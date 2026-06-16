Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
England defence GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

İngiltere, bu kadar sakatlık eğilimli ve deneyimsiz bir savunma hattıyla Dünya Kupası'nı gerçekten kazanabilir mi?

Analysis
İngiltere
Dünya Kupası
J. Stones
N. O'Reilly
R. James
E. Konsa
FEATURES
İngiltere - Hırvatistan
T. Tuchel

İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası'nı kazanabileceğini düşündüren pek çok ikna edici neden var. Harry Kane ile şu anda dünya futbolunun belki de en iyi forvetine sahipler. Ayrıca Premier Lig'in en iyi orta saha oyuncusu Declan Rice'a ve Avrupa'nın en yetenekli forvet oyuncularından bazılarını bir araya getirmelerine yardımcı olacak, son derece zeki bir taktikçi olan Thomas Tuchel'e de sahipler.

Ancak bir de savunma meselesi var. Eğer İngiltere milli takımının hücumdan savunmaya kadar dengeden yoksun olduğunun kusursuz bir örneği varsa, işte bu o. Bu İngiltere kadrosunun hücum hattı son derece keskin ve formda olduğunda gerçekten korkutucu. Savunma hattı ise tam bir fiyasko sayılmasa da durum çok daha belirsiz; Tuchel’in tercih ettiği dörtlü, hem turnuva tecrübesi açısından yetersiz hem de bazı durumlarda sakatlıklara yatkın.

Elbette her takımın bazı zayıflıkları vardır. Ancak İngiltere'ninki diğer rakiplere göre daha belirgindir ve bu durum onların sonunu getirebilir.

O halde Tuchel için asıl mesele dengeyi sağlamaktır. Önceki İngiltere teknik direktörleri sık sık el frenini çekmemeleri ve hücum oyuncularının işini yapmasına izin vermeleri için teşvik edilmişti. Ancak Tuchel'in muhtemel savunma dizilişi olan Reece James, John Stones, Ezri Konsa ve Nico O'Reilly, büyük silahların hücumda harikalar yaratmasına izin verecek turnuva tecrübesine sahip görünmüyor.

Nitekim, çok fazla dakika oynamış bacaklar ile turnuva tecrübesi yetersiz beyinlerin birleşimi, İngiltere'nin muhteşem bir yaz yaşamasına engel olabilir.

  • England 2026Getty Images

    Muhtemel kadro

    İngiltere'nin savunması hakkında bilmeniz gereken ilk şey, en tecrübeli stoperleri Stones'un teknik olarak birkaç hafta içinde kulüpsüz kalacak olmasıdır; ancak bu, en büyük endişe kaynağı olmaktan çok uzaktır.

    Çarşamba günü Hırvatistan karşısında ilk 11'de yer alması beklenen dörtlü, turnuvaya toplam 136 milli maç tecrübesiyle geliyor. Ancak bu sayının 89'u Stones'a ait. James, Konsa ve O'Reilly'nin ise toplamda sadece dört turnuva maçı tecrübesi var ve bunlardan sadece ikisinde ilk 11'de yer almışlar.

    Aslında elimizde, turnuvalarda son derece deneyimli bir savunmacı ve bu yaz ilk kez milli takımlarında ilk 11'de yer alacak yetenekli üçlü var. James elbette mükemmel bir sağ bek; İngiltere'nin bu pozisyonda sunabileceği en iyi çok yönlü oyuncu. Konsa ise geçtiğimiz sezon Aston Villa'nın önemli bir Avrupa kupasını kazanmasında etkileyici bir performans sergiledi ve O'Reilly de Pep Guardiola'nın keşfettiği bir başka yetenek.

    Ancak son yıllarda turnuva kazanan savunmalara bakıldığında, öne çıkan şey beceri değil, yaştır. İtalya, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda Giorgio Chiellini ve Leonardo Bonucci'nin oluşturduğu stoper ikilisine güvenmişti; her ikisi de o dönemde 30'lu yaşlarının ortalarındaydı. 2022'de Arjantin, Nicolas Otamendi'ye güvenirken, iki yıl önceki Avrupa Şampiyonası'nda İspanya, Robin Le Normand ve Marc Cucurella'ya destek olması için Dani Carvajal ve Aymeric Laporte'yi sahaya sürdü.

