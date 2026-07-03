AFP
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İngiliz savunma oyuncusu Charlie Cresswell, Toulouse’da geçirdiği etkileyici dönemin ardından 28 milyon avroluk transfer anlaşmasına vardı
Breton devleri iddialı bir hamle başlattı
Rennes, lig rakibi Toulouse’dan İngiliz stoper Cresswell’i kadrosuna katmak üzere, 3 milyon avroluk primler de dahil olmak üzere toplam 28 milyon avroluk kapsamlı bir anlaşmayı sonuçlandırmak üzere. Hırslı Breton ekibi bu yaz hızlı hareket etti ve Sunderland’ın forveti Eliezer Mayenda ile yapılan anlaşmanın yanı sıra şimdiden dört yeni transferi de tamamladı. 23 yaşındaki savunma oyuncusunu ikna etmek için kulüp yöneticileri, onu Roazhon Park’taki en yüksek maaşlı üç oyuncu arasına hemen sokacak cazip bir maaş paketi teklif etti.
- AFP
İşe alım sorumlusu hedefi doğruladı
Foot Mercato’ya göre, Premier Lig kulüplerinin ilgilerini resmileştirme konusundaki süregelen tereddütleri, Rennes’in bu York doğumlu oyuncuyu transfer yarışında ele geçirmesine olanak sağladı. Kulübün üst yönetimi, bu heybetli savunma oyuncusunu takip ettiklerini açıkça kabul etti ve onu, yaklaşan Avrupa kupası mücadelesi öncesinde savunma hattını güçlendirmek için gerekli olan ideal bir lider olarak görüyor.
Rennes spor direktörü Loic Desire, "En Pleine Lucarne" programında kulübün ilgisini doğruladı: "Evet, o hedeflediğimiz iki ya da üç oyuncudan biri. Ligue 1'i tanıyor, deneyimli genç bir savunma oyuncusu. Ancak tek aday o değil."
Toulouse muazzam bir kâr elde etti
Toulouse, iki yıl önce Leeds United’dan sadece 4,5 milyon avroya akıllıca transfer ettiği bir oyuncudan muazzam bir mali kazanç elde etmeye hazırlanıyor. Oksitan kulübü, daha önce Wolfsburg'un kış transfer döneminde yaptığı 23 milyon avroluk teklifi reddederek ve West Ham'ın Premier Lig'den gelen ilgisini geri çevirerek büyük bir kararlılık göstermişti. Cresswell, Fransız futbolunun en iyi savunmacılarından biri olarak kendini kanıtladıktan sonra Stadium de Toulouse'dan ayrılıyor; 66 maçta 8 gol ve 5 asistlik etkileyici bir performans sergilemişti.
- AFP
Avrupa sahnesi, savunma oyuncusunu bekliyor
Rennes, zorlu bir ulusal ve kıtasal maç takvimine hazırlanırken, Cresswell zorlu bir liderlik rolüne hemen geçiş yapmak zorunda kalacak. Geçen sezon Ligue 1’de altıncı sırada yer alan Breton takımı, eski Leeds yıldızına Avrupa Ligi’ndeki ilk sezonunu deneyimlemesi için altın bir fırsat sunuyor. Rekabetçi maçlar başlamadan önce savunma uyumunu sağlamak için, sağlık kontrolünü tamamlaması ve sezon öncesi antrenmanlara uyum sağlaması son derece önemli olacak.
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