İngiliz Futbol Federasyonu (FA), en başından beri Tuchel’in tek bir amaçla, yani 2026 Dünya Kupası’nı kazanmak için işe alındığını saklamadı – her ne kadar sözleşmesi artık kendi evinde düzenlenecek Euro 2028’in sonuna kadar uzatılmış olsa da – zira uluslararası arenada bir kez daha kibirli ve hak iddia edici olmakla suçlanma riskini göze aldılar.

Eski Chelsea menajerinin ilk 18 aylık sözleşmesi, turnuvanın sonuna kadar sürdü ve daha ötesine geçmedi; bu da, Sir Gareth Southgate'in yönetiminde elde ettiklerinden bir adım daha ileri gitmeye ve büyük bir kupa kazanmak için 60 yıldır süren acı bekleyişi sona erdirmeye odaklanma konusundaki İngiltere'nin kararlılığını (ve çaresizliğini) yansıtıyordu.

Tuchel'in Ekim 2024'te atanmasının ardından FA CEO'su Mark Bullingham şunları söyledi: "Temel olarak, büyük bir turnuvayı kazanma şansımızı en üst düzeye çıkaracak bir teknik ekip kurmak istedik ve onların bunu başaracağına inanıyoruz. Thomas ve ekibi, 2026 Dünya Kupası'nı kazanmamız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmış durumda."

Yeni teknik direktör, ilk basın toplantısında bunu tekrarlayarak, "Hedefimiz, dünya futbolundaki en büyük hedeften başka bir şey değil" dedi.

Şubat ayında, Three Lions'ın tarihi eleme kampanyasının ardından sözleşme yenilemesi gerçekleşti ve o sırada İngiltere'nin bu yaz Dünya Kupası'nı kazanabileceğine inanıp inanmadığı sorulduğunda Tuchel şunları tekrarladı: "Evet, inanıyoruz, elbette inanıyoruz. Bunun ne kadar zor olduğunu biliyoruz ve elbette diğer bazı ülkeler de buna inanacaktır, ancak güçlü bir rol oynayabileceğimize inanıyoruz ve bunun için mücadele edeceğiz."