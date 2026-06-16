İngiltere, bu kadar sakatlık eğilimli ve deneyimsiz bir savunma hattıyla Dünya Kupası'nı gerçekten kazanabilir mi?

Belki de bu yüzden Stones, diğerlerinden daha fazla güvenilen isim olmuştur. Yakında Manchester City’den ayrılacak olan bu oyuncu serbest oyuncu statüsünde olsa da, neredeyse on yıldır turnuvalarda İngiltere milli takımının vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştur.

Aslında, Stones 2018 Dünya Kupası'nın başlangıcından bu yana Three Lions'ın tüm turnuva maçlarında ilk 11'de yer aldı. İngiltere, Euro 2016'da İzlanda'ya karşı aldığı meşhur yenilgiden bu yana, kadrosunda Stones olmadan hiçbir büyük turnuva maçına çıkmadı. Guardiola'dan Sir Gareth Southgate'e ve Tuchel'e kadar her teknik direktör, Stones'un oyun okuma yeteneğini ve top kontrolündeki soğukkanlılığını açıkça takdir etti.

Peki, Stones bu yaz turnuvayı sonuna kadar oynayabilecek kadar formda mı? Geçtiğimiz sezon City formasıyla sadece 18 maça çıktı ve Kasım ayından itibaren Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde sadece dört maçta ilk 11'de yer aldı.

Stones, City'nin üçlü zaferinde kilit rol oynadığı 2022-23 sezonundan bu yana sakatlıklardan kurtulamadı. Sorunlar her yerde ortaya çıktı; baldırından uyluğuna, hamstringinden ayak bileğine, ayağına ve kalçasına kadar. Transfermarkt'a göre, Stones son üç yılda dokuz farklı sakatlık geçirdi ve bunun sonucunda toplam 72 maçı kaçırdı; hatta işler özellikle zorlaştığında emekliliği düşündüğünü bile itiraf etti.

Stones, BBC Sport'a verdiği demeçte, "Bunu [emeklilik hakkında] söylediğimde zor bir dönemdi ve umarım bir daha o noktaya gelmem" dedi. "Hepimiz kendimizi diğer insanlarla veya farklı oyunculara, farklı dönemlere kıyaslayabilir ve onların yolculuğunun nasıl olduğunu ya da nasıl farklı olabileceğini düşünebiliriz. Ben de bunun suçlusuyum - 'neden bu şeyler bana oluyor? Başkalarına olmuyor'.

"Gerçekten kendimi zorlamam gerekti ve bu süreç boyunca zihinsel olarak bu kadar güçlü olduğum ve bu senaryoların veya durumların üstesinden geldiğim için kendimle gurur duyuyorum. En büyük başarılarımdan biri, ne kadar büyük olursa olsun bu aksiliklerden geri dönmeyi başarmak, en iyi formuma ulaşmak, maçlara geri dönmek ve bu kadar yüksek bir seviyede oynamak olduğunu düşünüyorum."

Tuchel, diğerleri gibi, Stones'un Dünya Kupası'na katılabilmesi için maç kondisyonunun çok önemli olduğunu belirtti ve birkaç ay önce 32 yaşındaki oyuncunun ilk 11'de yer alabilmesi için en iyi formunda olması gerekmediğini söyledi.

Tuchel, Mart ayında Stones hakkında "Dünya Kupası'na geliyorsan, formda olmalısın" demişti. "John [bu kampa] geldiğinde formundaydı. Çok fazla süre almamıştı ama oyuna dair bir anlayışa sahipti. Oynamaya hazır olduğunu biliyordum. Peki, çok fazla ilk 11'de başlamaması kuralın istisnası mı? Bunu anlayabiliyorum çünkü onun büyük bir hayranıyım. Kişiliği, tutumu ve oyuna dair kaliteli anlayışıyla takıma ne kattığını biliyorum."