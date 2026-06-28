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İngiltere bir başka bek oyuncusunu daha mı kaybetti? Thomas Tuchel, Tino Livramento ve Reece James’in sakatlık haberlerinin ardından Jarrell Quansah hakkında son durumu açıkladı
Quansah, sakatlık lanetinin en son kurbanı oldu
Üç Aslanlar, 32'li tur hazırlıklarını sürdürürken savunma kadrosu endişe verici derecede zayıflamaya başladı. Panama maçında sağ bek pozisyonunda yedek olarak ilk 11’e alınan eski Liverpool savunmacısı Quansah, MetLife Stadyumu’nda oynanan İngiltere’nin L Grubu’ndaki son maçının ikinci yarısında sakatlık nedeniyle sahadan topallayarak çıkmak zorunda kaldı. Genç oyuncu sahadan ayrılırken ciddi bir rahatsızlık yaşıyor gibi görünüyordu; bu durum, Tuchel’in sağ kanattaki seçeneklerinin tamamen tükendiği endişesini uyandırdı.
Quansah, takımın ABD’ye ayak basmasından bu yana sakatlığa yenik düşen üçüncü uzman ya da geçici sağ bek oldu. Newcastle’dan Tino Livramento ve Chelsea kaptanı Reece James’in ardından tedavi odasına giren Quansah, Tuchel’i DR Kongo ile oynanacak maç öncesinde çözmesi gereken taktiksel bir bulmaca ile baş başa bıraktı. Gözle görülür bir topallamasına rağmen, savunma oyuncusunun akşam saatlerinde takım otobüsüne binerken rahatça yürüdüğü görüldü.
- AFP
Tuchel, Quansah’ın durumuyla ilgili son bilgileri açıkladı
2-0'lık galibiyetin ardından konuşan Tuchel şunları söyledi: "Klasik bir ayak bileği burkulması ve ağrısı var. Daha önce de başına geldiğini söyledi ve birkaç gün sürer. Bacağını yukarı kaldırmış ve buz uyguluyor." Takımın bek pozisyonundaki sakatlık krizinden endişe duyup duymadığı sorulduğunda Alman teknik adam şunları ekledi: "Elbette ki bu pozisyonda bir sakatlık daha yaşadık. Reece James ve Jarrell Quansah için rekabet sıkı geçecek ama çözüm bulmak bizim işimiz ve bunu da yapacağız."
Quansah’ın sakatlığı, teknik ekip için özellikle sinir bozucu çünkü oyuncu, tam da bu pozisyonu desteklemek üzere özel olarak bu göreve kaydırılmıştı. Tuchel daha önce, Trevoh Chalobah’ı kadroya çağırma kararının Quansah’ı sağ bek pozisyonu için serbest bırakmak amacıyla alındığını belirtmişti; ancak turnuva en kritik aşamasına girerken bu plan altüst oldu.
James'in formuna kavuşması için yapılan yarış
Dikkatler Quansah’ın iyileşmesine odaklanmış olsa da, James’in fiziksel durumu kampın üzerinde kara bir bulut olarak durmaya devam ediyor. Chelsea kaptanı, ana gruptan ayrı olarak bireysel bir rehabilitasyon programına katılmak üzere Kansas City’de kaldı. Tuchel, savunmacının Londra’daki fiziksel sorunlarla dolu geçmişine rağmen James’i 26 kişilik kadroya dahil etme kararını yüksek sesle savundu.
James'in fiziksel durumu konusundaki bu riske ilişkin sorulara yanıt veren Tuchel, “Bunu kimse öngöremezdi” dedi. “Reece iyi durumdaydı ve kendini çok iyi hissediyordu, bu yüzden biraz şanssızlık oldu ama Ezri Konsa o pozisyonda bizim için yüksek seviyede oynadı. Hâlâ bir sorunumuz yok.” Teknik direktör, İngiltere'nin Atlanta'daki ilk eleme turunu geçmesi koşuluyla, James'in turnuvanın ilerleyen aşamalarında rol alabileceği konusunda iyimserliğini koruyor.
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32'li Tur'da çözüm arayışında
Quansah ve James’in sakatlığı nedeniyle, Djed Spence önümüzdeki dönemde sağ bek pozisyonunda forma giyecek en olası aday olarak öne çıktı. Tottenham’da forma giyen oyuncu, grup aşamasındaki üç maçın hepsinde sahaya çıktı ve Tuchel’in çok değer verdiği çok yönlülüğünü sergiledi. Ancak Spence’in sol kanadı da kapatabilme yeteneği nedeniyle, teknik direktör Chalobah veya Konsa’yı içeren alternatif dizilişleri değerlendirmek zorunda kalabilir.
Hafta başında Declan Rice’ın da küçük bir korku yaşandığı, giderek uzayan sakatlık listesine rağmen, İngiltere kampındaki hava hâlâ odaklanmış durumda. L Grubu’nu birinci sırada tamamlayan takımın şimdi DR Kongo ile karşılaşması bekliyor. Tuchel’in zayıflamış savunma hattında çözümler bulma becerisi, Amerika topraklarında Dünya Kupası zaferi hayali kuran İngiltere’nin gerçek gücünü ortaya koyacak en büyük sınav olacak.