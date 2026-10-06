Jordan Pickford - 6/10

İngiltere formasıyla geçireceği en rahat gecelerden biriydi. Çekya'nın isabetli tek bir şut bile çekememesi nedeniyle Pickford çoğunlukla bir izleyiciydi; daha çok konsantrasyonunu korumaya ve geriden hücumları başlatmak için topu dağıtmaya odaklandı.

Trent Alexander-Arnold - 7/10

Sağ kanattan yaptığı ortalar sürekli tehdit yarattı ve İngiltere'nin yaptığı 20 ortaya katkı verdi. İçe kat eden yüksek pozisyonlar aldı, bu da orta sahanın daha ileri çıkmasını sağladı. Ayrıca maçın başlarında kullandığı, David Beckham'ı andıran müthiş bir frikikte gole çok yaklaştı ancak bu vuruş etkileyici bir kurtarışla çıkarıldı.

Lewis Hall - 8/10

Sol bekten öne çıkan bir performans geldi; 57. dakikada Kane'in ikinci golünün asistini yaptı. Bindirmelerinde cesurdu ve 73. dakikada oyundan alınana kadar savunmada da güven verdi.

Marc Guehi - 7/10

Savunmanın göbeğinde sessiz ama etkiliydi. Çekya'nın nadir gelişen kontra ataklarını rahatlıkla savuşturdu ve konuk ekibin son bölgede hiçbir zaman tutunamamasını sağladı. 63. dakikada yerini Jarrad Branthwaite'a bıraktı.

Jarell Quansah - 7/10

Topla birlikte büyük bir olgunluk gösterdi ve İngiltere geriden oyun kurarken paslarının büyük bölümünü tamamladı. Fiziksel varlığı, İngiltere'nin hava toplarında üstünlük kurmasına yardımcı oldu; İngiltere, Çekya'nın 7'sine karşılık 14 hava topu mücadelesi kazandı.