İngiltere, 2026 Dünya Kupası yarı finallerinde Arjantinli “tüm zamanların en iyisi” ile tarihi ilk karşılaşması öncesinde Lionel Messi’ye karşı “imkansız” bir mücadeleyle karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıldı

Albiceleste formasıyla 200’ün üzerinde maça çıkıp rekor kıran 125 gol atmasına rağmen, Messi yetişkin milli takım düzeyinde İngiltere ile hiç aynı sahada oynamadı. Bu bekleyiş Çarşamba günü Atlanta’da sona erecek; Thomas Tuchel’in takımı, turnuvanın en çok gol atan oyuncularından birini durdurmanın bir yolunu bulmak zorunda. Arjantin, İsviçre’yi uzatmalarda 3-1 yenerek yarı finale yükseldi ve futbol dünyasını heyecanlandıran dev bir karşılaşma sahneye çıktı.

BBC yorumcusu Micah Richards’a göre Messi’yi çevreleyen o aura hâlâ azalmış değil; Richards, bu mücadelenin İngiltere savunmasının daha önce karşılaştığı hiçbir şeye benzemediğine inanıyor. Richards, “İngiltere, Arjantin’den daha hızlı koşabilir ama onların kadrosunda o küçük dahi Messi var. Hepsi onun için oynuyor. Herkes heyecanlanmalı,” dedi. “Onu marke etmek imkansız çünkü geriye koşmuyor. Aslında olmaması gereken küçük boşluklara giriyor. Doğru anlarda devreye giriyor [ve] en iyi tekniğe sahip. Mekan algısı muhteşem. Harika bir şutu var. En önemlisi, Jude’un [Bellingham] sahip olduğu şeye sahip ve Jude’u bu kadar harika yapan da bu: kişiliği ve karizması. Messi, tüm futbolcular arasında en fazla karizmaya sahip olanı. Messi’nin karizması bambaşka bir seviyede, bu yüzden maç çok ilginç olacak.”