyneside'ı Katalonya'yla değiştirmek
Camp Nou'ya €70 milyonluk (£60 milyon) dev bir transferi tamamladıktan sonra 23 yaşındaki oyuncu, radikal bir taktik değişiminin keyfini çıkarıyor. Katalan devi, olası bonuslar için ayrıca €10 milyon (£8,5 milyon) daha taahhüt etti ve kanat oyuncusuna 2031'e kadar uzanan kazançlı bir sözleşme verdi; bu da onun teknik profiline duydukları büyük güvenin işareti oldu.
Gordon, Katalonya'daki hayatına etkileyici bir başlangıç yaptı ve tüm kulvarlarda çıktığı yedi maçta beş asist üretti. Hücum oyuncusu, La Liga'ya gelmeden önce profesyonel kariyerini yüksek tempolu İngiliz sistemlerinde oynayarak geçirdi. St James' Park'taki başarılı dönemi büyük ölçüde geçiş hücumlarına dayanıyordu; Gordon da bunun, Barcelona scout ekibini cezbeden daha derindeki oyun kurucu özelliklerini nihayetinde gölgede bıraktığını düşünüyor.
- Getty Images Sport
Gordon, Premier League'deki kalıplaştırmaya tepki gösterdi
ITV'ye konuşan İngiltere hücum oyuncusu, ülkesindeki yorumcuların oyununu sürekli nasıl değerlendirdiğine dair hayal kırıklığını dile getirdi. Hem yorumcuların hem de taraftarların futbol zekâsını tamamen göz ardı ettiğini vurguladı.
"Bence birçok kişinin gözünde farklı bir oyuncuya dönüştüm çünkü İngiltere'de her zaman hızım ve pres gücüm nedeniyle saygı gördüğümü hissettim, ama oyunumu oynama kaliteme ve zekâma hiçbir zaman gerçekten saygı duymadılar," dedi Gordon. "Bunu fark edenler yalnızca birlikte oynadığım oyuncular gibiydi."
İspanya'ya taşınmasının kamuoyundaki algıyı değiştirip değiştirmediği sorulduğunda, hücum oyuncusu Premier League'deki mirasına dair tavizsiz bir değerlendirme yaptı.
"İngiltere'de hiçbir zaman tam anlamıyla saygı gördüğümü düşünmüyorum," itirafında bulundu. "İnsanlar beni sadece çok hızlı ve çok agresif biri olarak görüyor, oysa İspanya'da zekâmı ve kalitemi gerçekten takdir ediyorlar."
Hız ve güç etiketinden kurtulmak
Tyneside'dan ayrılma kararı, bu sınırlayıcı itibardan kurtulma isteğiyle bilinçli olarak şekillendi. Gordon, Barcelona'nın topa sahip olmaya dayalı düzeninde başarılı olmasının teknik yeterliliğini anında kanıtlayacağını fark etti.
Eski kulübündeki taktik taleplerle karşılaştırarak, "Barcelona'da yetenekli ya da zeki değilseniz bunu hemen belli edersiniz" diye açıkladı. "Eskiden Newcastle'da oynuyordum; çok yüksek tempolu bir takımdı, bu yüzden koşu gücü ve agresiflik her zaman ön plandaydı. Şimdi ise tamamen farklı bir tarzda oynuyorum ve diğer özelliklerim de görülebiliyor."
Konfor alanından çıkmak, küresel konumunu yükseltmeyi amaçlayan hesaplı bir riskti. Gordon sözlerini şöyle tamamladı: "İnsanların düşündüğünden daha fazlasını sunabileceğimi hissediyordum ve bunu dünyanın en büyük sahnesinde kanıtlamak istiyordum. Yurt dışına gitmek benim için çok önemliydi."
- Getty Images Sport
İspanya'da değerini kanıtlıyor
Gordon artık Katalonya'daki yüksek bonservis bedelini haklı çıkarmak için bu ilk olumlu izlenimleri sürdürmek zorunda. Rekabetin son derece yüksek olduğu Barcelona hücum hattında düzenli bir ilk 11 yeri kazanmak, İngiltere kariyerini tanımlayan ham yoğunluktan ziyade istikrarlı teknik kusursuzluk gerektiriyor.
Uzun vadeli geleceği gelecek on yıla kadar güvence altına alınmışken, odağı büyük kupalar kazandırmaya kayacak. La Liga'nın muazzam baskısı altında başarılı olmak, taktik zekâsının tartışmasız fiziksel özellikleriyle tamamen örtüştüğünün nihai kanıtı olacaktır.
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