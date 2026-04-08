İngiliz forvet, Suudi Pro Ligi'nde attığı kritik golle uzun süredir kırılamayan bir rekoru egale ederken, Al-Ahli maçındaki VAR tartışması sırasında mikrofon kapalıyken yaptığı yorumla hakemi sert bir şekilde eleştirdi
Toney dördüncü hakeme saldırdı
Toney, dördüncü hakem Abdulrahman Al-Sultan'a sert bir saldırıda bulundu. Toney, hakemin uzatma dakikalarında tartışmalı bir pozisyonu incelediği sırada – Al-Ahli oyuncularının el ile topa dokunma nedeniyle penaltı verilmesi için ısrar ettiği an – dördüncü hakemin kendisine yerel lig yerine "Asya Şampiyonlar Ligi'ne odaklan" dediğini iddia etti.
Maç sonrası Thmanyah'a verdiği öfkeli röportajda Toney, "Hakemin bana 'Asya Şampiyonlar Ligi'ne odaklan' dediği sırada mikrofonunu kapatıp kapatmadığını bilmiyorum. İşte bu yüzden ses kayıtlarının yayınlanması gerekiyor, böylece taraftarlar gerçeği görebilir" dedi.
VAR tartışmaları ve reddedilen penaltılar
Al-Fayha ile Al-Ahli arasındaki karşılaşma, birkaç tartışmalı VAR müdahalesiyle gölgelendi. Tekrar görüntülerinde ilk yarıda bir Al-Fayha oyuncusunun elle oynadığı görülse de, incelemenin ardından oyun devam etti. İkinci yarının uzatma dakikalarında ceza sahası içinde bir başka elle oynama itirazı ile gerilim tırmandı. Al-Ahli oyuncularının şiddetli itirazlarına rağmen hakem ilk kararını değiştirmedi.
Toney, hayal kırıklığını sosyal medyaya taşıdı ve olayların videolarını "Penaltı yokmuş, öyle diyorlar" şeklinde alaycı bir başlıkla paylaştı. Bu sonuçla Al-Ahli, iki önemli puanı kaybetti ve 66 puanda kaldı. Lig lideri Al-Nassr'ın ise bir maçı eksik olmasına rağmen 60 puanı bulunuyor.
Toney, VAR'ın tutarsızlığını eleştiriyor
Toney’in sosyal medyadaki öfkesi bununla da kalmadı. Al-Ahli’nin forveti, hakemlerin kararlarına ve VAR odasına duyduğu hayal kırıklığını ayrıntılı bir şekilde anlattığı iki çarpıcı Instagram hikayesi paylaşarak eleştirilerini daha da sertleştirdi.
İlk paylaşımında Toney, kararların adil olup olmadığını sorgulayarak şöyle yazdı: "Bu hareketlerden ikisi VAR'a gitti, biri gitmedi. Asıl mesele, kritik anlarda bu tür şeyleri nasıl gözden kaçırabildiğiniz ya da görmezden gelmeyi tercih ettiğinizdir. Başımı belaya sokabilecek fazla bir şey söylemeden şunu açıkça belirtmek isterim: Burada neyin etkisi altında olduğunuz çok açık!!!"
Toney, hakemin davranışına da değinerek şöyle devam etti: "Ayrıca, VAR incelemesi sürerken hakemin bize başka bir maça konsantre olmamızı söylemesi de aklı almaz bir şey. Üstelik hakemin 90+ dakikada ilk pozisyonun penaltı olduğunu kabul etmesi de sanki bir fayda sağlayacakmış gibi. Ama dinleyin, sanırım bazı gerçekleri söyleyip tartışmalı kararları ya da boktan hakemlikleri işaret ettiğim için kötü adam ben oluyorum."
Toney, sosyal medyadaki öfkeli paylaşımını, hakemlerin kalitesini alaycı bir şekilde eleştiren ve bir palyaço emojisi eklediği ikinci bir paylaşımla sonlandırdı: "Bir dahaki sefere gerekirse, futbol hakkında hiçbir fikri olmayan bölgemden birini getirip bu [palyaçoların] bazılarından ÇOK daha iyi bir iş yapmasını sağlayabilirim!!!!!"
İngiliz dokunuşlu tarihi bir dönüm noktası
Hakem tartışmalarına rağmen Toney, adını tarih kitaplarına yazdırmayı başardı. Suudi Pro Ligi, İngiliz forvetin Al-Ahli formasıyla tek bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekorunu egale ettiğini doğruladı; bu rekor daha önce sadece kulüp efsanesi Omar Al-Somah’a aitti.
Toney bu sezon 27 gole ulaştı ve dört gol geride kalan Al-Nassr'ın Cristiano Ronaldo gibi ünlü isimlerin önünde gol krallığı sıralamasında açık ara lider durumda. 2024'te takıma katıldığından bu yana, eski Brentford oyuncusu Al-Ahli formasıyla 50 lig golüne ulaştı ve Al-Majma'ah'daki aksiliklere rağmen takımın talismanı olarak statüsünü pekiştirdi.