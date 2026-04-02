Getty
Çeviri:
İngiltere, Arsenal'in genç yeteneği Max Dowman'ı benzersiz yetenekleri nedeniyle Dünya Kupası kadrosuna alması için çağrıda bulundu
Dowman, İngiltere A Milli Takımı kadrosuna hızlı bir şekilde dahil edilecek mi?
Hale End Akademisi mezunu oyuncu, U19 kadrosuna kadar yükselmiş olsa da henüz U21 seviyesinde milli formayı giymedi; ancak sistemde hızlı bir şekilde ilerleyip doğrudan zorlu bir göreve atanabilir.
En son uluslararası maçında kaydettiği bir başka muhteşem solo golle, yeteneği tartışılmaz olan bu oyuncu, rakip ülkelerin kuzey Londra'nın en gözde genç yetenekleri hakkında çok az şey bildiği için Thomas Tuchel için bir sürpriz olabilir.
Ancak, 26 kişilik kadroda yer almak için rekabet çok şiddetli. Genellikle sağ kanatta oynayan Dowman, İngiltere'nin Kuzey Amerika'ya gidecek uçağındaki sınırlı koltuklar için Bukayo Saka, Jarrod Bowen ve Cole Palmer gibi isimlerle mücadele ediyor.
- Getty
'Captain Marvel'den Robson, Dowman'ın bu riske değdiğini açıklıyor
Eski Three Lions kaptanı Robson, Dowman’ın deneyimsizliğinin onu hazırlıksız rakipler için tehlikeli bir tehdit haline getirdiği için bu riski almaya değer olabileceğine inanıyor. Kalp ve kardiyovasküler sağlık taramaları ile sağlıklı yaşam planları sunan Tomorrow Wellness aracılığıyla konuşan ‘Captain Marvel’, Dowman hakkında şunları söyledi: “Harika bir kalitesi ve iyi bir hızı var. Genelde Dünya Kupası'na gitmek için biraz fazla genç ve deneyimsiz olduğunu söylerdim ama bazen, eğer yeterince iyisen ve Premier Lig'de birkaç maçta kendini kanıtladıysan, muhtemelen hiçbir şeyden korkmadığı için kadroya dahil edilmesi harika bir seçim olabilir.
“Biraz daha deneyimli olduğunuzda, bazen hangi maça çıkacağınız konusunda biraz temkinli olabilirsiniz, oysa 16 yaşındaki bir oyuncu sahaya çıkıp keyfini çıkarır. Dolayısıyla, bu gerçekten üzerinde iyice düşünülmesi gereken bir seçenek.”
Bellingham'a moral desteği ve İngiltere'nin 7 numaralı formayı kim giymeli?
İngiltere’nin Uruguay ile berabere kaldığı ve Japonya’ya yenildiği maçlardaki performansı, Dowman’ın lehine işlemiş olabilir; zira Tuchel, Wembley Stadyumu’nda oynanan iki hazırlık maçında beklenenin altında kalan oyunculara alternatifler değerlendiriyor.
Jude Bellingham da bu maçlarda forma şansı bulamamış olmaktan fayda görmüş gibi görünüyor, zira o da İngiltere'nin 10 numara pozisyonunu kapmak için mücadele ediyor. Robson, Real Madrid'in orta saha oyuncusuna yöneltilen son eleştirilerin adil olup olmadığı sorulduğunda şöyle dedi: "Hayır, bence bu sezon epey sakatlık geçirdi ve bu da oyunundaki keskinliği azalttı. Ancak bundan önceki performansına bakılırsa, çok kaliteli bir oyuncu.
“Bu yüzden benim için kesinlikle kadroda yer alır ve antrenmanlarda gerçekten formda olduğunu gösterirse, takımımda yer alır. Diplomatik olmak gerekir.”
Bellingham, bu yaz Three Lions'ta efsanevi bir formayı giymeyi umuyor, ancak daha önce Robson ve David Beckham gibi isimlerin giydiği 7 numaralı formayı kim giyebilir?
Robson, bu soru kendisine yöneltildiğinde şöyle dedi: “Bu gerçekten zor bir soru çünkü 7 numarayı giymeyi seven epey kişi var. Dediğim gibi, sahada ileriye doğru baktığınızda çok sayıda iyi oyuncu var. Bunların herhangi biri 7 numarayı giyebilir.
Biliyorsunuz, Declan Rice ve Elliot Anderson, İngiltere için oynadıklarında zaten kendi favori numaralarına sahipler. Yani, 7 numarayı giyebilecek çok sayıda iyi oyuncu var.”
- (C)Getty Images
Tuchel, Dünya Kupası kadrosunun açıklanmasından önce bazı önemli kararlar almak zorunda
Chelsea'nin yıldızı Palmer, Japonya maçında 7 numaralı formayı giydi, ancak İngiltere'yi Asya ekibine karşı tarihi bir 1-0 yenilgiye uğratan golde hatalıydı. Tuchel'in kadrosunu belirlemek ve oyuncuların kadro içindeki rollerini kararlaştırmak için birkaç haftası var; Three Lions, 17 Haziran'da Hırvatistan'la oynayacağı maçla Dünya Kupası zaferi yolundaki mücadelesine başlayacak.