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‘İngiltere asla kapalı bir kulüp değildir’ - James McAtee, Nottingham Forest'ta 30 milyon sterlinlik bonservis bedelini çıkarmaya başlarken Elliot Anderson'ın ardından İngiltere kadrosuna girebilir mi?
McAtee, 30 milyon sterlinlik transferin ardından etki yaratmakta zorlandı
McAtee, bu başarının ardından 2025 yazında 30 milyon sterlinlik (40 milyon dolar) bir transferle City Ground'un yolunu tuttu. Forest'ın o aşamada gerçekten büyük bir transfer çalımı attığı düşünülüyordu.
Salford doğumlu oyuncu, City formasıyla 34 resmi maçta görev alıp yedi gol attı. Buna, yolun hemen aşağısındaki Gary Neville ve Sir David Beckham'ın sahibi olduğu Ammies'e karşı FA Cup'ta yaptığı hat-trick de dahildi. Tam potansiyelinin ortaya çıkması için düzenli bir role ihtiyaç duyduğu düşünülüyordu.
2025-26'da ligde kalma mücadelesi veren Forest, Morgan Gibbs-White'ın 10 numara pozisyonuna damga vurması nedeniyle bu fırsatları sağlayamadı. McAtee de bu yüzden sınırlı süre alan bir isim olarak kaldı; sezon içindeki tek golünü ise Avrupa Ligi'nde attı.
Bununla birlikte teknik direktörlük koltuğundaki bir başka değişim, yüksek bonservisli bir satışla birlikte 23 yaşındaki oyuncunun işine yaradı. Anderson, 116 milyon sterlinlik (153 milyon dolar) anlaşmayla Manchester'a giderken kariyerinde McAtee'nin ters yönünde bir adım attı ve Forest'ın yeni patronu Oliver Glasner'ın orta sahada topa sahip olmayı kontrol edecek birine ihtiyacı vardı.
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Yeniden form tutan McAtee, İngiltere A Milli Takımı'ndan davet alabilir mi?
McAtee bu meydan okumayı 3-4-2-1 sisteminde benimsedi ve Trent kıyısındaki ekipte üst üste Ayın Oyuncusu ödüllerini kazandı. Peki şimdi bu temellerin üzerine koyup oyununa daha da fazla istikrar ve skor katkısı ekleyebilir, aynı zamanda ilk kez İngiltere kadrosuna çağrılmak için ciddi bir aday hâline gelebilir mi?
Bu sorular Walker'a yöneltildiğinde, eski Forest ve İngiltere savunmacısı, GOAL'e Live Football Tickets aracılığıyla özel olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Elbette yapabilir. İngiltere kadrosunun kapıları hiçbir zaman tamamen kapalı değildir. Artık Forest takımında şansını bulduğuna göre bunu istikrarlı performansla değerlendirmeli.
“Merkez orta sahada oynuyorsanız ve Gibbs-White ile McAtee gibi oyuncularınız varsa, bu takımınızın kalp atışıdır. Forest'ın bir noktadan sonra ligde kendini yukarı doğru itmeye başlaması gerekiyor çünkü 16. ya da 17. sırada bitiriyorsanız göz önünde olmazsınız.
“Ama eğer iyi oyuncularsalar ve iyi oynuyorlarsa, takımlarının ligde yükselmeye başlaması gerekir. Forest, şu ana kadar olduğundan daha iyi bir konumda olmak için yeterince iyi oyuncuya sahip.”
Forest neden Anderson'ın yerine büyük harcama yapmadı
McAtee, Forest'a transfer olduktan sonra ve Kırmızılar'daki ilk sezonu boyunca pek çok soruyla karşı karşıya kaldı, ancak kendisine mükemmel şekilde uyan bir pozisyon ve teknik direktör bulmuş gibi görünüyor. Daha önce Crystal Palace'ta Adam Wharton ile çalışan Glasner, kusursuz işleyen orta sahası için oyun kurucu bir merkez orta saha daha keşfetmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyor.
Anderson'a veda ettikten sonra bire bir benzer bir oyuncuyu kadroya katma dürtüsüne direnmesi hakkında Avusturyalı teknik adam şunları söyledi: “Bu yüzden hemen transfer yapmadık.
“Sistemi değiştirdik ve belki de James için bu rolde oynamak, dörtlü savunmayla oynarken bir '6' numara olarak görev yapmaktan biraz daha kolaydı. Bu ona biraz daha fazla özgürlük veriyor ve ona çok uygun görünüyor.
“Elliot'nun yerini doldurmayı 1 numaralı hedef olarak belirlememeye karar verdik, çünkü bunu belki kendi kadromuz içinden çözebilir ve parayı diğer mevkilerde harcayabiliriz.”
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McAtee, Nottingham Forest'ta Glasner'in sisteminde parlıyor
Forest, Glasner’in taktik yaklaşımındaki birkaç pürüzü gidermeye çalışıyor; zira arkada üçlü savunmayı tercih eden bir sistemin işlemesi için bu düzene uygun uzman oyuncular gerekiyor. Ancak McAtee, memnuniyet verici bir başarı hikâyesi oldu.
Nottingham Forest daha fazlasının geleceğini umuyor; 2026-27 sezonuna biraz tutuk başlamasının ardından takım, pazar günü Premier League’e Selhurst Park’a yapılacak ve tempolu geçmesi beklenen deplasmanla geri dönecek.
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