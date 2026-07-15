İngiltere, 60 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası finaline ulaşma yolunda, zorlu bir mücadele veren şampiyon Arjantin’den korkacak hiçbir şeyi yok

Bunu göz önünde bulundurursak, bu maçın kaderi orta sahada belirlenebilir ve İngiltere bu alanda şansını yüksek görmektedir. Arjantin’in orta sahası savunma hattını koruyamazsa, ciddi bir sıkıntıya girecektir.
Scaloni'nin bu alandaki kadro seçimi ilginçti; eleme turlarında teknik direktör, Fernandez, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul ve Leandro Paredes'ten oluşan dört orta saha oyuncusunu içeren bir elmas dizilişine geri döndü; görünüşe göre sahanın ortasını aşırı yükleyerek önlerinde Messi için alan yaratmaya çalışıyordu. Messi derinlerde yer alırken, sağda De Paul, solda Mac Allister ve 10 numara pozisyonunda Fernandez bulunuyor.
Ancak bu dar kutu şekli, turnuva boyunca kanat oyuncuları tarafından istismar edilen türden bir boşluk bırakıyor – en son örneği Ndoye. İsviçreli oyuncu, yaşlanan De Paul’un arkasında açıkta kalan sağ bek Nahuel Molina’yı alt etti. Gordon ve Saka, takım arkadaşları tarafından doğru paslarla buluşturulabilirlerse, işte tam da bu alanda parlayacak alan bulacaklardır.
Norveç maçının ikinci yarısında ve uzatmalarda dinlendirilen Bellingham, Elliot Anderson ve Declan Rice – ki bu üçlü artık formda ve sahaya çıkmaya can atıyor olmalı – şüphesiz en iyi günlerini geride bırakmış olan De Paul ve Paredes ile mücadeleden keyif alacaklardır. Öte yandan Fernandez ve Mac Allister, Premier Lig’den tanıdık rakipler olacak ve İngiltere üçlüsü, en azından fiziksel güç ve atletizm açısından bu alanda üstünlük sağlamalıdır.
İlginç bir şekilde, Scaloni’nin Çarşamba günü bazı önemli taktiksel değişiklikler yapabileceği bildirildi; bu değişiklikler arasında, daha hareketli olan Exequiel Palacios ve tam anlamıyla bir kanat oyuncusu olan Giuliano Simeone’yi kadroya dahil etmek ya da hatta kanat beklerini kullanarak 5-3-2 dizilişine geçmek yer alabilir – bu, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda karşısında uyguladığı bir sistemdir.
Ancak Anderson, Rice ve Bellingham’ın dikkat etmesi gereken şey, soğukkanlılıklarını kaybetmemek. Çarşamba günkü maçtaki tüm rakip oyuncular “kirli oyunların” ustaları; özellikle De Paul ve Paredes, coşmuş bir rakibi kolayca sinirlendirebilecek türden “pis numaralar” konusunda son derece yetenekli. İngiltere, gereksiz sarı veya kırmızı kartlara tahammül edemez.