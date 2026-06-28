İngiltere bir başka bek oyuncusunu daha mı kaybetti? Thomas Tuchel, Tino Livramento ve Reece James’in sakatlık haberlerinin ardından Jarrell Quansah hakkında son durumu açıkladı

2-0'lık galibiyetin ardından konuşan Tuchel şunları söyledi: "Klasik bir ayak bileği burkulması ve ağrısı var. Daha önce de başına geldiğini söyledi ve birkaç gün sürer. Bacağını yukarı kaldırmış ve buz uyguluyor." Takımın bek pozisyonundaki sakatlık krizinden endişe duyup duymadığı sorulduğunda Alman teknik adam şunları ekledi: "Elbette ki bu pozisyonda bir sakatlık daha yaşadık. Reece James ve Jarrell Quansah için rekabet sıkı geçecek ama çözüm bulmak bizim işimiz ve bunu da yapacağız."

Quansah’ın sakatlığı, teknik ekip için özellikle sinir bozucu çünkü oyuncu, tam da bu pozisyonu desteklemek üzere özel olarak bu göreve kaydırılmıştı. Tuchel daha önce, Trevoh Chalobah’ı kadroya çağırma kararının Quansah’ı sağ bek pozisyonu için serbest bırakmak amacıyla alındığını belirtmişti; ancak turnuva en kritik aşamasına girerken bu plan altüst oldu.