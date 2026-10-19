Soruşturmanın kapsamı yalnızca mali konularla sınırlı değil; Atlantik’in öte yakasında da tepki çeken disiplin kararlarını içeriyor. Yönetim organı şu noktada ısrar etti: “Bu soruların şimdi yanıtlanması gerekiyor. Yanıtlar bir sonraki FIFA Konseyi toplantısına ertelenemez. Gelecekte yapılacak yönetim reformları da alınmış kararların incelenmesinin ve bu kararların hesabının verilmesinin yerini tutamaz.”

UEFA, kasım ayının başı için kesin bir son tarih belirleyerek Infantino’nun daha önce kurum içindeki özürler ve henüz kayda değer biçimde hayata geçmemiş yapısal değişiklik vaatleri sayesinde kaçınmayı başardığı yüzleşmeyi kaçınılmaz kılıyor.