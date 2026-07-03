Foot Mercato’ya göre, Premier Lig kulüplerinin ilgilerini resmileştirme konusundaki süregelen tereddütleri, Rennes’in bu York doğumlu oyuncuyu transfer yarışında ele geçirmesine olanak sağladı. Kulübün üst yönetimi, bu heybetli savunma oyuncusunu takip ettiklerini açıkça kabul etti ve onu, yaklaşan Avrupa kupası mücadelesi öncesinde savunma hattını güçlendirmek için gerekli olan ideal bir lider olarak görüyor.

Rennes spor direktörü Loic Desire, "En Pleine Lucarne" programında kulübün ilgisini doğruladı: "Evet, o hedeflediğimiz iki ya da üç oyuncudan biri. Ligue 1'i tanıyor, deneyimli genç bir savunma oyuncusu. Ancak tek aday o değil."