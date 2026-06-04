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World Cup kits GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Çeviri:

İngiltere, Arjantin, Fransa ve 2026 Dünya Kupası'nın en iyi 20 forması - sıralaması

Opinion
Dünya Kupası
İngiltere
İspanya
Arjantin
Meksika
Curacao
Cezayir
Japonya
Almanya
Fransa
Hırvatistan
İsveç
Katar
Kongo D. Cumhuriyeti
Senegal
Güney Kore
Ürdün
Kanada
Fildişi Sahili
FEATURES

Dünyanın en büyük spor şöleninin başlamasına sadece bir hafta kaldı; 2026 Dünya Kupası 11 Haziran'da başlıyor. Henüz ciddi bir Dünya Kupası heyecanına kapılmadıysanız, bu yaz Kuzey Amerika'da sergilenecek en güzel formaları inceleyerek havaya girmenin daha iyi bir yolu olabilir mi?

Turnuvanın 48 takımlık devasa bir etkinliğe genişletilmesi ve bazı takımların tuhaf bir şekilde üç farklı forma seti kullanmayı tercih etmesi, Kuzey Amerika'da 100'den fazla farklı forma göreceğimiz anlamına geliyor; bu da şüphesiz bir tür rekor sayılır.

Bir hafta sonra başlayacak turnuvanın başlangıcına doğru zaman ilerlerken, GOAL, sıradan şablonları ve bazı berbat tasarımları bir kenara bırakarak, bu yaz turnuvada yer alacak en iyi 20 formayı sizlere sunuyor.

İşte sıralamaya göre, izlemeniz için hazırladığımız liste:


  • Senegal WC 26 home kitPUMA

    20Senegal (ev sahibi)

    Kabul edelim, burada pek çok şey var, ama Dünya Kupası'nda Afrika'nın önde gelen takımlarından birinin sunduğu sıkıcı bir tasarımdan bunu tercih ederiz. Senegal'in iç saha forması, başkenti Dakar'daki elle boyanmış otobüslerden esinlenerek tasarlanmış ve her tarafını kaplayan göz alıcı bir soyut desenle dikkat çekiyor. PUMA'nın renkleri biraz daha sönük tutmaya karar vermesi ise gerçekten yazık.

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  • Algeria Away kit WC 26adidas

    19Cezayir (deplasman)

    adidas Originals'ın "Trefoil" logosu, deplasman formalarına geri dönerek onlara eşsiz bir retro hava katıyor. Cezayir'in forması, gölge şeritleri, kollardaki daha koyu yeşil tonu ve göz alıcı kırmızı kenar süslemesi ile sade bir şıklık sergiliyor. Merkezden kaydırılmış numara yazısı da çok hoş bir detay.

  • Ivory Coast WC 26 home kitPUMA

    18Fildişi Sahili (ev sahibi)

    Fildişi Sahili, canlı turuncu renkli iç saha formalarıyla her zaman dikkatleri üzerine çekiyor; ancak PUMA, Dünya Kupası öncesinde bu konsepti bir adım daha ileri götürdü. Les Elephants’ın iç saha forması, klasik turuncu zemin üzerine çarpıcı bir hayvan desenine sahip ve yan panellerinde yeşil renkli vurgular barındırıyor. Bu tasarım, ülkenin futbola duyduğu ortak tutkuyu yansıtıyor.

  • Germany Away kit WC 26adidas

    17Almanya (deplasman)

    adidas, spor giyim devinin vatanı olarak gördüğü Almanya'nın deplasman forması için biraz farklı bir tasarım ortaya koydu. Tasarım, alışılmadık bir lacivert zemin üzerine "aqua mavisi" süslemelerle dikkat çekiyor; renk paleti ise 1950'lerden 80'lere kadar milli takımın farklı dönemlerinden tonları harmanlıyor. Formanın her yerine yayılan şevron deseni gerçekten göze çarpıyor.

  • South Korea WC 26 home kitNike

    16Güney Kore (ev sahibi)

    Nike'ın Güney Kore formaları her zaman dikkat çekici oluyor ve 2026'da da durum farklı değil; Son Heung-min ve arkadaşları Kuzey Amerika'da bir kez daha ses getirmeyi hedefliyor. Tasarım, ülkenin dağlık manzarasından ve "lobal red" zemin üzerindeki kaplan deseninden ustaca ilham alıyor; ülkenin en önemli ulusal sembollerinden biri olan bu büyük kedigillerin pusu kurma fikrini işliyor.

