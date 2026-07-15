"Yüzyılın Maçı"ndan (1970 Meksika Dünya Kupası'nda uzatmalarda İtalya-Almanya 4-3) dört yıl önce, "Yüzyılın Golü"nden (Maradona'nın yine Meksika'da İngiltere'ye attığı gol) yirmi yıl önce, İngiltere topraklarında Arjantinliler için bugün bile hâlâ açık bir yara olan bir maç oynandı: "Yüzyılın Hırsızlığı" olarak anılan maç. Bu arada, dört yıl önce Şili’de, iki milli takım arasındaki ilk karşılaşmada İngiltere grup aşamasında 3-1 galip gelmişti. Ardından, 1966’da çeyrek finalde yine Avrupalılar 1-0’lık skorla galip gelmişti.

O maç, Geoff Hurst’un Peters’ın ortasından attığı gol kadar, Arjantin kaptanı Antonio Rattin’in oyundanatılmasıyla da tarihe geçti; Rattin, itirazlar ve açıklamalarla birlikte sahayı terk etmek için tam sekiz dakikadan fazla zaman harcadı. O dönemde kart sistemi henüz yoktu ve sadece İspanyolca bilen Rattin, Alman hakem Rudolf Kreitlein’in kendisini oyundan attığını anlayamıyordu. Wembley’de yaşanan bu kargaşa, eski hakem Aston’a dört yıl sonra sarı ve kırmızı kartları hemen tanınabilir bir sembol olarak kullanma fikrini verdi.

İngilizler turnuvada ilerleyerek, uzatmalarda 4-2'lik galibiyette hat-trick yapan Hurst'un meşhur "hayalet golü"yle finalde Batı Almanya'yı mağlup ederek turnuvayı kazandılar; bu, bugüne kadar "Üç Aslan"ın tek zaferi olarak kayıtlara geçti. Ancak Rattin’in, sahadan ayrılmadan önce kraliyet ailesi için ayrılmış kırmızı halının üzerine oturup rakip takımın bayrağını buruşturup uzağa fırlatması, sadece futbolla ilgili meselelerle sınırlı kalmayacak şekilde 1980’lerde patlak verecek bir rekabetin başlangıcını işaret etti.