    • Reklam
  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Deneyimli isimler

    Belki de bu yüzden Stones, diğerlerinden daha fazla güvenilen isim olmuştur. Yakında Manchester City’den ayrılacak olan bu oyuncu serbest oyuncu statüsünde olsa da, neredeyse on yıldır turnuvalarda İngiltere milli takımının vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştur.

    Aslında, Stones 2018 Dünya Kupası'nın başlangıcından bu yana Three Lions'ın tüm turnuva maçlarında ilk 11'de yer aldı. İngiltere, Euro 2016'da İzlanda'ya karşı aldığı meşhur yenilgiden bu yana, kadrosunda Stones olmadan hiçbir büyük turnuva maçına çıkmadı. Guardiola'dan Sir Gareth Southgate'e ve Tuchel'e kadar her teknik direktör, Stones'un oyun okuma yeteneğini ve top kontrolündeki soğukkanlılığını açıkça takdir etti.

    Peki, Stones bu yaz turnuvayı sonuna kadar oynayabilecek kadar formda mı? Geçtiğimiz sezon City formasıyla sadece 18 maça çıktı ve Kasım ayından itibaren Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde sadece dört maçta ilk 11'de yer aldı.

    Stones, City'nin üçlü zaferinde kilit rol oynadığı 2022-23 sezonundan bu yana sakatlıklardan kurtulamadı. Sorunlar her yerde ortaya çıktı; baldırından uyluğuna, hamstringinden ayak bileğine, ayağına ve kalçasına kadar. Transfermarkt'a göre, Stones son üç yılda dokuz farklı sakatlık geçirdi ve bunun sonucunda toplam 72 maçı kaçırdı; hatta işler özellikle zorlaştığında emekliliği düşündüğünü bile itiraf etti.

    Stones, BBC Sport'a verdiği demeçte, "Bunu [emeklilik hakkında] söylediğimde zor bir dönemdi ve umarım bir daha o noktaya gelmem" dedi. "Hepimiz kendimizi diğer insanlarla veya farklı oyunculara, farklı dönemlere kıyaslayabilir ve onların yolculuğunun nasıl olduğunu ya da nasıl farklı olabileceğini düşünebiliriz. Ben de bunun suçlusuyum - 'neden bu şeyler bana oluyor? Başkalarına olmuyor'.

    "Gerçekten kendimi zorlamam gerekti ve bu süreç boyunca zihinsel olarak bu kadar güçlü olduğum ve bu senaryoların veya durumların üstesinden geldiğim için kendimle gurur duyuyorum. En büyük başarılarımdan biri, ne kadar büyük olursa olsun bu aksiliklerden geri dönmeyi başarmak, en iyi formuma ulaşmak, maçlara geri dönmek ve bu kadar yüksek bir seviyede oynamak olduğunu düşünüyorum."

    Tuchel, diğerleri gibi, Stones'un Dünya Kupası'na katılabilmesi için maç kondisyonunun çok önemli olduğunu belirtti ve birkaç ay önce 32 yaşındaki oyuncunun ilk 11'de yer alabilmesi için en iyi formunda olması gerekmediğini söyledi.

    Tuchel, Mart ayında Stones hakkında "Dünya Kupası'na geliyorsan, formda olmalısın" demişti. "John [bu kampa] geldiğinde formundaydı. Çok fazla süre almamıştı ama oyuna dair bir anlayışa sahipti. Oynamaya hazır olduğunu biliyordum. Peki, çok fazla ilk 11'de başlamaması kuralın istisnası mı? Bunu anlayabiliyorum çünkü onun büyük bir hayranıyım. Kişiliği, tutumu ve oyuna dair kaliteli anlayışıyla takıma ne kattığını biliyorum."

  • Reece James England 2026Getty Images

    James'in vücudu dayanabilecek mi?

    James ve Stones, futbolcu olarak birbirlerine pek benzemeseler de, sahada istikrarlı bir şekilde kalamama konusunda birbirlerine çok benziyorlar.

    James'in bir süredir İngiltere'nin en iyi çok yönlü bek oyuncusu olduğu ve olmaya devam ettiği tartışılmaz. Birinci sınıf bir bire bir savunmacı, akıllı pasör ve mükemmel bir orta saha oyuncusu olan James, orta sahada veya hatta üçlü savunmada stoper olarak oynama yeteneği ile rakiplerinin arasında eşsizdir.

