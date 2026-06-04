İngiltere, Arjantin, Fransa ve 2026 Dünya Kupası'nın en iyi 20 forması - sıralaması

Turnuvanın 48 takımlık devasa bir etkinliğe genişletilmesi ve bazı takımların tuhaf bir şekilde üç farklı forma seti kullanmayı tercih etmesi, Kuzey Amerika'da 100'den fazla farklı forma göreceğimiz anlamına geliyor; bu da şüphesiz bir tür rekor sayılır.

Bir hafta sonra başlayacak turnuvanın başlangıcına doğru zaman ilerlerken, GOAL, sıradan şablonları ve bazı berbat tasarımları bir kenara bırakarak, bu yaz turnuvada yer alacak en iyi 20 formayı sizlere sunuyor.

İşte sıralamaya göre, izlemeniz için hazırladığımız liste:



