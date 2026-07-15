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England player ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Çeviri:

İngiltere-Arjantin maçı oyuncu değerlendirmeleri: “It’s not coming home” – yine! Thomas Tuchel ve Üç Aslanlar, olumsuz taktiklerinin bedelini ödedi; Harry Kane ve arkadaşları Dünya Kupası’nda bir kez daha başarısız oldu

Player ratings
İngiltere
T. Tuchel
Dünya Kupası
FEATURES
İngiltere - Arjantin

Thomas Tuchel, Çarşamba günü Atlanta’da oynanan maçta İngiltere’nin 1966’dan bu yana ilk kez Dünya Kupası finaline yükselme şansını heba etti; Üç Aslanlar, Arjantin’in geriye düşmesine rağmen maçı 2-1 kazanmasına izin verdi. Tuchel’in kadro seçimi başlangıçta işe yarayacak gibi görünüyordu; zira sürpriz bir şekilde kadroya alınan Morgan Rogers’ın ortasıyla Anthony Gordon, ikinci yarının 10. dakikasında skoru açtı.

Ancak, Dünya Kupası tarihinin en kötü ilk yarılarından birine yol açan Alman takımının şok edici derecede pasif taktiği, sonunda İngiltere’nin aleyhine sonuçlandı; zira Tuchel, Gordon’u Ezri Konsa ile değiştirerek takımının elindeki inisiyatifi boşa harcadı ve ardından savunmayı sıkılaştırmak için çaresiz bir hamle olarak Dan Burn ile Nico O’Reilly’yi oyuna soktu.

Arjantin'in durmak bilmeyen baskısı, Alexis Mac Allister'ın kafa vuruşuyla direği sıyırmasından kısa bir süre sonra Enzo Fernandez'in ceza sahası dışından attığı golle sonuç verdi. Mac Allister, uzatma dakikalarında bir kez daha direği sıyırdı, ancak son şampiyonlar saldırmaya devam etti ve saniyeler sonra Lionel Messi, sağ ayağıyla muhteşem bir orta gönderdi; oyuna sonradan giren Lautaro Martinez bu ortayı kafayla ağlara gönderdi.

GOAL, Atlanta'daki tüm İngiltere oyuncularını değerlendiriyor...

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Jordan Pickford (5/10):

    Arjantin'in top hakimiyetine rağmen, maçın ilk bir saatinde pek iş yapması gerekmedi; ancak Nico Gonzalez'in şutunu da içeren birkaç harika kurtarış yaptı. Ardından Enzo Fernandez'e karşı çaresiz kaldı ve Messi'nin muhteşem ortasında tamamen hazırlıksız yakalandı.

    Reece James (7/10):

    Norveç maçındaki etkileyici performansının ardından ilk 11'e geri döndü ve maçın sonlarında oyundan alınana kadar baştan sona kaya gibi sağlam bir performans sergiledi.

    John Stones (5/10):

    Stones için çok yazık oldu. Maçın son çeyreğinde bir dizi önemli top kesme yaptı, ancak galibiyet golünde Lautaro'yu tamamen gözden kaçırdı.

    Marc Guehi (6/10):

    Stones gibi, ikinci yarıda Arjantin'in arka arkaya gelen ataklarını püskürtmede rol oynadı, ancak her iki golde de kendisine bir suç atılamaz.

    Djed Spence (7/10):

    O'Reilly'nin yerine ilk 11'de yer almasını mükemmel bir performansla haklı çıkardı. En dikkat çekici anı, Arjantinli oyuncu gol pozisyonuna girdiğinde Simeone'nin şut çekmesini engellemek için yaptığı kritik kayma müdahalesiydi.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orta saha

    Declan Rice (7/10):

    Arsenal'in yıldız oyuncusu, bu maçta oynayıp oynamayacağı konusunda büyük bir soru işareti yaratmıştı ancak son zamanlarda geçirdiği hastalığın hiçbir izini göstermedi ve maçın son dakikalarında oyundan çıkana kadar orta sahada ciddi bir performans sergiledi. Rogers'ın Gordon'a gol pasını vermesi için topu ona aktardı ve ayrıca İngiltere'nin kaleyi bulan az sayıdaki şutlarından birini de o attı.

    Elliot Anderson (5/10):

    Maçın başlarında yaşanan tüm itiş kakışlara fazla karışmaya izin verdi ve devre arasına kısa bir süre kala Messi'ye yaptığı kötü faul nedeniyle sarı kart gördü. Çalışma temposu konusunda kusur bulmak imkansızdı, ancak maçın son çeyreğinde İngiltere üzerindeki baskıyı hafifletmek için topa dokunamadı.

    Jude Bellingham (5/10):

    Real Madrid'in süperstarı, Arjantin'in maçın başlarında İngiltere'yi tedirgin etmeye yönelik girişimlerinden hiç de etkilenmedi; ancak bazı iyi koşular yapıp fauller kazanmasına rağmen, maça damgasını vuramadı ve son saniyelerde Messi'ye sinirlenerek kendini kaybetti.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Saldırı

    Morgan Rogers (7/10):

    Sağ kanatta sürpriz bir seçimdi, ancak bu kararın ne kadar isabetli olduğu, Rogers'ın Gordon'un skoru açan golüne yol açan ortasını yapmasıyla ortaya çıktı. O gece İngiltere'nin en iyi hücum oyuncularından biriydi, ancak bu pek bir şey ifade etmiyor.

    Harry Kane (4/10):

    İlk golde bir nevi rol oynadı; Tagliafico'nun Rice'a pasını vermesini sağlayan uzun topu o attı. Ancak, gol atmaya hiç yakın görünmeyen İngiltere'nin simgesi için bu gerçekten kötü bir geceydi.

    Anthony Gordon (7/10):

    Sol kanatta yorulmak bilmeden çalıştı ve Molina'nın arkasına yaptığı muhteşem bir koşunun ardından hayatının en önemli golünü atarak çabalarının karşılığını aldı; maçın bitimine 18 dakika kala oyundan çıktı.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Ezri Konsa (5/10):

    İngiltere maçı kapatmaya çalışırken maçın sonlarında Gordon'un yerine oyuna girdi, ancak takıma bir katkı sağlayamadı.

    Dan Burn (Değerlendirilemez):

    Maçın bitimine sadece sekiz dakika kala James'in yerine oyuna girdi, ancak İngiltere için her şey ters gitmesi nedeniyle geçici bir forvet olarak oynamak zorunda kaldı.

    Nico O'Reilly (N/A):

    Burn ile birlikte çift oyuncu değişikliğinin bir parçası oldu; çok yönlü Man City oyuncusu Rice'ın yerine oyuna girdi.

    Marcus Rashford (Değerlendirilemez):

    Uzatma süresinin altıncı dakikasında oyuna girdi.

    Ivan Toney (Yok):

    Bir başka çaresiz son dakika değişikliği.

    Thomas Tuchel (3/10):

    Alman teknik adam, Spence ve Rogers'ı oyuna sokarak İngiltere'yi galibiyete taşıyan savunma planını neredeyse mükemmel bir şekilde hayata geçirdi. Ancak Tuchel, İngiltere'nin tüm ivmesini elinden alan ve Arjantin'in beraberliği yakaladığı anda yenilgiyi kaçınılmaz kılan son dakika oyuncu değişiklikleriyle maçı elinden kaçırdı. Acaba sözleşmesinin sonuna kadar görevde kalabilecek mi?

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