    2021-22 sezonunda Chelsea'de Tuchel yönetiminde James, sağ bek pozisyonunda dokuz asist yaptı - bu rakam, aynı pozisyondaki oyuncular arasında sadece Trent Alexander-Arnold tarafından aşıldı - ve onunla teknik direktörün iyi bir ilişkisi olduğu açık.

    "Chelsea'de teknik direktörle birlikte harika zaman geçirdim ve onun teknik direktör olmasından mutluyum. Onunla çalışmaktan memnunum," dedi James bu hafta başında Tuchel hakkında.

    Dikkat çekici bir şekilde, bu 26 yaşındaki oyuncunun ilk Dünya Kupası olacak. James'in daha önceki tek turnuva katılımı, 2021 Avrupa Şampiyonası grup aşamasında İskoçya ile oynanan golsüz berabere biten maçtı. Tabii ki sakatlıklar da bunda büyük rol oynadı; tekrarlayan diz ve hamstring sorunları, büyük turnuvalara katılmasını engelledi. Tuchel Mart 2025'te ilk maçlarına çıkmadan önce, James Eylül 2022'den beri milli takımda sadece beş dakika oynamıştı; fiziksel sorunları, uluslararası kariyerini o kadar zayıflatmıştı.

    James, geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla 29 Premier Lig maçına çıktı - bu, 2022'den bu yana en fazla maç sayısıydı - ancak sahada kalma kabiliyeti konusunda endişeler var, özellikle de bahar aylarında hamstring sorunu nedeniyle altı hafta sahalardan uzak kaldığı düşünülürse.

    Alexander-Arnold kadroya alınmazken, Kyle Walker ve Kieran Trippier'in İngiltere milli takımından emekli olmasıyla, James'in arkasında yer alan Tino Livramento veya Djed Spence ile arasındaki fark çok belirgin. Bu nedenle, Chelsea kaptanının vücudunun önümüzdeki bir ay kadar boyunca onu yarı yolda bırakmaması çok önemli.

  • Nico O'Reilly England 2026Getty

    Genç yetenek

    İngiltere'nin sol kanadında yeni bir dönem başlıyor. Euro 2024'teki en büyük sorunlarından biri, Luke Shaw tam olarak iyileşene kadar sahaya genişlik kazandırabilecek sol ayaklı bir sol bek eksikliğiydi. Bu boşluğu doldurmak için Trippier seçildi, ancak sürekli içe doğru girip sağ ayağını kullanma ısrarı, İngiltere'nin hızlı ilerleme girişimlerini engelledi. Shaw geri döndüğünde ise tam anlamıyla etkili olabilmek için gerekli maç tecrübesinden yoksundu.

    Bu nedenle, O'Reilly'nin ortaya çıkması iyi bir haber. Man City'nin savunma oyuncusu, tipik bir Guardiola projesi ve kesinlikle Katalan teknik adamın Etihad Stadyumu'ndan ayrılmadan önceki son pozisyonel zaferi.

    Akademi günlerinde ofansif orta saha oyuncusu olan O'Reilly, Guardiola tarafından geçen sezon ters sol bek olarak çok etkili bir şekilde kullanıldı. Guardiola ilk başta onun pozisyonel çok yönlülüğünden dolayı ona başvurdu, ancak 2025-26 sezonunda orta sahada sadece altı maça çıkarken sol bekte 40 maça çıkan O'Reilly'nin daha geleneksel bir defans oyuncusuna dönüşümü hızla devam ediyor.

    Ancak Tuchel, 21 yaşındaki oyuncuyu çeşitli pozisyonlarda oynatmaya açık.

    BBC'ye verdiği demeçte Tuchel, "Nico O'Reilly'nin en iyi oyunculardan biri olacağına şüphe yok" dedi. "Kısa sürede bu kadar etkili hale gelmesi ve sol bek pozisyonunda neredeyse tamamen yeni bir rol yaratması inanılmaz bir yükseliş... Fiziksel özellikleri, becerileri, yeteneği ve zihniyeti var. Muhteşem bir kariyeri olacak. Sol bek olarak mı olacağı konusunda emin değilim çünkü sol, sağ ve orta saha olarak da oynayabilir. Bir üst düzey oyuncu."

