Camp Nou'ya €70 milyonluk (£60 milyon) dev bir transferi tamamladıktan sonra 23 yaşındaki oyuncu, radikal bir taktik değişiminin keyfini çıkarıyor. Katalan devi, olası bonuslar için ayrıca €10 milyon (£8,5 milyon) daha taahhüt etti ve kanat oyuncusuna 2031'e kadar uzanan kazançlı bir sözleşme verdi; bu da onun teknik profiline duydukları büyük güvenin işareti oldu.

Gordon, Katalonya'daki hayatına etkileyici bir başlangıç yaptı ve tüm kulvarlarda çıktığı yedi maçta beş asist üretti. Hücum oyuncusu, La Liga'ya gelmeden önce profesyonel kariyerini yüksek tempolu İngiliz sistemlerinde oynayarak geçirdi. St James' Park'taki başarılı dönemi büyük ölçüde geçiş hücumlarına dayanıyordu; Gordon da bunun, Barcelona scout ekibini cezbeden daha derindeki oyun kurucu özelliklerini nihayetinde gölgede bıraktığını düşünüyor.