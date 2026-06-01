Tuchel, Mart 2025'te ciddi anlamda göreve başladı ve onun yönetimindeki Dünya Kupası elemeleri kampanyasının son derece etkileyici olduğu yadsınamaz; İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Letonya ve Andorra'nın yer aldığı grubu sekiz maçta sekiz galibiyetle lider tamamladı ve dikkat çekici bir şekilde tek bir gol bile yemedi.
Elliot Anderson ve Morgan Rogers'ın, teknik direktörün ileri görüşlü, akıcı ve top hakimiyetine dayalı sisteminde kilit oyuncular olarak öne çıkmasıyla, tutarlı bir oyun stilinin işaretleri de vardı.
O halde, bu yaz FIFA'nın en önemli turnuvasına girerken en çok korkulan ülkelerden biri olacaklarını düşünebilirsiniz. Ancak gerçekte, 11 Haziran'da ana turnuva başladığında yeni görünümüne kavuşan Three Lions'tan ne bekleyeceğimizi kimse tam olarak bilmiyor.
Bu durum, esas olarak, yenilenen turnuvanın uzatılmış eleme aşamalarında karşılaşmaları beklenen rakiplere karşı alınan bazı son derece endişe verici hazırlık maçı sonuçlarının bir sonucudur; 2025 yılının Haziran ayında, Tuchel'in adamları Nottingham Forest'ın City Ground stadyumunda Afrika'nın güçlü takımı Senegal'e karşı berbat bir performans sergileyerek ağır bir yenilgi aldı. Ardından, hayal kırıklığı yaratan Mart ayı milli maç aralarında Uruguay ile berabere kaldılar ve teknik direktörün Dünya Kupası kadrosunu kesinleştirmeden önceki son maçta Japonya'ya karşı çirkin bir yenilgiye uğradılar.
İngiltere, Tuchel yönetiminde FIFA dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan başka bir ülkeyle henüz karşılaşmadı ve ana turnuva başlamadan önce de karşılaşmayacak, çünkü ABD'ye indikten sonra sadece Yeni Zelanda ve Kosta Rika ile turnuva öncesi hazırlık maçları oynayacak.
Senegal, Uruguay ve Japonya, İngiltere'nin oynadığı tek ilk 20'deki ülkeler ve Three Lions bu karşılaşmalarda galibiyet alamadı.