McAtee, bu başarının ardından 2025 yazında 30 milyon sterlinlik (40 milyon dolar) bir transferle City Ground'un yolunu tuttu. Forest'ın o aşamada gerçekten büyük bir transfer çalımı attığı düşünülüyordu.

Salford doğumlu oyuncu, City formasıyla 34 resmi maçta görev alıp yedi gol attı. Buna, yolun hemen aşağısındaki Gary Neville ve Sir David Beckham'ın sahibi olduğu Ammies'e karşı FA Cup'ta yaptığı hat-trick de dahildi. Tam potansiyelinin ortaya çıkması için düzenli bir role ihtiyaç duyduğu düşünülüyordu.

2025-26'da ligde kalma mücadelesi veren Forest, Morgan Gibbs-White'ın 10 numara pozisyonuna damga vurması nedeniyle bu fırsatları sağlayamadı. McAtee de bu yüzden sınırlı süre alan bir isim olarak kaldı; sezon içindeki tek golünü ise Avrupa Ligi'nde attı.

Bununla birlikte teknik direktörlük koltuğundaki bir başka değişim, yüksek bonservisli bir satışla birlikte 23 yaşındaki oyuncunun işine yaradı. Anderson, 116 milyon sterlinlik (153 milyon dolar) anlaşmayla Manchester'a giderken kariyerinde McAtee'nin ters yönünde bir adım attı ve Forest'ın yeni patronu Oliver Glasner'ın orta sahada topa sahip olmayı kontrol edecek birine ihtiyacı vardı.