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England Argentina GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Çeviri:

İngiltere, 60 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası finaline ulaşma yolunda, zorlu bir mücadele veren şampiyon Arjantin’den korkacak hiçbir şeyi yok

Opinion
İngiltere
Arjantin
Dünya Kupası
L. Messi
T. Tuchel
FEATURES
İngiltere - Arjantin

İngiltere’nin son on yılda kaydettiği ilerlemenin en açık kanıtı, Çarşamba günü 2026 Dünya Kupası yarı finalinde son şampiyon Arjantin ile karşılaşacakları maçta, pek çok kişinin gözünde favori olarak görülmeleridir. Elbette, efsanevi Lionel Messi’nin de yer aldığı bir takım, Üç Aslanlar’ın altı on yıllık acı dolu geçmişi sona erdirme şansına hâlâ ciddi bir tehdit oluşturuyor; ancak Thomas Tuchel’in oyuncularının Atalanta karşısında korkacak hiçbir şeyi yok.

Turnuva öncesinde favoriler arasında sayılmalarına rağmen, bu iki ülke eleme turlarında yaşadıkları dramatik ve sinirleri yıpratan ilerleyişleriyle birbirlerinin aynası oldular. İngiltere, gözden düşmüş DR Kongo’ya karşı son dakikalarda zorlu bir galibiyet elde ederken, Arjantin ise son 32 turunda zayıf rakibi Yeşil Burun Adaları’nı alt etmek için 30 dakika uzatmaya ihtiyaç duydu.

Ardından "Üç Aslanlar", Azteca Stadyumu'nda 10 kişi kalmışken Meksika'yı 3-2'lik tarihi bir skorla mağlup etti; son şampiyon ise geriye düşmesine rağmen Mısır'ı aynı skorla geçmeyi başardı. Her iki takım da çeyrek finalde sırasıyla Norveç ve İsviçre'yi uzatmalarda attıkları gollerle mağlup etti.

Ancak Tuchel’in takımı da kolay bir yol kat etmemiş olsa da, rakiplerinin turnuvanın son aşamalarına ulaşırken yaşadıkları zorluklardan büyük bir güven kazanabilir...

  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Titrek dünya şampiyonları

    Şampiyon unvanını taşıyan bir takım olarak, Arjantin’in şu ana kadar Dünya Kupası’ndaki unvanını savunma yolunda inanılmaz derecede zorlandığını söylemek yanlış olmaz. İngiltere gibi, kendilerine düşen elverişli kura sayesinde yarı finale giden yol çok kolay görünüyordu, ancak gerçekte durum hiç de öyle olmadı.

    Scaloni'nin takımı, Messi'nin üç maçta altı gol attığı Cezayir, Avusturya ve Ürdün ile oynadığı maçlardan tam puan alarak grup aşamasını rahatça geçti, ancak eleme turları çok daha karmaşık geçti ve dünya şampiyonlarının zırhında bazı önemli çatlaklar ortaya çıktı.

    Oldukça dikkat çekici bir şekilde, Arjantin son 32 turunda zayıf rakibi Yeşil Burun Adaları’nı geçmek için uzatmalara ihtiyaç duydu; her iki takım arasında hem kalite hem de FIFA erkekler sıralaması açısından büyük bir uçurum olmasına rağmen, maçı belirleyen sonuç 111. dakikada gelen bir kendi kalesine atılan gol oldu. Ardından, Mısır ile oynadıkları son 16 turu maçında 11 dakika kala 2-0 geride kalarak neredeyse elenmiş gibi görünseler de, mucizevi bir şekilde geri dönerek maçı 3-2 kazandılar; bu kez galibiyet golünü uzatma dakikalarında Enzo Fernandez attı.

    Albiceleste’nin çeyrek finalde vites yükselteceğine dair tüm umutlar, ikinci yarının ortalarında Dan Ndoye’nin İsviçre adına skoru eşitlemesiyle sönümlendi; Breel Embolo’ya VAR incelemesinin ardından simülasyon nedeniyle tartışmalı bir ikinci sarı kart gösterilene kadar Arjantin, savunmaya çekilmek zorunda kaldı. Son 20 dakikayı 10 kişiyle oynayan Arjantinliler, rakibini elemek için yine uzatmalara ve Julian Alvarez’in muhteşem golüne ihtiyaç duydu. Tüm bunlar, FIFA’nın ilk 10’unda yer alan başka bir ülkeyle henüz karşılaşmamış olmalarına rağmen gerçekleşti.

    Arjantin’in eleme aşamasında iki kez uzatmalara kalmış olması (İngiltere’nin ise bir kez) ve yarı final öncesinde rakibine kıyasla biraz daha az dinlenme süresine sahip olması da muhtemelen etkili olacaktır.

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  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Savunma yapamıyorlar"

    Grup aşamasında savunma açısından yeterince sağlam bir performans sergileyerek sadece bir gol yiyen Arjantin, eleme turlarındaki üç maçta (son 16 turunda Mısır’ın geçersiz sayılan golünü de sayarsak altı) nispeten daha zayıf rakiplere karşı beş gol yedi – ve bu durum İngiltere için büyük bir cesaret kaynağı olmalı.

