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İngiltere, 2026 Dünya Kupası yarı finallerinde Arjantinli “tüm zamanların en iyisi” ile tarihi ilk karşılaşması öncesinde Lionel Messi’ye karşı “imkansız” bir mücadeleyle karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıldı
Thomas Tuchel için en büyük sınav
Albiceleste formasıyla 200’ün üzerinde maça çıkıp rekor kıran 125 gol atmasına rağmen, Messi yetişkin milli takım düzeyinde İngiltere ile hiç aynı sahada oynamadı. Bu bekleyiş Çarşamba günü Atlanta’da sona erecek; Thomas Tuchel’in takımı, turnuvanın en çok gol atan oyuncularından birini durdurmanın bir yolunu bulmak zorunda. Arjantin, İsviçre’yi uzatmalarda 3-1 yenerek yarı finale yükseldi ve futbol dünyasını heyecanlandıran dev bir karşılaşma sahneye çıktı.
BBC yorumcusu Micah Richards’a göre Messi’yi çevreleyen o aura hâlâ azalmış değil; Richards, bu mücadelenin İngiltere savunmasının daha önce karşılaştığı hiçbir şeye benzemediğine inanıyor. Richards, “İngiltere, Arjantin’den daha hızlı koşabilir ama onların kadrosunda o küçük dahi Messi var. Hepsi onun için oynuyor. Herkes heyecanlanmalı,” dedi. “Onu marke etmek imkansız çünkü geriye koşmuyor. Aslında olmaması gereken küçük boşluklara giriyor. Doğru anlarda devreye giriyor [ve] en iyi tekniğe sahip. Mekan algısı muhteşem. Harika bir şutu var. En önemlisi, Jude’un [Bellingham] sahip olduğu şeye sahip ve Jude’u bu kadar harika yapan da bu: kişiliği ve karizması. Messi, tüm futbolcular arasında en fazla karizmaya sahip olanı. Messi’nin karizması bambaşka bir seviyede, bu yüzden maç çok ilginç olacak.”
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Savunma konusundaki ikilemler ve “Jude etkisi”
Messi’nin hücum performansı hâlâ üst düzeyde olsa da – turnuvada şu ana kadar sekiz gol attı – rakipler, onun savunma konusunda yeterince çaba göstermemesini kendi lehlerine kullanmanın yollarını aramaya başladı. Eski İngiltere kaptanı Wayne Rooney, Messi’nin Bellingham ile maçı kazandıracak nitelikleri paylaştığını, ancak top rakipteyken bir zayıflık unsuru haline gelebileceğini vurguladı. Tuchel, İngiltere’yi ikinci bir Dünya Kupası finaline taşımayı hedeflerken, bu taktiksel dengeleme, oyun planının merkezinde yer alacak.
"Messi, Arjantin için savunma açısından bir zayıflık olabilir," dedi Rooney. "Geriye koşmaz, ancak Jude Bellingham’da olduğu gibi önemli anlarda parlıyor. Önemli anlar ve kaliteli anlar yaşıyor. Messi’yi özel kılan şey karar verme yeteneğidir – maçın belirli anlarında canlanır ve doğru kararı verir. Lionel Messi’yi marke etmek, konsantrasyon ve iletişim meselesidir. Normalde almayacağınız pozisyonları almak için takım arkadaşlarınızla iletişim kurmak gerekir."
İngiltere bu baskıyla başa çıkabilmelidir
Chris Sutton, Messi faktörünün ürkütücü olmasına rağmen İngiltere’nin şu anki dünya şampiyonu kadrodan korkmaması gerektiğini düşünüyor. Üç Aslanlar, Tuchel yönetiminde taktiksel disiplin sergiledi ve Sutton, mevcut Arjantin takımının dirençli olmasına rağmen yenilmez bir güç olmadığını öne sürüyor. Anahtar nokta, İngiltere’nin taraftarlarla dolu Arjantin seyircisi ve Messi’nin varlığının yarattığı psikolojik baskı karşısında soğukkanlılığını koruyup koruyamayacağı olacak.
Sutton, BBC Radio 5 Live’a yaptığı açıklamada, “Thomas Tuchel ve İngiltere oyuncularının, Arjantin’in şu anki kadrosu ve formuyla bu takıma karşı oynama fırsatını iple çekeceklerini düşünüyorum. Çünkü bu, muhteşem bir Arjantin takımı değil, ancak bir yolunu bulma alışkanlıkları var,” dedi.
- AFP
Yirmi yıl aradan sonra yeniden alevlenen bir rekabet
İngiltere ve Arjantin, uluslararası futboldaki en efsanevi rekabetlerden birine sahne oluyor; bu rekabet, 1986’daki Diego Maradona’nın “Tanrı’nın Eli” ve 2002’deki David Beckham’ın itibarını geri kazandıran penaltısı gibi anlarla şekillenmiştir. Ancak iki takım, yaklaşık 21 yıldır birbirleriyle karşılaşmaktan şaşırtıcı bir şekilde kaçınmıştır. En son 2005 yılında Cenevre’de oynanan bir hazırlık maçında karşı karşıya gelmişlerdi; bu maçta Messi, Macaristan’a karşı oynadığı ilk milli maçında sadece 30 saniye sonra aldığı ceza nedeniyle kadroda yer almamıştı.
Güney Amerika uzmanı Tim Vickery de bu duyguyu paylaşıyor ve Arjantinli taraftarların uzun süredir bu özel karşılaşmayı iple çektiklerini belirtiyor. Vickery, “Lionel Messi, Arjantinli taraftarların en büyük rakibi olarak gördüğü takımla oynamadan 200’ün üzerinde maçtan oluşan uluslararası kariyerini sonlandıramazdı,” dedi. “İkinci yarıda taraftarlar, ‘zıplamayan İngilizdir’ diye şarkı söyleyerek zıplıyorlardı. Çarşamba günü bunu çok, çok daha fazla duyacaksınız."
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