Krishan Davis

İngiltere, 2026 Dünya Kupası'nı kazanmak için Thomas Tuchel'i göreve getirdi – bundan daha azı başarısızlık olarak değerlendirilmelidir

Thomas Tuchel, Ekim 2024'te İngiltere'nin yeni teknik direktörü olarak göreve getirildiğinde kendisine basit bir görev tanımı verildi: 2026 Dünya Kupası'nı kazanmak. Aradan yaklaşık 20 ay geçti ve turnuva artık kapıda; Üç Aslanlar'ın kadrosunun kesinleşmesi, Alman teknik adamın Kuzey Amerika'ya varışında karşı karşıya olduğu zorlu görevi daha da net bir şekilde ortaya koydu.

İngiltere, kusursuz bir eleme serisinin ardından Dünya Kupası'nın favorileri arasında yer alabilir, ancak gerçekte, FIFA'nın en önemli turnuvasının başlamasına günler kalmış olsa da, nispeten yeni teknik direktörünün yönetiminde hâlâ ne yapacağı belirsiz bir takım.

Ancak Tuchel, işleri kendi bildiği gibi yapmaya kararlı görünüyor. Popüler olmayan kararlar almaktan çekinmediğini belirten ilk açıklamasına sadık kalarak, ülkenin tarihindeki en tartışmalı turnuva kadrosunu oluşturdu ve birçok büyük ismi kadro dışında bıraktı.

Teknik direktör, bu kadronun erkekler futbolunda İngiltere'nin 60 yıldır süren acı dolu bekleyişine son verebilecek kadro olduğuna inanıyor; ancak bunun altında kalan her sonuç bir başarısızlık olarak değerlendirilmelidir.

    'Tek bir odak noktası'

    İngiliz Futbol Federasyonu (FA), en başından beri Tuchel’in tek bir amaçla, yani 2026 Dünya Kupası’nı kazanmak için işe alındığını saklamadı – her ne kadar sözleşmesi artık kendi evinde düzenlenecek Euro 2028’in sonuna kadar uzatılmış olsa da – zira uluslararası arenada bir kez daha kibirli ve hak iddia edici olmakla suçlanma riskini göze aldılar.

    Eski Chelsea menajerinin ilk 18 aylık sözleşmesi, turnuvanın sonuna kadar sürdü ve daha ötesine geçmedi; bu da, Sir Gareth Southgate'in yönetiminde elde ettiklerinden bir adım daha ileri gitmeye ve büyük bir kupa kazanmak için 60 yıldır süren acı bekleyişi sona erdirmeye odaklanma konusundaki İngiltere'nin kararlılığını (ve çaresizliğini) yansıtıyordu.

    Tuchel'in Ekim 2024'te atanmasının ardından FA CEO'su Mark Bullingham şunları söyledi: "Temel olarak, büyük bir turnuvayı kazanma şansımızı en üst düzeye çıkaracak bir teknik ekip kurmak istedik ve onların bunu başaracağına inanıyoruz. Thomas ve ekibi, 2026 Dünya Kupası'nı kazanmamız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmış durumda."

    Yeni teknik direktör, ilk basın toplantısında bunu tekrarlayarak, "Hedefimiz, dünya futbolundaki en büyük hedeften başka bir şey değil" dedi.

    Şubat ayında, Three Lions'ın tarihi eleme kampanyasının ardından sözleşme yenilemesi gerçekleşti ve o sırada İngiltere'nin bu yaz Dünya Kupası'nı kazanabileceğine inanıp inanmadığı sorulduğunda Tuchel şunları tekrarladı: "Evet, inanıyoruz, elbette inanıyoruz. Bunun ne kadar zor olduğunu biliyoruz ve elbette diğer bazı ülkeler de buna inanacaktır, ancak güçlü bir rol oynayabileceğimize inanıyoruz ve bunun için mücadele edeceğiz."

    Bilinmeyen bir miktar

    Tuchel, Mart 2025'te ciddi anlamda göreve başladı ve onun yönetimindeki Dünya Kupası elemeleri kampanyasının son derece etkileyici olduğu yadsınamaz; İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Letonya ve Andorra'nın yer aldığı grubu sekiz maçta sekiz galibiyetle lider tamamladı ve dikkat çekici bir şekilde tek bir gol bile yemedi.

    Elliot Anderson ve Morgan Rogers'ın, teknik direktörün ileri görüşlü, akıcı ve top hakimiyetine dayalı sisteminde kilit oyuncular olarak öne çıkmasıyla, tutarlı bir oyun stilinin işaretleri de vardı.

    O halde, bu yaz FIFA'nın en önemli turnuvasına girerken en çok korkulan ülkelerden biri olacaklarını düşünebilirsiniz. Ancak gerçekte, 11 Haziran'da ana turnuva başladığında yeni görünümüne kavuşan Three Lions'tan ne bekleyeceğimizi kimse tam olarak bilmiyor.

