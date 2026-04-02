İngiltere, Arsenal'in genç yeteneği Max Dowman'ı benzersiz yetenekleri nedeniyle Dünya Kupası kadrosuna alması için çağrıda bulundu

Hale End Akademisi mezunu oyuncu, U19 kadrosuna kadar yükselmiş olsa da henüz U21 seviyesinde milli formayı giymedi; ancak sistemde hızlı bir şekilde ilerleyip doğrudan zorlu bir göreve atanabilir.

En son uluslararası maçında kaydettiği bir başka muhteşem solo golle, yeteneği tartışılmaz olan bu oyuncu, rakip ülkelerin kuzey Londra'nın en gözde genç yetenekleri hakkında çok az şey bildiği için Thomas Tuchel için bir sürpriz olabilir.

Ancak, 26 kişilik kadroda yer almak için rekabet çok şiddetli. Genellikle sağ kanatta oynayan Dowman, İngiltere'nin Kuzey Amerika'ya gidecek uçağındaki sınırlı koltuklar için Bukayo Saka, Jarrod Bowen ve Cole Palmer gibi isimlerle mücadele ediyor.