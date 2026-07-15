Yine karşı karşıya: İngiltere ve Arjantin, 20 yıldan fazla bir süredir sahada karşılaşmamıştı. 2005 yılında oynanan dostluk maçında İngiltere 3-2 galip gelmişti, ancak bu maçın dostluk maçı niteliği pek yoktu. Ve bu karşılaşma, pek çok kişinin sandığı gibi, sadece 1986 Dünya Kupası’ndaki ünlü çeyrek final maçının bir yansıması da değil. Dahası var ve bu yazıda, bugün 2026 Dünya Kupası’nın ikinci yarı finaline ulaşan turnuvanın tarihini derinlemesine incelemeye çalışacağız.
Çeviri:
İngiltere-Arjantin, şiddetli bir rekabetin öyküsü: Sadece 1986’daki “Tanrı’nın Eli” değil, Rattin’in kırmızı kartından Beckham’ınkine kadar
YÜZYILIN HIRSIZLIĞI
"Yüzyılın Maçı"ndan (1970 Meksika Dünya Kupası'nda uzatmalarda İtalya-Almanya 4-3) dört yıl önce, "Yüzyılın Golü"nden (Maradona'nın yine Meksika'da İngiltere'ye attığı gol) yirmi yıl önce, İngiltere topraklarında Arjantinliler için bugün bile hâlâ açık bir yara olan bir maç oynandı: "Yüzyılın Hırsızlığı" olarak anılan maç. Bu arada, dört yıl önce Şili’de, iki milli takım arasındaki ilk karşılaşmada İngiltere grup aşamasında 3-1 galip gelmişti. Ardından, 1966’da çeyrek finalde yine Avrupalılar 1-0’lık skorla galip gelmişti.
O maç, Geoff Hurst’un Peters’ın ortasından attığı gol kadar, Arjantin kaptanı Antonio Rattin’in oyundanatılmasıyla da tarihe geçti; Rattin, itirazlar ve açıklamalarla birlikte sahayı terk etmek için tam sekiz dakikadan fazla zaman harcadı. O dönemde kart sistemi henüz yoktu ve sadece İspanyolca bilen Rattin, Alman hakem Rudolf Kreitlein’in kendisini oyundan attığını anlayamıyordu. Wembley’de yaşanan bu kargaşa, eski hakem Aston’a dört yıl sonra sarı ve kırmızı kartları hemen tanınabilir bir sembol olarak kullanma fikrini verdi.
İngilizler turnuvada ilerleyerek, uzatmalarda 4-2'lik galibiyette hat-trick yapan Hurst'un meşhur "hayalet golü"yle finalde Batı Almanya'yı mağlup ederek turnuvayı kazandılar; bu, bugüne kadar "Üç Aslan"ın tek zaferi olarak kayıtlara geçti. Ancak Rattin’in, sahadan ayrılmadan önce kraliyet ailesi için ayrılmış kırmızı halının üzerine oturup rakip takımın bayrağını buruşturup uzağa fırlatması, sadece futbolla ilgili meselelerle sınırlı kalmayacak şekilde 1980’lerde patlak verecek bir rekabetin başlangıcını işaret etti.
"Tanrı'nın Eli"nden Sonra Yüzyılın Golü
1986'da yine İngiltere-Arjantin maçı oynandı, yine çeyrek finalde: Hemen hemen herkes sahada neler olduğunu bilir; Maradona önce takımını öne geçiren meşhur “el golü”nü attı, ardından Lineker’in beraberlik golünün ardından rakip takımın yarısını, kaleci Shilton da dahil olmak üzere, tek tek geçerek “Yüzyılın Golü”nü attı ve skoru 2-1’e getirerek Batı Almanya’yı yendikleri finale giden yolu açtı. O maça giden süreç son derece gergindi, çünkü sadece dört yıl önce Falkland Savaşı (Nisan-Haziran 1982, 74 gün) yaşanmış ve İngiltere, Güney Amerikalılar için Malvinas Adaları olarak bilinen bu adaları Arjantin’den almıştı; bu da fiilen Videla diktatörlüğüne son vermişti. Tunuslu hakem Ali Bin-Nasser’in görmediği tartışmalı bir el golü nedeniyle de elenmek, İngilizler için silinmesi zor bir utanç oldu.
1998'DE GÖSTERİ, 2002'DE GERİLİM
Bugüne kadar bu iki milli takım arasında Dünya Kupası'nda oynanan beş maçtan en heyecan verici olanı, şüphesiz 1998 Fransa Dünya Kupası'nın son 16 turunda oynanan maçtı: Albiceleste adına Batistuta ve Zanetti, Üç Aslanlar adına ise Owen muhteşem bir bire bir hareketle ve Shearer gol attı; maç 90. dakikada 2-2 berabere bitti, uzatmalara ve ardından penaltılara gitti ve sonunda Batty'nin Roa'ya kurtarılan penaltısı sayesinde Arjantin turu geçti. Bu maçta da tartışma konusu olan bir olay yaşandı: David Beckham, Diego Pablo Simeone’ye yerden attığı tekme nedeniyle kırmızı kart gördü.
Dört yıl sonra, 2002 Kore-Japonya Dünya Kupası'nda, F Grubu'nda oynanan ve çok daha az heyecanlı geçen bir maçı penaltıyla belirleyen yine Beckham oldu; bu sonuçla Arjantin, İsveç'in sürpriz bir şekilde kazandığı ve Nijerya'nın da yer aldığı grupta hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elendi. Spice Boy için bir nevi intikamdı bu, 24 yıl boyunca İngiltere ile Arjantin arasında Dünya Kupası’nda oynanan son maç olarak kaldı. Hiçbir zaman bir finale yükselme hakkı kazandırmamıştı: Bu akşam, en azından futbol açısından, daha önce hiç görülmemiş bir ödül söz konusu olacak.
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