İngiltere, Azteca Stadyumu'nda tarih yazdı: Meksika karşısında 10 kişi kalmasına rağmen 3-2 galip geldi; Bellingham ve Kane, Tuchel'in takımını Dünya Kupası çeyrek finallerine taşıdı. Sırada Norveç var

Bu arada Meksika milli takım teknik direktörü Aguirre, her şeyi denemek için Milanlı Santiago Gimenez kartını da oynuyor, ancak Gimenez’in sahadaki süresi çok kısa sürecek; çünkü bir top kapma girişimi sırasında sağ ayak bileğinde ciddi bir burkulma yaşadı. Bu sakatlığın ciddiyeti önümüzdeki saatlerde değerlendirilecek, ancak sakatlığın ciddi olduğu ortaya çıkarsa, onu satmayı planlayan Milan’ın transfer planlarını da karmaşık hale getirebilir. Ev sahibi takımın 3-3’lük sansasyonel bir skoru yakalayarak maçı uzatmalara taşımak için yaptığı çaresiz hamle, Tuchel’in kurduğu beş kişilik savunma hattına takıldı; bu savunma, milli takımını sonuna kadar destekleyen Azteca Stadyumu’nda oynanan bitmek bilmeyen 12 dakikalık uzatma süresince de dayanmayı başardı. İngiltere galip gelerek üst üste üçüncü kez çeyrek finale yükselmeyi kutlarken, Meksika’nın hayallerini suya düşürdü. Maç sonrası kutlamalarda ise bu inanılmaz karşılaşmanın bir başka ilginç anı daha yaşandı: Taraftarlarla sevinç gösterisi yaptıktan sonra sahaya dönmeye çalışan Jordan Henderson, bir reklam panosunun üzerinden atlamaya çalışırken ayağı takıldı ve yere sert bir şekilde düştü; bu düşüş sonucu bileğinde bir sakatlık geçirdi ve sedyeyle stadyumdan çıkarılmak zorunda kaldı. Teknik direktör Tuchel’e göre, sakatlık oldukça ciddi ve Henderson’ın Dünya Kupası macerasını erken sonlandıracak kadar ciddi.