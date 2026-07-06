İngiltere, futbol tarihine ve Dünya Kupası tarihine küçük bir sayfa yazarak, Dünya Kupası maçında Azteca Stadyumu’nda Meksika’yı yenen ilk takım oldu ve 2002 ile 2013 yıllarında Kosta Rika ve Honduras’ın başardığı başarıların ardından, Tricolor’un tarihi stadyumunda galibiyet alan toplamda üçüncü takım oldu. Thomas Tuchel'in takımının, süper bir performans sergileyen Bellingham'ın iki golü ve her zamanki gibi penaltıyı gole çeviren Kane'in katkısıyla elde ettiği 3-2'lik galibiyet – Kane, gol krallığı sıralamasında Messi, Mbappé ve Haaland'dan oluşan üçlünün hemen arkasında 6 gole ulaştı – turnuvada çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. İngiltere, cumartesi günü Miami'de Brezilya'yı eleyen Norveç ile karşılaşacak.
Çeviri:
İngiltere, Azteca Stadyumu'nda tarih yazdı: Meksika karşısında 10 kişi kalmasına rağmen 3-2 galip geldi; Bellingham ve Kane, Tuchel'in takımını Dünya Kupası çeyrek finallerine taşıdı. Sırada Norveç var
BELLINGHAM'IN GECESİ
Meksiko'da gece her şey yaşanıyor; Meksika'nın başkentini vuran fırtına ve maçın başlamasından birkaç saat önce ilan edilen yıldırım tehlikesi nedeniyle maçın başlama vuruşu planlanandan iki saat gecikti. İngiltere, muhteşem bir performans sergileyen Pickford’un kurtarışlarıyla desteklenerek, Jude Bellingham’ın ilk yarıda sadece 90 saniye içinde attığı iki golle maçı kendi lehine çevirme başarısını gösterdi: 36. dakikada Saka sağ kanattan ortaladı ve Real Madrid'in yıldızı kafayla Rangel'i geçerek golü attı; 38. dakikada ise Kane ile yaptığı paslaşmanın ardından kolay bir vuruşla skoru 2-0'a taşıdı. Ancak Aguirre yönetimindeki Meksika, soğukkanlılığını kaybetmemesi ile övgüye değer ve devre arasına girmeden önce, Quinones’in (bu Dünya Kupası’ndaki dördüncü golü) karışıklık içindeki vuruşuyla 1-2’yi buldu ve umutlarını canlandırdı.
KANE’İN İZİNDE
Bu umut, ikinci yarının başında Tuchel’in ilk on birinde Spence yerine tercih ettiğiQuansah’ın Gallardo’ya düşüncesizce faul yapmasıyla canlandı: VAR’ın uyarısı üzerine hakem Faghani, İngiltere’yi 54. dakikadan itibaren sayıca azınlıkta oynamaya mahkum eden kırmızı kartı göstermekten kaçınamadı. Ancak en zor anlarda Üç Aslanlar maça bir darbe daha indirdi: 60. dakikada Kane, Gordon’a pas verdi; Rengel tarafından devrilen Gordon, penaltı kazandı ve Bayern Münih’in forveti bu penaltıyı gole çevirerek Dünya Kupası’ndaki 14. golünü attı. Gerd Müller gibi, “Fenomen” Ronaldo’nun bir gol gerisinde ve artık eski rekor sahibi olan Klose’nin iki gol gerisinde. Kane bir an önce her şeyi değiştiriyor; çünkü inanılmaz bir şekilde, sekiz dakika sonra kendi ceza sahasında Gutierrez’i önlemek isterken faul yapıyor ve Raul Jimenez’in (turnuvadaki 3. golü) Pickford’u geçerek skoru 2-3’e getirmesine ve maçı yeniden heyecanlı hale getirmesine izin veriyor.
GIMENEZ VE HENDERSON, NE DARBE AMA!
Bu arada Meksika milli takım teknik direktörü Aguirre, her şeyi denemek için Milanlı Santiago Gimenez kartını da oynuyor, ancak Gimenez’in sahadaki süresi çok kısa sürecek; çünkü bir top kapma girişimi sırasında sağ ayak bileğinde ciddi bir burkulma yaşadı. Bu sakatlığın ciddiyeti önümüzdeki saatlerde değerlendirilecek, ancak sakatlığın ciddi olduğu ortaya çıkarsa, onu satmayı planlayan Milan’ın transfer planlarını da karmaşık hale getirebilir. Ev sahibi takımın 3-3’lük sansasyonel bir skoru yakalayarak maçı uzatmalara taşımak için yaptığı çaresiz hamle, Tuchel’in kurduğu beş kişilik savunma hattına takıldı; bu savunma, milli takımını sonuna kadar destekleyen Azteca Stadyumu’nda oynanan bitmek bilmeyen 12 dakikalık uzatma süresince de dayanmayı başardı. İngiltere galip gelerek üst üste üçüncü kez çeyrek finale yükselmeyi kutlarken, Meksika’nın hayallerini suya düşürdü. Maç sonrası kutlamalarda ise bu inanılmaz karşılaşmanın bir başka ilginç anı daha yaşandı: Taraftarlarla sevinç gösterisi yaptıktan sonra sahaya dönmeye çalışan Jordan Henderson, bir reklam panosunun üzerinden atlamaya çalışırken ayağı takıldı ve yere sert bir şekilde düştü; bu düşüş sonucu bileğinde bir sakatlık geçirdi ve sedyeyle stadyumdan çıkarılmak zorunda kaldı. Teknik direktör Tuchel’e göre, sakatlık oldukça ciddi ve Henderson’ın Dünya Kupası macerasını erken sonlandıracak kadar ciddi.
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