    Bu durum, esas olarak, yenilenen turnuvanın uzatılmış eleme aşamalarında karşılaşmaları beklenen rakiplere karşı alınan bazı son derece endişe verici hazırlık maçı sonuçlarının bir sonucudur; 2025 yılının Haziran ayında, Tuchel'in adamları Nottingham Forest'ın City Ground stadyumunda Afrika'nın güçlü takımı Senegal'e karşı berbat bir performans sergileyerek ağır bir yenilgi aldı. Ardından, hayal kırıklığı yaratan Mart ayı milli maç aralarında Uruguay ile berabere kaldılar ve teknik direktörün Dünya Kupası kadrosunu kesinleştirmeden önceki son maçta Japonya'ya karşı çirkin bir yenilgiye uğradılar.

    İngiltere, Tuchel yönetiminde FIFA dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan başka bir ülkeyle henüz karşılaşmadı ve ana turnuva başlamadan önce de karşılaşmayacak, çünkü ABD'ye indikten sonra sadece Yeni Zelanda ve Kosta Rika ile turnuva öncesi hazırlık maçları oynayacak.

    Senegal, Uruguay ve Japonya, İngiltere'nin oynadığı tek ilk 20'deki ülkeler ve Three Lions bu karşılaşmalarda galibiyet alamadı.

    Kendi kuyusunu kazmak

    Mart ayındaki bu sonuçlar ve performanslar, Tuchel için bardağı taşıran son damla olmuş gibi görünüyordu; zira 26 kişilik nihai kadrosunu belirlerken son derece tartışmalı ve sert kararlar aldı; Uruguay ve Japonya maçlarında forma giyen birçok oyuncu beklenmedik bir şekilde kadro dışı bırakıldı.

    Kadroda yer almayanlar arasında özellikle Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold, Adam Wharton, Cole Palmer, Phil Foden ve Morgan Gibbs-White yer alırken, Dan Burn, Jarell Quansah, Djed Spence, Jordan Henderson ve Ivan Toney gibi isimler kadroya çağrıldı. Bu durum, birçok taraftarın bazı seçim kararlarına inanamamasından dolayı medyada ve internette büyük bir tepki yarattı.

    Tuchel'in potansiyel olarak etkili olabilecek bir dizi yıldızı kadroya almayarak büyük bir risk aldığına şüphe yok; Maguire turnuva tecrübesine sahip ve her iki ceza sahasında da fark yaratabilir, Alexander-Arnold ve Wharton düşük blok karşısında kilit açıcı rol oynayabilir, Palmer, Foden ve Gibbs-White ise hücumda oyunun gidişatını değiştirecek anlarda ortaya çıkma yeteneğine sahip - özellikle ilki, Euro 2024'te yarı finalde bir asist ve finalde bir golle bunu kanıtladı.

    Derinlikle ilgili endişeler

    Kuzey Amerika'ya giden uçağın kadrosuna dahil edilen isimler açısından, kadroda yer almayan oyuncular göz önüne alındığında, kadro derinliğinin yetersiz olduğu yönünde ciddi endişeler var.

    Tuchel'in mümkün olan en güçlü ilk 11'i kadroya dahil etmediğini söylemek zor, ancak birçok şüpheci, turnuva futbolunda sıklıkla karşılaşılan zorlu durumlarda etkiyi nereden sağlayacaklarını merak ediyor.

    İngiltere'nin yedek kulübesi muhtemelen iki kaleci, Tino Livramento, Spence, John Stones, Burn, Quansah, Kobbie Mainoo, Henderson, Jude Bellingham veya Rogers, Eberechi Eze, Marcus Rashford, Noni Madueke, Toney ve Ollie Watkins'ten oluşacak.

    Acı gerçek şu ki, bu isimlerden sadece birkaçı kritik anlarda başarılı olacağına dair güven uyandırırken, çoğunun turnuva tecrübesi yok. Eğer İngiltere için işler Kuzey Amerika'da ters giderse, eleştirmenler her şeyin ters gitmeye başladığı an olarak hemen kadro seçimini göstereceklerdir.

    "Şampiyonlukları takımlar kazanır"

    Adil olmak gerekirse, Tuchel en başından beri popüler olmayan ve tartışmalara yol açan kararlar almaktan çekinmediğini açıkça belirtmişti ve tepkilere rağmen kadro seçiminde kararlılığını korudu.

