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Infantino’nun zamanı daralıyor! UEFA, yönetişim tartışması hakkında FIFA başkanından acil yanıt talep ediyor
UEFA, kasım ayına kadar süre tanıdı
Avrupa futbolunun yönetim organı, FIFA'ya son dönemdeki yönetim ve karar alma süreçlerine ilişkin kritik belgeleri yayımlaması için 2 Kasım'a kadar süre tanıdığını resmen bildirdi.
Bu adım, dünya futbolunun en üst yönetiminden yeterli açıklık sağlanmamasına yönelik artan rahatsızlığın ardından geldi. Rahatsızlığın odağında, önemli mali ve disiplin kararlarının Zürih'te kapalı kapılar ardında nasıl alındığı bulunuyor.
Gerilimin tırmanmasına, mevcut yönetimin FIFA Konseyi toplantısında dünyanın dört bir yanından üst düzey yetkililerin talep ettiği şeffaflığı sağlayamaması yol açtı
- Getty Images Sport
UEFA'nın FIFA'ya karşı sabrı tükenmeye başlıyor
UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis, resmî bir mektupta dünya futbolunun yönetim organının futbolun bütünlüğü açısından hayati önem taşıyan “bir dizi temel soruyu” ele almayı ihmal ettiğini vurguladı. Mektup, üye federasyonların sabrının tükenmekte olduğunu açıkça ortaya koyuyor.
“Diğer sorular yanıtsız kaldı ve talep edilen bilgi ve belgeler sağlanmadı” ifadelerinin yer aldığı mektubu BBC Sport aktardı. Bu gelişme, uluslararası maç takvimi açısından kritik bir dönemde Nyon ile Zürih arasındaki ilişkide önemli bir kopuşa işaret ediyor.
Gizli yatırım planlarına ilişkin soru işaretleri
Anlaşmazlığın merkezinde, artık rafa kaldırılan FIFA Forward Enterprise (FFE) önerisi yer alıyor. Gizli bir yatırım planı olan bu öneri, önemli ticari hakların kontrolünü özel kuruluşlara verecekti.
Bu görüşmelerin ardından yaşananlar, Infantino'yu başkanlığını korumak için mücadele etmeye zorlarken üst düzey isimler onun bu göreve uygunluğunu sorguluyor. UEFA'nın mektubunda eleştiri açıkça dile getirildi: “FFE'nin geri çekilmesi, hataların kabul edilmesi ve ‘olası yönetişim reformlarının’ duyurulması, ilgili kararların nasıl alındığı veya FIFA Konseyi'nin neden uygun aşamada sürece dahil edilmediği sorularını yanıtlamıyor.”
- ZUMA Press Wire
Yönetişim ve Balogun tartışması
Soruşturmanın kapsamı yalnızca mali konularla sınırlı değil; Atlantik’in öte yakasında da tepki çeken disiplin kararlarını içeriyor. Yönetim organı şu noktada ısrar etti: “Bu soruların şimdi yanıtlanması gerekiyor. Yanıtlar bir sonraki FIFA Konseyi toplantısına ertelenemez. Gelecekte yapılacak yönetim reformları da alınmış kararların incelenmesinin ve bu kararların hesabının verilmesinin yerini tutamaz.”
UEFA, kasım ayının başı için kesin bir son tarih belirleyerek Infantino’nun daha önce kurum içindeki özürler ve henüz kayda değer biçimde hayata geçmemiş yapısal değişiklik vaatleri sayesinde kaçınmayı başardığı yüzleşmeyi kaçınılmaz kılıyor.
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