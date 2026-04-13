İngiliz yıldızla ilgili bomba transfer haberi: FC Bayern, tahmin edilenden çok daha avantajlı durumda mı?

Sky, en azından FC Bayern'in Gordon'a olan ilgisi konusunda çok daha net bir açıklama yaptı. Buna göre, İngiliz milli oyuncuyla görüşmeler "oldukça somut" bir aşamaya gelmişken, Newcastle ile henüz herhangi bir temas kurulmamış. Ancak 25 yaşındaki oyuncu, şu anda yeri doldurulamaz olan Luis Diaz'ın arkasında sol kanattaki boş pozisyon için "kesinlikle en çok istenen aday" olarak görülüyor.

Sky, Gordon için olası bir fiyat olarak 60 milyon euroyu gösteriyor, ancak bu rakam, Financial Fairplay nedeniyle açıkça baskı altında olan Magpies'te sadece yorgun bir gülümseme yaratabilir. Çünkü Gordon'un, mali gücü yüksek İngiliz üst düzey kulüpler tarafından da aranan bir isim olduğu söyleniyor. Şubat sonunda The Sun, FC Liverpool'un yanı sıra FC Arsenal'in de bu hücum oyuncusuna ilgi gösterdiğini bildirmişti. Buna göre Gunners, Gordon için 92 milyon avroya kadar ödeme yapmaya hazır.

FC Bayern, Luis Diaz gibi aslında yerleşik bir yıldızın rakibi için böyle bir meblağı pek de ödeyecek gibi görünmüyor ve - bu rakamlar doğruysa - transfer pazarlığından çok çabuk çekilecek gibi görünüyor. Çünkü Säbener Straße'de bu kadar pahalı transferler, orta vadeli gelecek için artık düşünülmüş olan kadro stratejisine hiçbir şekilde uymuyor.