  • England WC 26 Home kitNike

    15İngiltere (ev sahibi)

    Acaba bu forma, İngiltere'nin erkekler futbolunda 60 yıldır süren büyük bir kupa kazanma özlemini sona erdirecek mi? Kesinlikle öyle olmasını umuyorlar. Nike, Three Lions'ın yeni iç saha forması için ciddi bir retro havası yaratmış. Görünüşe göre bu forma, 2000 yılındaki ikonik Umbro formadan ilham almış. Modern yorumda, göze çarpan kırmızı numaralar, yakada ve manşetlerdeki süslemeler ve detaylarla birlikte, formanın her yerine ince bir Three Lions motifi işlenmiş.

  • Canada WC 26 home kit Nike

    14Kanada (ana sayfa)

    Ev sahibi ülkelerden biri olan Kanada, çarpıcı yeni Nike iç saha formasıyla kendi sahasında tam da bu role yakışır bir görünüm sergileyecek. Amerikalı spor giyim üreticisi, ülkenin en önemli kültürel ve doğal simgesi olan akçaağaç yaprağını forma tasarımına dahil etmek için yaratıcı bir yol buldu. Formanın ön planında büyük boyutlu bir motif yer alırken, yaprak gövde boyunca koyu kırmızı tonlarla çizilmiştir.

  • Jordan WC third kit KelmeKelme

    13Ürdün (üçüncü)

    Evet, doğru okudunuz – bazı ülkeler Dünya Kupası’nda gerçekten üçüncü formalarını giyecek. Eğer bu size “futbolun sonu geldi” diye düşündürecek kadar abartılı gelmiyorsa, umarım Kelme imzalı Ürdün’ün üçüncü formasını beğenirsiniz. Sade, siyah zemin üzerine tasarlanan bu forma, gövdenin büyük bir kısmını kaplayan zarif çiçek motifleriyle dikkat çekiyor. Umarız sahada bu formayı görebiliriz.

  • Congo DR v Jamaica - FIFA World Cup 2026 Play-Off TournamentGetty Images Sport

    12Demokratik Kongo Cumhuriyeti (ev sahibi)

    Umbro, 1974 yılından bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin iç saha formasında hiç şakaya gelmiyor. O dönemde ülke henüz Zaire olarak biliniyordu. Ağırlıklı olarak mavi renkte olan ve kol ile yakasında zarif süslemeler bulunan formada, en dikkat çekici unsur gövde kısmındaki çarpıcı baskı; bu tasarımın, leoparın gücü ve çevikliğinden ilham aldığı anlaşılıyor.

  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    11İspanya (ev sahibi)

    İspanya'nın son derece sade adidas iç saha formasında aşırı karmaşık bir unsur yok; ancak o koyu lacivert renk, 2000'lerin başından bu yana ilk kez kol panellerinde yeniden yer alarak forma bir retro hava katıyor. Avrupa şampiyonu, Kuzey Amerika'da dünya hakimiyetini ele geçirmek için sahaya çıkacak ve bu forma da bu amaca yakışır nitelikte; ulusal bayrak ve armadan esinlenen sarı ince çizgilerle görünüm tamamlanıyor.

  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    10Katar (ev sahibi)

    İlk 10 listemize gireceğini pek tahmin edemeyeceğiniz bir forma olsa da, Katar'ın iç saha formasındaki renk kombinasyonu ve ince zikzak deseni dikkatimizi çekti. Bordo renkli forma, sade beyaz kenar şeritleri ve numaralarla tamamlanırken, ortadaki dikey motif ülkenin bayrağından esinlenerek tasarlanmış.

  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    9Arjantin (ev sahibi)

    adidas, bu büyük futbol ülkesiyle kurduğu uzun soluklu işbirliği boyunca Arjantin formalarında nadiren yanılmıştır ve 2026 yılında da Dünya Kupası şampiyonu takımın hem iç saha hem de deplasman formalarıyla bu başarı serisini sürdürmüştür. Kazanan formülü bozmamışlardır; yeni iç saha forması, yine o meşhur gök mavisi renginde üç dikey şerit barındırırken, "Three Stripes" logosu ve kenar süslemeleri siyah renktedir. Güzelliği sadeliğinde yatıyor.

  • Argentina Away kit WC 26Getty Images

    8Arjantin (deplasman)

    Arjantin, Kuzey Amerika'da şampiyonluk unvanını korumaya çalışacak ve deplasman forması tam bir sanat eseri. Ülkenin zengin sanatsal mirası, ağırlıklı olarak siyah renkli deplasman formasının ön plana çıktığı bu tasarımda, geleneksel motiflerden esinlenerek gövde boyunca uzanan kendine özgü mavi kıvrımlı grafik desenle hayat buluyor. Karmaşık çiçek detayları, sarmaşıklar ve beyaz vurgular, bu şık görünümü tamamlıyor.