    Son üç maçında, son şampiyon hızlı geçişlere, zorlu kanat oyunlarına ve kanatlardan gelen ortalara karşı zor anlar yaşadı; bunların hepsi de “Üç Aslanlar”ın en önemli hücum silahları arasında sayılıyor. Tuchel’in takımı, bu anlarda işleri yoluna koymak için Anthony Gordon, Bukayo Saka ve Jude Bellingham’a güvenecek.

    Arjantinli savunma oyuncuları Cristian Romero ve Lisandro Martinez, savunmalarının “odaklanması” ve “gelişmesi” gerektiğini kabul ettiler; İngiltere efsanesi Chris Waddle ise savunma hattının Güney Amerikalıların en büyük zayıf noktası olduğuna inanıyor.

    10bet'e konuşan Waddle, şunları söyledi: "Arjantin'in savunma açısından en iyisi olmadığına inanıyorum. Elindeki oyuncularla hücumda ne kadar iyi olduklarını biliyoruz, ancak savunma açısından pek çok takımın onlara daha fazla baskı yapmamış olmasına şaşırıyorum. Biraz hızdan yoksunlar ve arka alanda hareketlilik de pek yok.

    "Onlara karşı cesurca saldırmaya cesaret ederseniz, geçen gün gördüğümüz gibi savunma açısından o kadar da iyi olmadıklarını anlarsınız. İngiltere, Arjantin’in oyununu izleyip savunma yapamadıklarını gördüğünde büyük bir inanç ve özgüven kazanacaktır."

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    Orta saha üstünlüğü

    Bunu göz önünde bulundurursak, bu maçın kaderi orta sahada belirlenebilir ve İngiltere bu alanda şansını yüksek görmektedir. Arjantin’in orta sahası savunma hattını koruyamazsa, ciddi bir sıkıntıya girecektir.

    Scaloni'nin bu alandaki kadro seçimi ilginçti; eleme turlarında teknik direktör, Fernandez, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul ve Leandro Paredes'ten oluşan dört orta saha oyuncusunu içeren bir elmas dizilişine geri döndü; görünüşe göre sahanın ortasını aşırı yükleyerek önlerinde Messi için alan yaratmaya çalışıyordu. Messi derinlerde yer alırken, sağda De Paul, solda Mac Allister ve 10 numara pozisyonunda Fernandez bulunuyor.

    Ancak bu dar kutu şekli, turnuva boyunca kanat oyuncuları tarafından istismar edilen türden bir boşluk bırakıyor – en son örneği Ndoye. İsviçreli oyuncu, yaşlanan De Paul’un arkasında açıkta kalan sağ bek Nahuel Molina’yı alt etti. Gordon ve Saka, takım arkadaşları tarafından doğru paslarla buluşturulabilirlerse, işte tam da bu alanda parlayacak alan bulacaklardır.

    Norveç maçının ikinci yarısında ve uzatmalarda dinlendirilen Bellingham, Elliot Anderson ve Declan Rice – ki bu üçlü artık formda ve sahaya çıkmaya can atıyor olmalı – şüphesiz en iyi günlerini geride bırakmış olan De Paul ve Paredes ile mücadeleden keyif alacaklardır. Öte yandan Fernandez ve Mac Allister, Premier Lig’den tanıdık rakipler olacak ve İngiltere üçlüsü, en azından fiziksel güç ve atletizm açısından bu alanda üstünlük sağlamalıdır.

    İlginç bir şekilde, Scaloni’nin Çarşamba günü bazı önemli taktiksel değişiklikler yapabileceği bildirildi; bu değişiklikler arasında, daha hareketli olan Exequiel Palacios ve tam anlamıyla bir kanat oyuncusu olan Giuliano Simeone’yi kadroya dahil etmek ya da hatta kanat beklerini kullanarak 5-3-2 dizilişine geçmek yer alabilir – bu, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda karşısında uyguladığı bir sistemdir.

    Ancak Anderson, Rice ve Bellingham’ın dikkat etmesi gereken şey, soğukkanlılıklarını kaybetmemek. Çarşamba günkü maçtaki tüm rakip oyuncular “kirli oyunların” ustaları; özellikle De Paul ve Paredes, coşmuş bir rakibi kolayca sinirlendirebilecek türden “pis numaralar” konusunda son derece yetenekli. İngiltere, gereksiz sarı veya kırmızı kartlara tahammül edemez.

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  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Messi'nin yıldızı sönüyor mu?

    Arjantin’in çeyrek finaldeki uzatma galibiyetinin dikkat çeken sonuçlarından biri, İsviçre’nin bu Dünya Kupası’nda Messi’nin gol atmasını engelleyen ilk ülke olmasıydı; bu durumdan İngiltere hem dersler çıkarmalı hem de kendine güven kazanmalıdır.

    Yeşil Burun Adaları ve Mısır'a karşı oynanan iki yorucu eleme maçının ardından, La Pulga, şampiyonun Kuzey Amerika'da şu ana kadar karşılaştığı en yüksek sıralamalı takım karşısında nispeten sessiz kaldı. Messi, bir köşe vuruşundan Mac Allister'ın erken golüne asist yapsa da, kendisine gelen üç şanstan hiçbirinde fileleri havalandıramadı.

