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England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Çeviri:

İngiltere - Çekya maçının oyuncu puanları: Tarihi Kane ve taktik dehası Tuchel, Wembley'de rahat bir galibiyetin mimarı oldu

Player ratings
İngiltere
H. Kane
T. Tuchel
İngiltere - Çek Cumhuriyeti
Çek Cumhuriyeti
UEFA Nations League A

İngiltere, salı akşamı Wembley Stadyumu'nda Çekya'yı 3-0 gibi son derece rahat bir skorla mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi'ndeki etkileyici performansını sürdürdü. Sadece birkaç gün önce Hırvatistan'ı 7-0 gibi çarpıcı bir skorla geçen Thomas Tuchel'in ekibi, Londra'ya özgüven dolu geldi ve oyuna hemen rakibine üstünlük kurarak başladı. İngiltere karşılaşmanın başından itibaren oyunu domine etti, yüzde 64,4 topa sahip olma oranıyla kontrolü elinde tuttu ve konuk ekibi maç boyunca tek bir isabetli şut bile atamayacak kadar etkisiz bıraktı.

Bitmek bilmeyen erken baskı, 27. dakikada Vladimir Coufal'ın kendi kalesine attığı golle karşılığını buldu; savunmacı, tehlikeli bir ortayı istemeden kendi ağlarına gönderdi. Sonrasında ise kaptan Harry Kane, 125. milli maçına çıktığı tarihi gecede başrole çıktı.

Golcü oyuncu 40. ve 57. dakikalarda fileleri havalandırarak etkili bir duble yaptı ve milli takım kariyerindeki gol sayısını 91'e yükseltti. Bu, taktik planın kusursuz şekilde uygulandığı eksiksiz bir takım performansıydı; konuk ekip durmaksızın topun peşinde koşarken İngiltere de A3 Grubu'nda zirve yarışındaki yerini sağlam tuttu. İşte maçta İngiltere oyuncularının performans notları:

  • England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport

    Kaleci ve savunma

    Jordan Pickford - 6/10

    İngiltere formasıyla geçireceği en rahat gecelerden biriydi. Çekya'nın isabetli tek bir şut bile çekememesi nedeniyle Pickford çoğunlukla bir izleyiciydi; daha çok konsantrasyonunu korumaya ve geriden hücumları başlatmak için topu dağıtmaya odaklandı.

    Trent Alexander-Arnold - 7/10

    Sağ kanattan yaptığı ortalar sürekli tehdit yarattı ve İngiltere'nin yaptığı 20 ortaya katkı verdi. İçe kat eden yüksek pozisyonlar aldı, bu da orta sahanın daha ileri çıkmasını sağladı. Ayrıca maçın başlarında kullandığı, David Beckham'ı andıran müthiş bir frikikte gole çok yaklaştı ancak bu vuruş etkileyici bir kurtarışla çıkarıldı.

    Lewis Hall - 8/10

    Sol bekten öne çıkan bir performans geldi; 57. dakikada Kane'in ikinci golünün asistini yaptı. Bindirmelerinde cesurdu ve 73. dakikada oyundan alınana kadar savunmada da güven verdi.

    Marc Guehi - 7/10

    Savunmanın göbeğinde sessiz ama etkiliydi. Çekya'nın nadir gelişen kontra ataklarını rahatlıkla savuşturdu ve konuk ekibin son bölgede hiçbir zaman tutunamamasını sağladı. 63. dakikada yerini Jarrad Branthwaite'a bıraktı.

    Jarell Quansah - 7/10

    Topla birlikte büyük bir olgunluk gösterdi ve İngiltere geriden oyun kurarken paslarının büyük bölümünü tamamladı. Fiziksel varlığı, İngiltere'nin hava toplarında üstünlük kurmasına yardımcı oldu; İngiltere, Çekya'nın 7'sine karşılık 14 hava topu mücadelesi kazandı.

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    Orta saha

    Jude Bellingham - 7/10

    Takımın orta sahadaki motoru olan Bellingham, hatlar arasında topu taşıdı ve savunma önündeki roller ile hücum üçlüsü arasında oyunu birbirine bağladı. Alan farkındalığı, geç yaptığı koşuları takip etmekte zorlanan Çek orta sahasına 17 faul yaptırdı ve 73. dakikada oyundan çıktı.

    Myles Lewis-Skelly - 7/10

    Genç oyuncudan soğukkanlı bir performans geldi; oyunu basit tuttu ve topa sahip olmayı etkili şekilde sürdürdü. Daha yaratıcı oyuncuların öne çıkması için zemini hazırladı, ancak 53. dakikada taktik faulü nedeniyle sarı kart gördü.

    Elliot Anderson - 7/10

    Üst düzey teknik kalitesini gösterdi ve topsuz oyunda da baskının sürmesi için çok çalıştı. Morgan Rogers'a savunmayı yaran nefis bir pas vererek Kane'in ilk golünün hazırlık aşamasında kritik rol oynadı, ardından 63. dakikada yerini James Garner'a bıraktı.

  • England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport

    Hücum

    Harry Kane - 9/10

    125. maçında gerçekten tarihi bir performans sergiledi. Sadece 40. ve 57. dakikalarda attığı iki golle milli takım kariyerindeki gol sayısını 91'e çıkarmakla kalmadı, açılıştaki kendi kalesine golle sonuçlanan baskıda da kilit rol oynadı. Bitiriciliği üst düzeydi, oyuna da hükmetti.

    Morgan Rogers - 8/10

    Kane'in ilk golünün asistini yaparak kadroda neden düzenli bir isim hâline geldiğini gösterdi. Kanattaki hızı ve direkt oyunu Coufal'a maç boyunca sürekli sorun çıkardı.

    Eberechi Eze - 7/10

    Yarım alanlarda etkili oynadı ve çalımlarıyla savunmacıları pozisyonlarından çıkardı. Skor katkısı yapamasa da, hücum hazırlığındaki rolü İngiltere'nin üstünlüğünde belirleyiciydi.

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  • FBL-EUR-NATIONS-ENG-CZEAFP

    Yedekler ve teknik direktör

    Jarrad Branthwaite - 6/10

    63. dakikada Guehi'nin yerine oyuna girdi ve gol yemeden maçı tamamlama konusunda zorlanmadı.

    James Garner - 6/10

    63. dakikada Anderson'ın yerine oyuna girdi ve rahat geçen galibiyetin son bölümlerinde takıma taze enerji kattı.

    Rio Ngumoha - 6/10

    73. dakikada Bellingham'ın yerine oyuna girdi ve hareketli kısa performansıyla değerli uluslararası tecrübe kazandı.

    Morgan Gibbs-White - 6/10

    73. dakikada Hall'un yerine oyuna dahil oldu ve maçın son bölümünde temponun yüksek kalmasını sağladı.

    Dominic Calvert-Lewin - N/A

    81. dakikada Kane'in yerine oyuna giren geç bir değişiklikti; maça etki etmek için yeterli zamanı olmadı.

    Thomas Tuchel - 8/10

    Rakibi tamamen etkisiz hale getiren kusursuz bir taktik plan. Rogers ve Hall'u ilk 11'de başlatma kararı, doğrudan gole katkılarıyla karşılık buldu ve yaptığı değişikliklerle maç yönetimi, İngiltere'nin kontrolü hiç kaybetmemesini sağladı.