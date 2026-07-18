İngiltere, 10 golün atıldığı nefes kesici maçta Dünya Kupası bronz madalyasını kazandı; Bukayo Saka’nın hat-trick’i, rekor kıran Kylian Mbappé’yi gölgede bıraktı

Declan Rice, 25 yarda mesafeden Mike Maignan’ın üzerinden geçen kavisli bir uzun mesafe şutuyla İngiltere’yi neredeyse anında öne geçirdi. Désiré Doué’nin hatalı pası kesilerek bu atak başlatıldı ve bu şut, Fransa kalecisinin kurtarması gereken bir şuttu. Yine de bu gol, yarı finalde Arjantin karşısında yaşadığı çöküş nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalan İngiltere takımı için çok ihtiyaç duyulan bir goldü.

Tüm bunları geride bırakmak için motive olmuş gibi görünen İngiltere'nin hücumu ilk 45 dakika boyunca devam etti. Rice, 20. dakikada yine önemli bir rol oynadı; içeriye doğru kıvrılan köşe vuruşunda Ezri Konsa'yı buldu ve Konsa ustaca bir kafa vuruşuyla İngiltere'yi 2-0 öne geçirdi.

Üç Aslanlar acımasızlığını sürdürdü; bir kontra atakta, kalecisi Maignan'ın kalesinden çok erken çıkıp kaleyi açık bırakması sonucu savunmasız kalmasına neden oldu. Birkaç denemenin ardından, Bukayo Saka nihayet bu fırsatı değerlendirerek İngiltere'nin ilk yarıdaki üçüncü golünü attı. Ancak Arsenal'in yıldızı henüz işini bitirmemişti.

Eberechi Eze, hızlı kanat oyuncusunun önüne mükemmel bir pas attı; Saka, savunmacısını kolayca geçtikten sonra bir başka muhteşem gol daha kaydetti. Tuchel’in takımı, ilk yarıda Fransa’yı ezip geçerek bronz madalyayı adeta garantilemiş gibi görünüyordu, ancak Les Bleus son 45 dakikada maçı yeniden çekişmeli hale getirdi.

Kylian Mbappé, devre arasından hemen sonra etkili bir kontra atak sonunda topa atlayarak golü buldu ve İngiltere'nin üstünlüğünü 4-1'e indirdi. Bradley Barcola da bir kontra atakta bir gol daha atarak Mbappé'yi takip etti; ardından Michael Olise, Mbappé'ye muhteşem bir asist yaparak skoru 4-3'e getirdi ve İngiltere'yi zor durumda bıraktı.

İkinci golüyle Mbappé, kariyerindeki Dünya Kupası gol sayısını 22'ye çıkardı ve Lionel Messi'yi bir gol farkla geçerek turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. Henüz 27 yaşında olduğu düşünülürse bu inanılmaz bir başarı; ancak Messi, Pazar günkü finalde rekoru geri alma fırsatına sahip olacak. Mbappé, attığı 10 golle Altın Ayakkabı yarışında da liderliğe oturdu.

Bu asist, Olise’nin turnuvadaki altıncı asisti oldu ve tek bir Dünya Kupası’nda en fazla asist rekorunu Pelé ile eşitledi. Ancak kale önünde bir değil, iki fırsatı da gole çevirememesi nedeniyle kendi kaçırdığı fırsatların pişmanlığını yaşadı; bu fırsatlardan herhangi biri Fransa’yı beraberliğe taşıyabilirdi.

İngiltere ise diğer uçta Fransa'ya bunun bedelini ödetmeyi başardı. 87. dakikada Malo Gusto, ceza sahası içinde Djed Spence'e faul yaptı ve Saka'ya penaltı kazandırdı. Arsenal'in yıldızı soğukkanlılıkla penaltıyı gole çevirerek, maçın bitimine sadece birkaç dakika kala İngiltere'ye 5-3'lük, galibiyeti garantileyen gibi görünen bir üstünlük sağladı. Ancak Fransa mücadeleye devam etti.

Dembélé, İngiltere'nin zayıf savunmasından yararlanarak Fransa'nın dördüncü golünü kolayca ağlara gönderdi. Ancak sonuçta, Üç Aslanlar'ın maçın başlarında elde ettiği avantaj aşılması zor bir engel olarak kaldı. Oyuna sonradan giren Jude Bellingham, muhtemelen maçın en güzel golünü attı; Fransa ceza sahası içinde üç savunma oyuncusunu geçtikten sonra Maignan’ı da alt ederek 6-4’lük muhteşem galibiyeti perçinledi. Bu, Bellingham’ın turnuvadaki yedinci golüydü; bu sayede yeni bir İngiltere rekoru kırdı ve ülkesine 1966’dan bu yana Dünya Kupası’ndaki en iyi sonucu kazandırdı.