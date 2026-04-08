İngiliz forvet, Suudi Pro Ligi'nde attığı kritik golle uzun süredir kırılamayan bir rekoru egale ederken, Al-Ahli maçındaki VAR tartışması sırasında mikrofon kapalıyken yaptığı yorumla hakemi sert bir şekilde eleştirdi

Toney’in sosyal medyadaki öfkesi bununla da kalmadı. Al-Ahli’nin forveti, hakemlerin kararlarına ve VAR odasına duyduğu hayal kırıklığını ayrıntılı bir şekilde anlattığı iki çarpıcı Instagram hikayesi paylaşarak eleştirilerini daha da sertleştirdi.

İlk paylaşımında Toney, kararların adil olup olmadığını sorgulayarak şöyle yazdı: "Bu hareketlerden ikisi VAR'a gitti, biri gitmedi. Asıl mesele, kritik anlarda bu tür şeyleri nasıl gözden kaçırabildiğiniz ya da görmezden gelmeyi tercih ettiğinizdir. Başımı belaya sokabilecek fazla bir şey söylemeden şunu açıkça belirtmek isterim: Burada neyin etkisi altında olduğunuz çok açık!!!"

Toney, hakemin davranışına da değinerek şöyle devam etti: "Ayrıca, VAR incelemesi sürerken hakemin bize başka bir maça konsantre olmamızı söylemesi de aklı almaz bir şey. Üstelik hakemin 90+ dakikada ilk pozisyonun penaltı olduğunu kabul etmesi de sanki bir fayda sağlayacakmış gibi. Ama dinleyin, sanırım bazı gerçekleri söyleyip tartışmalı kararları ya da boktan hakemlikleri işaret ettiğim için kötü adam ben oluyorum."

Toney, sosyal medyadaki öfkeli paylaşımını, hakemlerin kalitesini alaycı bir şekilde eleştiren ve bir palyaço emojisi eklediği ikinci bir paylaşımla sonlandırdı: "Bir dahaki sefere gerekirse, futbol hakkında hiçbir fikri olmayan bölgemden birini getirip bu [palyaçoların] bazılarından ÇOK daha iyi bir iş yapmasını sağlayabilirim!!!!!"