    Kadro resmi olarak açıklandıktan sonra düzenlediği basın toplantısında Tuchel, "İlk günden itibaren mümkün olan en iyi takımı kurmaya çalıştığımızı açıkça belirttik; bu, mutlaka en yetenekli 26 oyuncuyu kadroya almak anlamına gelmez" dedi. "Şampiyonlukları takımlar kazanır ve bizim ulaşmaya çalıştığımız hedef, ancak bir takım olarak gerçekleştirilebilir. Takım ruhuna ve özverili olmaya hazır ve kendini bu fikre adamış oyuncularımız var.

    "Farklı senaryolar için uzmanlarımız var; önde olduğumuzda, skoru yakalamaya çalıştığımızda. Her zaman güçlü bir duran top takımı olmak istediğimizi söyledik, bu yüzden bunun için uzmanlarımız var; güçlü bir penaltı takımı olmak istiyoruz, bunun için de uzmanlarımız var."

    Daha sonra şunları ekledi: "Mesele bir kardeşlik ve belirli bir enerji oluşturmak, sonra bunu taraftarlarımıza aktarabilmek. Bunu başardığımızda her şey mümkün. Bu turnuvayı kazanmaya çalışacağız."

    Kupa uzmanı

    Ancak Tuchel’in tartışmalı kadrosu etrafındaki gürültü dinince, tek önemli olan şey sonuçlar olacak – ve bu teknik direktör, özellikle kupa müsabakalarında başarıya ulaşma konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahip.

    Borussia Dortmund'da, takımın başında geçirdiği iki sezonda da takımını DFB-Pokal finaline taşıdı ve 2017'de BVB'nin Berlin'de Eintracht Frankfurt'u mağlup etmesiyle, beş yıllık büyük kupa hasretine ikinci denemesinde son verdi.

    Alman teknik adam, Paris Saint-Germain'deki ikinci sezonunda Coupe de France'ı kazandı, ancak kulübün ligdeki hakimiyeti göz önüne alındığında bu başarı o kadar da etkileyici değildi. Ayrıca 2020'de kulübü ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı, ancak PSG bu finalde Bayern Münih'e az farkla yenildi.

    Chelsea'de görev yaptığı süre boyunca Tuchel, kupa müsabakalarındaki yeteneğini bir kez daha kanıtladı ve kulübü yönettiği beş kupa turnuvasının dördünde Blues'u finale taşıdı. En büyük başarısı ise elbette 2021'de, favoriler arasında gösterilmeyen bir takımı ikinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşımak ve finalde Pep Guardiola'nın Manchester City'sini mağlup etmekti. Bu başarı, Chelsea'nin FA Cup finalinde Leicester City'ye yenilmesinden iki hafta sonra geldi ve takım, 2022 FA Cup ve Carabao Cup finallerinde penaltılarda Liverpool'a karşı acı bir şekilde mağlup oldu.

    Tabii ki bu, Fransa ve Almanya'da kazandığı şampiyonluklar da dahil olmak üzere ligdeki başarılarını hesaba katmıyor bile, ancak Bayern, Dortmund'un son gün yaşadığı rezil çöküşün ardından 2023'te zar zor şampiyonluğa ulaşmıştı.

    "Bir kardeşlik kurun, cesaretle oynayın"

    İngiliz futbolcuların mevcut kadrosunun büyük bir kupa için uzun süren bekleyişi sona erdirebileceğini kabul eden İngiltere Futbol Federasyonu (FA), takımı zafere taşıyabilecek birini atamaya kararlıydı ve Tuchel, bugüne kadarki teknik direktörlük kariyerinin en büyük sınavıyla karşı karşıya kalırken, bunu başarabilecek az sayıdaki seçkin teknik direktörden biri olduğu şüphesiz.

    İngiltere takımı biraz bilinmeyen bir faktör olabilir, ancak Dünya Kupası'nı kazanmak olan asıl görevinden daha azı bir başarısızlık olarak değerlendirilmelidir - ve seçilen oyuncular ile göz ardı edilenler göz önüne alındığında, önündeki görev daha da ürkütücü görünüyor. Ancak Tuchel'in "yetenekten çok takım" mantrası meyvesini verirse, çok az kişi teknik direktörün kararını sorgulayacaktır.

    Kuzey Amerika'da zafer kazanmak için neyin gerekli olduğu sorulduğunda Tuchel, geçtiğimiz günlerde şöyle dedi: "Biraz şansa ihtiyacımız var. Doğru kadro seçimi yapmalıyız. Sağlıklı kalmalıyız. İvme kazanmalıyız. Kardeşlik kurmalıyız. Cesaretle, hırsla oynamalıyız. Ve özel anlardan yararlanmalıyız.

    "Umarım eleme turlarına geçersek, o zaman işler çok ince bir çizgiye gelir. Çelik gibi sinirler olmadan bu iş olmaz. Her şey bizim elimizde değil, ama hedefi açıkça dile getirmek iyi bir şey."