  • Croatia WC 26 away kitNike

    7Hırvatistan (deplasman)

    Genellikle tüm ilgi Hırvatistan'ın kırmızı-beyaz iç saha forması üzerinde toplanır, ancak Nike, bu her zaman sürprizler yaratan takım için hazırladığı deplasman formasıyla potansiyel bir modern klasik yaratmış durumda. Formanın yanlarında iki tonlu mavi renklerde klasik dama tahtası deseni yer alırken, aralarında armanın, Nike 'Swoosh' logosu ve forma numaralarının yer alacağı boş bir alan bulunuyor. Bu formayı önümüzdeki yıllarda saha dışında da sıkça göreceğimizi bekleyebiliriz.

  • Sweden Away kit WC 26adidas

    6İsveç (deplasman)

    İsveç, ev sahibi formasıyla sadelikten yana bir tercih yapmış olabilir, ancak deplasman forması hiç de öyle değil. Şık koyu mavi zemin üzerine yerleştirilmiş, inanılmaz derecede havalı bir tasarım, bu İskandinav ülkesinin 1960’lar ve 70’lerdeki müzik ve kültüründen (ABBA gibi) ilham alıyor. Dalgalı desen son derece büyüleyici ve Kuzey Amerika’da sergilenecek en dikkat çekici tasarımlardan biri olacak.

  • France WC 26 kit home Nike

    5Fransa (ev sahibi)

    Nike'ın Fransa milli takımı için tasarladığı bu yeni görünümün görüşleri ikiye böleceğinden eminiz, ancak farklı bir şey denedikleri için onlara hakkını vermek gerekir. Eğer bu yaz işler Les Bleus'un istediği gibi giderse, bu forma bir kült klasiğe dönüşebilir. Büyük yakası ve belirgin geometrik degrade deseniyle bu forma, Amerikan spor giyim devinin son 16 yıldır Fransızlar için ürettiklerinden büyük ölçüde farklılaşarak, retro tarzı tam anlamıyla yansıtıyor.

  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    4Almanya (ev sahibi)

    Bu tasarım bizi bira bardaklarını dikip lederhosen giymeye teşvik ediyor! Almanya'nın dev markası adidas, kendi ülkesi için forma tasarlarken nostaljiye bayılıyor ve Die Nationalmannschaft'ın yeni iç saha forması tam bir güzellik abidesi. Forma, 80'lerin sonu ve 90'ların başındaki tasarımlardan açıkça esinleniyor; Alman bayrağının renkleri her iki omuzdan uzanıp ortada birleşiyor. Tasarımcılar, son turnuvalarda beklentileri karşılayamayan takımın Kuzey Amerika'da bu formaya yakışır bir performans sergileyeceğini umuyor.

  • Curacao away kit World Cupadidas

    3Curacao (deplasman)

    Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan en küçük ülke olan 150.000 nüfuslu Curacao, adidas deplasman formasıyla büyük bir etki yaratacak. Retro 'Trefoil' logosu ile süslenen soluk sarı zemin, çarpıcı koyu mavi şeritler ve kırmızı, yeşil ve turuncu renklerdeki ikonik 'Üç Şerit' ile mükemmel bir uyum içinde olup, gerçekten dikkat çekiyor.

  • Japan Home WC 2026 Kit adidas

    2Japonya (ana sayfa)

    Adidas’ın Japonya milli takımıyla yaptığı işbirliğinin tarihinde hiç kötü bir tasarımın olmadığını kesin olarak söyleyebiliriz ve bu durum bu yaz da kesinlikle değişmeyecek. Üreticinin 2000'li yılların ortalarındaki "Teamgeist" şablonlarını anımsatan iç saha forması, retro bir havaya sahip olsa da modern günlere son derece uygun. Formanın odak noktası, bu Asya ülkesinde denizin gökyüzüyle buluştuğu ufuktaki ikonik sisden ilham alan soyut bir grafik. Gerçekten çok güzel bir tasarım.

  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    1Meksika (ev sahibi)

    Acaba bu forma, Meksika'nın "Quinto Partido" lanetini bozacak mı?! Ev sahibi ülke, kendi sahasında sadece iki kez (1970 ve 1986'da) son 16 turunu geçebilmişti ve şimdi, muhteşem yeni adidas iç saha formasıyla bu başarıyı tekrarlayabilmeyi umuyor. Açık renkli zemin üzerine koyu yeşil renkli çarpıcı geleneksel motiflerin yer aldığı forma, adidas'a göre ülkenin enerjisini ve gururunu temsil ediyor ve futbolu yaşayan ve nefes alan bir ulusu kutluyor.