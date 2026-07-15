İngiltere-Arjantin maçı oyuncu değerlendirmeleri: “It’s not coming home” – yine! Thomas Tuchel ve Üç Aslanlar, olumsuz taktiklerinin bedelini ödedi; Harry Kane ve arkadaşları Dünya Kupası’nda bir kez daha başarısız oldu

Ancak, Dünya Kupası tarihinin en kötü ilk yarılarından birine yol açan Alman takımının şok edici derecede pasif taktiği, sonunda İngiltere’nin aleyhine sonuçlandı; zira Tuchel, Gordon’u Ezri Konsa ile değiştirerek takımının elindeki inisiyatifi boşa harcadı ve ardından savunmayı sıkılaştırmak için çaresiz bir hamle olarak Dan Burn ile Nico O’Reilly’yi oyuna soktu.
Arjantin'in durmak bilmeyen baskısı, Alexis Mac Allister'ın kafa vuruşuyla direği sıyırmasından kısa bir süre sonra Enzo Fernandez'in ceza sahası dışından attığı golle sonuç verdi. Mac Allister, uzatma dakikalarında bir kez daha direği sıyırdı, ancak son şampiyonlar saldırmaya devam etti ve saniyeler sonra Lionel Messi, sağ ayağıyla muhteşem bir orta gönderdi; oyuna sonradan giren Lautaro Martinez bu ortayı kafayla ağlara gönderdi.
GOAL, Atlanta'daki tüm İngiltere oyuncularını değerlendiriyor...