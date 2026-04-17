İngiltere, Cole Palmer, Phil Foden ve diğerlerine "farklı bir soluk" getirecek Nottingham Forest yıldızını kadroya alması için çağrıda bulunuldu; Morgan Gibbs-White ise Dünya Kupası hayaline sıkı sıkıya sarılıyor

Gibbs-White, 2022 yılında Wolves'tan 42,5 milyon sterlin (57 milyon dolar) tutarında yüksek bedelli transferiyle City Ground'da takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Forest, bu transfer bedelini iyi bir yatırım olarak görüyor ve herhangi bir satış durumunda bu rakamın neredeyse iki katını talep edecek.

Tottenham'ın ilgisine rağmen geçen yaz 26 yaşındaki oyuncuyla yeni bir sözleşme imzalayan kulübün umudu, Reds formasıyla 160 maçın üzerine çıkan bu oyuncunun Trent nehrinin kıyılarında forma giymeye devam ederek bu sayıyı daha da artırması.

Forest, Gibbs-White'a altı kez A milli takım formasını giyme fırsatı sunmuş ve oyuncu, bu yaz FIFA'nın en önemli turnuvasında yer alma şansını sürdürüyor.