    Bu, efsanevi forvetin gücünün tükenmeye başladığının ilk işareti olabilir mi? Ne de olsa, yaş ve fiziksel kondisyonuyla ilgili endişeler nedeniyle turnuva öncesindeki aylarda kendi katılımı bile sorgulanmıştı. Eleme maçları Albiceleste için kesinlikle yorucu geçti ve Messi'nin, iş yükünü yönetmek amacıyla Pazar günü antrenmana katılmayanlar arasında olduğu bildirildi.

    İngiltere efsanesi Wayne Rooney, ölçülemez hücum tehdidine rağmen Messi’nin aslında Arjantin için bir zayıf nokta olabileceğine inanıyor. BBC’deyorumculuk görevini yerine getiren Rooney, “O, Arjantin için savunma açısından bir sorun olabilir,” dedi. “Geri koşmuyor, ancak Jude Bellingham’da olduğu gibi önemli anlar yaşıyor. Önemli anları ve kaliteli anları var.”

  • FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUIAFP

    Biri keskin, biri kör

    Messi bir yana, İngiltere, Arjantin’in diğer hücum oyuncularının bu Dünya Kupası’nda henüz istikrarlı bir performans sergileyememiş olmalarından cesaret alabilir. Sekiz golle lider konumda olan takımın yıldızı, Lautaro Martinez’den altı gol önde; Martinez’in attığı iki gol ise Ürdün karşısında bir penaltı ve İsviçre karşısında uzatmaların sonlarında attığı basit bir vuruştan ibarettir.

    Öte yandan Alvarez, bu yaz Atlético Madrid'den ayrılma çabaları nedeniyle turnuva boyunca ritmini bulmakta hayal kırıklığı yaratan bir performans sergilemiş, ancak son maçta İsviçre'ye karşı attığı muhteşem ve maçı kazandıran golle ilk golünü kaydetmişti.

    Sonuç olarak Arjantin, Messi’nin gollerine büyük ölçüde bel bağladı; bu gollere sahadaki diğer oyuncuların tekil katkıları da eşlik etti. Ancak İngiltere, Arjantin’in ana tehdidini etkisiz hale getirebilirse, Albiceleste turu geçmek için başka bir yerden gelecek ilham anına güvenmek zorunda kalabilir; ancak Tuchel’in takımı, bunu kontrol etme şansının daha yüksek olduğunu düşünecektir.

    Elbette, Üç Aslanlar Bellingham ve Kane’in (her biri altı gol) performanslarına güveniyor; Marcus Rashford ise kadrodaki gol atan tek diğer isim. Ancak kilit hücum oyuncularının her ikisi de formda olduğu ve Gordon ile Saka gibi isimlerin kanatlardan her biri üç asistle katkı sağladığı göz önüne alındığında, hücumda daha iyi bir denge yakaladıkları görülüyor.

  • Tuchel BellinghamGetty Images

    Tuchel’e güven

    Çarşamba gecesi İngiltere’nin en büyük silahı sahada bile olmayabilir. İşte bu tür maçlar, Futbol Federasyonu’nun (FA) yumuşak başlı bir İngiliz olan Gareth Southgate’ten, Tuchel gibi acımasız ve saygı duyulan bir taktik ustasına yönelmesinin nedenidir; üstelik Alman teknik adam, turnuva boyunca kupa müsabakalarına olan yatkınlığını şimdiden kanıtlamıştır.

    Maç sırasındaki kararları, Üç Aslanlar’ın tarihlerinde sadece üçüncü kez bir Dünya Kupası yarı finaline yükselmesine yardımcı oldu; bu, öncesindeki on yıllarca süren acı dolu dönemlerin ardından başlı başına önemli bir başarı. Arjantin gibi, Tuchel ve ekibi de zor anlar yaşadı, ancak hiçbir an kesin bir yenilgiyle karşı karşıya kaldıkları hissi uyandırmadı ve bu büyük ölçüde yedek kulübesindeki adamın eseri.

    Son 32 turunda Kongo Demokratik Cumhuriyeti karşısında Gordon’u oyuna sokup Kane’in maçı kazandıran iki golüne asist yapmasını sağlamak, Azteca’nın kaynayan atmosferinde Meksika karşısında 10 kişi kalırken sergilediği savunma ustalığı, açılış maçında Hırvatistan’a karşı yaptığı artık meşhur devre arası konuşması; İngiltere’nin turnuva performansı bu anlarla şekillendi.

    "Bundan çok keyif alıyorum. Bu anlarda kendimi çok canlı hissediyorum," dedi Tuchel, Norveç'i yendikten sonra. "İşte olmak istediğim yer burası. Bu dakikalarda dünyanın başka hiçbir yerinde olmak istemiyorum. Ve tam da şu anda, koca dünyada başka hiçbir yerde."

    Teknik direktör Çarşamba günü Atlanta’da yine başarılı olursa, büyüklüğün eşiğine gelmiş olacak.

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