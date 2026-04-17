Getty
Çeviri:
İngiltere, Cole Palmer, Phil Foden ve diğerlerine "farklı bir soluk" getirecek Nottingham Forest yıldızını kadroya alması için çağrıda bulunuldu; Morgan Gibbs-White ise Dünya Kupası hayaline sıkı sıkıya sarılıyor
Gibbs-White, Forest için nasıl bir sembol haline geldi?
Gibbs-White, 2022 yılında Wolves'tan 42,5 milyon sterlin (57 milyon dolar) tutarında yüksek bedelli transferiyle City Ground'da takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Forest, bu transfer bedelini iyi bir yatırım olarak görüyor ve herhangi bir satış durumunda bu rakamın neredeyse iki katını talep edecek.
Tottenham'ın ilgisine rağmen geçen yaz 26 yaşındaki oyuncuyla yeni bir sözleşme imzalayan kulübün umudu, Reds formasıyla 160 maçın üzerine çıkan bu oyuncunun Trent nehrinin kıyılarında forma giymeye devam ederek bu sayıyı daha da artırması.
Forest, Gibbs-White'a altı kez A milli takım formasını giyme fırsatı sunmuş ve oyuncu, bu yaz FIFA'nın en önemli turnuvasında yer alma şansını sürdürüyor.
Gibbs-White, İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alabilir mi?
Jude Bellingham, Morgan Rogers ve Eberechi Eze gibi isimler de bu listeye dahil, ancak önümüzdeki Premier Lig maçlarında Testis Kanseri Farkındalık Ayı için bağış toplayacak olan “Check Your Bally’s” kampanyasını destekleyen eski İngiltere U21 yıldızı Lansbury, Gibbs-White’ın ilk 11’de yerini alıp alamayacağı sorulduğunda GOAL’a şunları söyledi: "Biliyor musun, iyi oynuyor, bu yüzden her türlü şansı var ve bence diğerlerine göre farklı bir şey katıyor. Bu tartışmanın içinde olması gerekiyor. Bana göre, bu tartışmanın içinde yer almalı. Ve bana göre, her hafta oynadığı ve Avrupa kupalarında da son dörtte yer aldığı düşünülürse, bu tartışmada oldukça üst sıralarda yer alıyor."
- Bally Bet
Eski Liverpool kaptanı Lansbury, kendisi için özel bir anlam taşıyan bu davayı destekliyor
Lansbury, Gibbs-White’ın bu sezon gol sayısını çift hanelere çıkardığını ve Premier Lig’de 43 gol fırsatı yarattığını gördü; İngiltere milli takım adayları arasında bu rakamı sadece Foden, iki farkla geçebildi.
Forest, Pazar günü Burnley'i ağırlarken, kaptanlık pazubandını düzenli olarak takan bu oyuncudan bir kez daha belirleyici bir katkı bekliyor olacak. Bu maç, "Check Your Bally's" kampanyasının bir parçası olacak.
Bunun ne anlama geldiğini açıklayan Lansbury, "Bally's ve Oddballs işbirliği yaptı. Ben 2016'da kanser taraması oldum ve onların Forest stadyumuna gelip etkinliği üstlenmeleri, onlara büyük bir saygı göstergesidir.
“Ve ben de bu kampanyaya dahil olduğum için, farkındalığı artırmaya ve hayır kurumuna bağış toplamaya yardımcı olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Eğer bu sayede tek bir kişi bile kontrol yaptırırsa ve bu sayede bir hayat kurtarılırsa ve hastalık erken teşhis edilirse, erken teşhis edildiğinde hayatta kalma şansı, çok daha uzun süre beklemekten çok daha yüksektir.”
Marinakis, Forest'ı Avrupa kupalarında düzenli bir katılımcı haline getirebilir mi?
Forest, Avrupa Ligi’nde 10 kişi kalan Porto’yu zorlu bir mücadelenin ardından mağlup ederek 42 yıl sonra ilk kez kıtasal bir yarı finale yükselmiş olmanın moraliyle Burnley’i City Ground’da ağırlayacak. Bu başarı, efsanevi eski teknik direktör Brian Clough’un takımın başında olduğu günlerden bu yana gerçekleşen ilk yarı final.
Gibbs-White'ın defleksiyonlu şutu, Reds'in Portekizli rakibine karşı toplamda 2-1 galip gelmesini sağladı ve 2026'da büyük bir kupa hala kazanılabilir durumda. Plan, iki kez Avrupa Kupası şampiyonluğu bulunan bu takım için bu tür olayların sıradan hale gelmesidir.
Hırslı kulüp sahibi Evangelos Marinakis'in, hiçbir hayalin çok büyük olmadığı düşüncesiyle Forest'ı Avrupa kupalarında sürekli bir rakip haline getirip getiremeyeceği sorulduğunda Lansbury şunları ekledi: "Evet, kulüp bunun için yaratılmış, değil mi? Gerçekten de muazzam bir taraftar kitlesine sahip, fantastik bir kulüp. Kulübü eski güzel günlerine geri döndürmek için, bence Marinakis'in hayalleri o kadar da uçuk değil. Avrupa'da da büyük bir şansları var, umarım gidip bu turnuvayı kazanabilirler."
Bally's'i kontrol edin: Kampanyanın açıklaması ve VAR'ın rolü
Testis Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen “Check Your Bally’s” kampanyası kapsamında, Bally Bet bu hafta sonu Premier Lig’de gerçekleştirilen her VAR incelemesi için The OddBalls Foundation’a 100 sterlin bağışlayacak.
VAR kontrolleri, modern futbolun artık tanıdık bir parçası haline geldi ve taraftarlar, önemli kararların tekrar tekrar gözden geçirilmesini beklerken sık sık beklemek zorunda kalıyor. Bu hafta sonu, bu anlar daha önemli bir şeyi hatırlatacak. Maç bir kontrol için durduğunda, Bally Bet bir bağışta bulunacak ve sahadaki kontrol fikrini, saha dışında kendinizi kontrol etmenin önemi ile ilişkilendirecek.
Bally Bet, 19 Nisan'da Premier League'de Nottingham Forest ile Burnley arasında oynanacak maçta özel bir kampanya düzenleyerek The OddBalls Foundation'ın bu önemli konuyla ilgili farkındalığı daha da artırmasına yardımcı olacak.
Bally Bet, futbol taraftarlarının doğal alışkanlıklarından yararlanarak stadyumun LED ekranlarında, dev ekranlarda ve maç günü programında "Check Your Bally's" mesajını yayınlayacak ve taraftarlara kontrol etmenin ofsaytlar, penaltılar ve son dakika golleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini hatırlatacak. OddBalls Vakfı, City Ground'da yerinde olacak ve taraftarlara eğitimli profesyonellerle konuşma fırsatı sunacak.