İngiliz forvetin Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i mağlup etmesine katkıda bulunmasının ardından Harry Kane, "her zaman tehlikeli" olan Bayern Münih'in "daha da güçlendiğini" söyledi
Bernabeu'da hayati bir galibiyet
Maçın ardından TNT Sports'a konuşan Kane, İspanya'da elde edilen zorlu galibiyetten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Bayern, çeyrek final serisinin ilk ayağında hayati önem taşıyan 2-1'lik bir avantaj elde etti; Luis Diaz skoru açarken, İngiliz oyuncu devre arasından hemen sonra farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi takım Kylian Mbappe'nin golüyle geri dönüşe geçti, ancak Alman devi direnişini sürdürdü.
"Madrid'e gelip bir sonuç almaya çalışmak, etrafındaki tüm heyecanla birlikte her zaman zor bir iştir. Bazı iyi fırsatlar yakaladık, onlara da hakkını vermek gerek, onlar da yakaladı," dedi forvet.
Bayern birlikte daha da güçleniyor
Golcü oyuncu, başarılarının temel nedeni olarak takım arkadaşları arasında gelişen uyumu gösterdi. Takım içi uyum gözle görülür şekilde artıyor ve oyuncu, tam da doğru zamanda formlarının zirvesine ulaştıklarına inanıyor.
"Bu galibiyetten gerçekten mutlu olabiliriz ve bu havayı gelecek haftaya da taşıyabiliriz," dedi. Takımın hücum gücünü değerlendirirken, bu gücün neden bu kadar ölümcül olduğuna dair bir açıklama yaptı: "Birlikte gerçekten çok güzel anlar yaşadık. Sezonun en kritik dönemine girdik. Birlikte ne kadar çok oynarsanız ve antrenman yaparsanız, aranızdaki bağ o kadar güçlenir. Her zaman tehlikeli olduğumuzu hissediyoruz, her zaman gol atabileceğimize inanıyoruz."
Kane & Co'nun dikkat çekici sezon istatistikleri
Bu forvetin etkisi, İspanyol takıma karşı yaptığı 34 top dokunuşu ve 17 başarılı pasın çok ötesine uzanıyor. Çok az sayıda iyi şut çekmesine rağmen, Michael Olise’nin asistiyle yakaladığı fırsatı acımasızca gole çevirdi. Bu soğukkanlılık, onun olağanüstü sezon istatistiklerini yansıtıyor. Tüm turnuvalarda 41 maçta 49 gol gibi baş döndürücü bir rakam yakaladı. Bu rakamın içinde 26 Bundesliga maçında attığı 31 gol ve sadece 10 Avrupa maçında kaydettiği inanılmaz 11 gol de bulunuyor. Defansif olarak da iki top uzaklaştırma ile katkıda bulunan oyuncu, Bavyera kulübünün hücum hattında gerçekten eksiksiz bir pakete sahip olduğunu kanıtladı.
İkinci maça bakış
Dikkatler hemen Almanya'da oynanacak rövanş maçına yöneldi. Kulüp, elindeki kısıtlı avantajla kesinlikle rehavete kapılma lüksüne sahip değil. "İyi bir konumdayız, konsantrasyonumuzu kaybetmemeliyiz. Şimdi öncelikle dinlenip toparlanmalıyız; önümüzdeki hafta aynı şeyi tekrar denemenin zamanı gelecek," diye sözlerini tamamladı.