    Ancak O'Reilly'nin böyle bir sorumluluğa uygunluğu konusunda endişeler var. Kariyerinin büyük bir bölümünü top hakimiyeti yüksek ve savunma yapmayan bir takımda geçirdi, yani ilk turlar ona daha önce karşılaşmadığı bir durum sunmayacaktır. Peki, ilerleyen aşamalarda Lamine Yamal, Michael Olise veya Raphinha gibi oyuncuları marke etmekle görevlendirilirse bununla nasıl başa çıkacak? Mart ayında Şampiyonlar Ligi'nde City'nin Real Madrid'e yenildiği maçta Fede Valverde'nin ona yaşattığı zor anları düşünürsek, Tuchel'in en büyük umudu O'Reilly'nin hızlı öğrenen bir oyuncu olması.

  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    Stoper seçimi

    Bir de diğer stoper pozisyonu var. Harry Maguire’ın kadroya alınmaması sadece biraz şaşırtıcı olmakla kalmadı, aynı zamanda biraz da çocukça bir hal aldı. Maguire, kadro açıklanmadan önce Tuchel’in kendisini kadroya almadığını kamuoyuna duyurdu ve ardından ailesi de Tuchel’i açıkça eleştirmeye başladı.

    Bir bakıma, kadroya alınmaması şaşırtıcıydı. Maguire, 2018'den beri İngiltere'nin büyük turnuvalarında istikrarlı bir performans sergilemiş ve yılın sonlarında Michael Carrick yönetiminde formunda bir artış yaşamıştı.

    Yine de Tuchel, başka seçenekleri olduğunu düşünüyordu. En bariz seçenek, kış transfer döneminde Crystal Palace'tan Man City'ye transfer olduktan sonra biraz zorlu bir başlangıç yapmasına rağmen takıma iyi uyum sağlayan Marc Guehi idi. Villa'nın Avrupa Ligi'ndeki başarısı ve Premier Lig'de dördüncü sırada bitirmesi göz önüne alındığında, Konsa da kadroda yer almayı hak etmişti.

    Euro 2024'te İngiltere'nin yedi maçının altısında ilk on birde yer alan ve Mart ayında Japonya ile oynanan hazırlık maçında kaptanlık yapan Guehi'nin Stones'un partneri olacağı bekleniyordu, ancak keskin gözlü izleyiciler Tuchel'in Konsa'ya yöneldiğini fark etmiş olabilir. Mart ayında merkez savunmada kimin yer alacağına dair beklentileri sorulduğunda, teknik direktör Guehi ve Maguire'ın önünde Konsa'nın adını verdi, oysa Villa'lı oyuncu Three Lions'ın sekiz eleme maçının altısında ilk on birde yer almıştı.

    28 yaşında olmasına rağmen Konsa'nın da çok fazla deneyimi yok. Sadece 20 kez milli formayı giymiş olan Konsa, tek turnuva başlangıcını Euro 2024 çeyrek finalinde İsviçre karşısında cezalı Guehi'nin yerine oynayarak yaptı.

    Oyunu çok iyi okuyan ve geri dönüş hızı Stones'un yanında bir güvence sunabilecek bir oyuncu olsa da, Tuchel'in Konsa'yı seçmesi hâlâ bir risk barındırıyor.

  • England World Cup 2026 Training & Media ActivityGetty Images Sport

    Yeterli mi?

    Buradaki karşı argüman, İngiltere'nin bir yenilenmeye ihtiyacı olduğu yönündedir. Bu, bir bakıma Tuchel'in görev tanımıydı. Ve kadro seçimine de bu şekilde yaklaşmıştır.

    Ancak risk ve başarısızlık arasında ince bir çizgi vardır. İngiltere'nin savunma oyuncularının hiçbiri kötü değildir, ancak her birinin birtakım endişe verici yönleri vardır. Ve bir bütün olarak bakıldığında, bazı bariz zayıflıklar göze çarpmaktadır. Fiziksel kondisyon, form veya deneyim olsun, bu durumun çökmesine yol açabilecek pek çok neden vardır.

    İngiltere, hem orta saha hem de hücumda hala elit bir takım ve tartışmalı savunmasının arkasında sağlam, deneyimli bir kaleciye sahip. Büyük olasılıkla birçok maçı kontrol edecek ve çok sayıda gol atacaklar, bu da başlangıçta savunmadaki bazı zayıflıkları gizleyecektir.

    Ancak en önemli anlarda yeterince iyi olacaklar mı? Tuchel, bazı büyük kararlar verdikten sonra, öyle olmasını ummak zorunda kalacak.

Dünya Kupası
İngiltere crest
İngiltere
ENG
Hırvatistan crest
Hırvatistan
CRO