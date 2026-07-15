İngiltere, 60 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası finaline ulaşma yolunda, zorlu bir mücadele veren şampiyon Arjantin’den korkacak hiçbir şeyi yok

Şampiyon unvanını taşıyan bir takım olarak, Arjantin’in şu ana kadar Dünya Kupası’ndaki unvanını savunma yolunda inanılmaz derecede zorlandığını söylemek yanlış olmaz. İngiltere gibi, kendilerine düşen elverişli kura sayesinde yarı finale giden yol çok kolay görünüyordu, ancak gerçekte durum hiç de öyle olmadı.

Scaloni'nin takımı, Messi'nin üç maçta altı gol attığı Cezayir, Avusturya ve Ürdün ile oynadığı maçlardan tam puan alarak grup aşamasını rahatça geçti, ancak eleme turları çok daha karmaşık geçti ve dünya şampiyonlarının zırhında bazı önemli çatlaklar ortaya çıktı.

Oldukça dikkat çekici bir şekilde, Arjantin son 32 turunda zayıf rakibi Yeşil Burun Adaları’nı geçmek için uzatmalara ihtiyaç duydu; her iki takım arasında hem kalite hem de FIFA erkekler sıralaması açısından büyük bir uçurum olmasına rağmen, maçı belirleyen sonuç 111. dakikada gelen bir kendi kalesine atılan gol oldu. Ardından, Mısır ile oynadıkları son 16 turu maçında 11 dakika kala 2-0 geride kalarak neredeyse elenmiş gibi görünseler de, mucizevi bir şekilde geri dönerek maçı 3-2 kazandılar; bu kez galibiyet golünü uzatma dakikalarında Enzo Fernandez attı.

Albiceleste’nin çeyrek finalde vites yükselteceğine dair tüm umutlar, ikinci yarının ortalarında Dan Ndoye’nin İsviçre adına skoru eşitlemesiyle sönümlendi; Breel Embolo’ya VAR incelemesinin ardından simülasyon nedeniyle tartışmalı bir ikinci sarı kart gösterilene kadar Arjantin, savunmaya çekilmek zorunda kaldı. Son 20 dakikayı 10 kişiyle oynayan Arjantinliler, rakibini elemek için yine uzatmalara ve Julian Alvarez’in muhteşem golüne ihtiyaç duydu. Tüm bunlar, FIFA’nın ilk 10’unda yer alan başka bir ülkeyle henüz karşılaşmamış olmalarına rağmen gerçekleşti.

Arjantin’in eleme aşamasında iki kez uzatmalara kalmış olması (İngiltere’nin ise bir kez) ve yarı final öncesinde rakibine kıyasla biraz daha az dinlenme süresine sahip olması da muhtemelen etkili olacaktır.