FC Bayern Münih ve diğer ilgilenen kulüpler, Newcastle United'dan Anthony Gordon'u kadrolarına katma yarışında büyük bir avantaja sahip olabilir. Fabrizio Romano'nun bildirdiğine göre, Magpies'in yaz transfer döneminde en az bir, hatta iki üst düzey oyuncuyu satması oldukça muhtemel.
İngiliz yıldızla ilgili bomba transfer haberi: FC Bayern, tahmin edilenden çok daha avantajlı durumda mı?
"Burada söz konusu olan Finansal Fair Play kuralları ve muazzam kadro maliyetleri. Dolayısıyla bunu göz önünde bulundurmak zorundalar," diyor transfer uzmanı YouTube kanalında. Gordon'un yanı sıra orta saha oyuncuları Sandro Tonali ve Bruno Guimaraes de diğer kulüplerin büyük ilgisini çekmiş olsa da, işler o noktaya gelirse Gordon'un ayrılması yönünde pek çok işaret var.
Buna göre Magpies elbette tüm bu oyuncuları satmayacak, "ancak Anthony Gordon için büyük bir teklif gelirse bu ihtimal var. İlk kulüpler devreye girdi, ilk görüşmeler yapılıyor - Premier League'den de" diye ekliyor Romano.
FC Bayern'in Anthony Gordon ile "oldukça somut" görüşmelerde olduğu iddia ediliyor
Sky, en azından FC Bayern'in Gordon'a olan ilgisi konusunda çok daha net bir açıklama yaptı. Buna göre, İngiliz milli oyuncuyla görüşmeler "oldukça somut" bir aşamaya gelmişken, Newcastle ile henüz herhangi bir temas kurulmamış. Ancak 25 yaşındaki oyuncu, şu anda yeri doldurulamaz olan Luis Diaz'ın arkasında sol kanattaki boş pozisyon için "kesinlikle en çok istenen aday" olarak görülüyor.
Sky, Gordon için olası bir fiyat olarak 60 milyon euroyu gösteriyor, ancak bu rakam, Financial Fairplay nedeniyle açıkça baskı altında olan Magpies'te sadece yorgun bir gülümseme yaratabilir. Çünkü Gordon'un, mali gücü yüksek İngiliz üst düzey kulüpler tarafından da aranan bir isim olduğu söyleniyor. Şubat sonunda The Sun, FC Liverpool'un yanı sıra FC Arsenal'in de bu hücum oyuncusuna ilgi gösterdiğini bildirmişti. Buna göre Gunners, Gordon için 92 milyon avroya kadar ödeme yapmaya hazır.
FC Bayern, Luis Diaz gibi aslında yerleşik bir yıldızın rakibi için böyle bir meblağı pek de ödeyecek gibi görünmüyor ve - bu rakamlar doğruysa - transfer pazarlığından çok çabuk çekilecek gibi görünüyor. Çünkü Säbener Straße'de bu kadar pahalı transferler, orta vadeli gelecek için artık düşünülmüş olan kadro stratejisine hiçbir şekilde uymuyor.
FC Bayern, yedek rollerinde kendi altyapısından yetişen oyunculara da şans vermek istiyor
Zira Josip Stanisic, Lennart Karl ve Aleksandar Pavlovic gibi parlak örneklerin ardından, gençlik takımından doğrudan ya da kiralık olarak er ya da geç A takıma yükselen, burada ilk etapta yedek rolünü üstlenen ve gelecekte yeni ve uygun maliyetli as oyuncular haline gelecek genç oyuncular gelmelidir.
Noel Aseko ile yaz aylarında gençlik takımından bir oyuncu daha kadroda yerini alabilir. Alman genç milli takım oyuncusu, 2. Lig'de Hannover 96'da çok güçlü bir kiralık sezon geçiriyor ve Alman rekor şampiyonuna geri döndükten sonra geri alım opsiyonu ile Leon Goretzka'nın kadro yerini alabilir.
Benzer şekilde uygun maliyetli bir senaryo, Diaz'ın yedeği rolünü de üstlenebilecek olan Arijon Ibrahimovic için de söz konusu. Ancak Ibrahimovic, Gordon'a kıyasla transfer ücreti gerektirmiyor. Aseko gibi Ibrahimovic de Bundesliga'dan düşmesi kesinleşen Heidenheim'da iyi bir kiralık sezon geçiriyor, orada as kadroda yer alıyor, bolca süre alıyor ve FCB ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak kalite açısından Gordon gibi deneyimli bir Premier Lig yıldızıyla arasındaki fark elbette çok büyük.
Gordon şu anda Magpies formasıyla 46 resmi maçta 17 gol ve 5 asist kaydetti. Kendisinin Münih'e transfer olmaya sıcak baktığı söyleniyor, ancak bir yedek rolüne alışıp alışamayacağı soru işareti. Ne de olsa: İleride, milli takım kaptanı Harry Kane'in sakatlığı durumunda forvetin merkezinde onun yerini alabilir.
Gordon'un sol kanatta oynayan, ok gibi hızlı, dripling yeteneği yüksek ve golcü bir sağ ayak olarak profili, Bayern için temel olarak ilgi çekicidir. İngiliz oyuncu hücumda pratik olarak tüm pozisyonlarda oynayabilir, bu sezon Newcastle'da ise ağırlıklı olarak sol kanat veya santrfor olarak görev almaktadır. Orada, kiralık oyuncu Nicolas Jackson'ın ayrılmasıyla yaz aylarında Kane'in arkasında yeniden bir boşluk oluşacaktır.