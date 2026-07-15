İngiltere-Arjantin maçı oyuncu değerlendirmeleri: “It’s not coming home” – yine! Thomas Tuchel ve Üç Aslanlar, olumsuz taktiklerinin bedelini ödedi; Harry Kane ve arkadaşları Dünya Kupası’nda bir kez daha başarısız oldu

Jordan Pickford (5/10):

Arjantin'in top hakimiyetine rağmen, maçın ilk bir saatinde pek iş yapması gerekmedi; ancak Nico Gonzalez'in şutunu da içeren birkaç harika kurtarış yaptı. Ardından Enzo Fernandez'e karşı çaresiz kaldı ve Messi'nin muhteşem ortasında tamamen hazırlıksız yakalandı.

Reece James (7/10):

Norveç maçındaki etkileyici performansının ardından ilk 11'e geri döndü ve maçın sonlarında oyundan alınana kadar baştan sona kaya gibi sağlam bir performans sergiledi.

John Stones (5/10):

Stones için çok yazık oldu. Maçın son çeyreğinde bir dizi önemli top kesme yaptı, ancak galibiyet golünde Lautaro'yu tamamen gözden kaçırdı.

Marc Guehi (6/10):

Stones gibi, ikinci yarıda Arjantin'in arka arkaya gelen ataklarını püskürtmede rol oynadı, ancak her iki golde de kendisine bir suç atılamaz.

Djed Spence (7/10):

O'Reilly'nin yerine ilk 11'de yer almasını mükemmel bir performansla haklı çıkardı. En dikkat çekici anı, Arjantinli oyuncu gol pozisyonuna girdiğinde Simeone'nin şut çekmesini engellemek için yaptığı kritik kayma müdahalesiydi.