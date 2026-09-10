Uluslararası Futbol Federasyonu, Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o hakkında, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile olan ilişkisi nedeniyle soruşturma açmadığı gerekçesiyle yeni bir suçlamayla karşı karşıya.

Telegraph gazetesi, Infantino'nun Samuel Eto'o ile olan ilişkisi hakkında sorularla karşılaştığını, FIFA Başkanı'nın en önemli destekçilerinden birinin Rusya tarafından kişisel banka hesabına ödenen yaklaşık 500 bin sterlini kötüye kullandığına yönelik suçlamaların gündemde olduğunu aktardı.

Barcelona efsanesi Eto'o'nun ismi, geçen hafta mahkeme belgelerinde, Infantino'nun Dünya Kupası'ndaki hisselerin satışına yönelik başarısız planındaki destekçilerinden biri olarak yer almıştı.

Şimdi ise Eto'o'nun kendilerini ayrılmaya zorladığını söyleyen eski Kamerun Federasyonu yöneticileri, bir yıldan uzun süre önce FIFA Etik Komitesi'ne, Rusya Federasyonu'nun Eto'o'ya ödediğini söyledikleri 567 bin euroluk ödemeye ilişkin resmi şikâyette bulunduklarını iddia etti.

Ayrıca "The Times" gazetesi, Eto'o'nun hesabına aktarılmak üzere düzenlenen ve 455 bin euro tutarında olduğunu belirttiği bir faturayı yayımladı. Bu faturanın, Ekim 2023'te Moskova'da oynanan Rusya - Kamerun hazırlık maçındaki toplam katılım ücretinin yüzde 80'lik kısmıyla ilgili olduğu ifade edildi.

Eto'o'yu eleştirenler, Infantino'ya verdiği destek nedeniyle korunup korunmadığını sorguladı. FIFA, tarihin en büyük Afrikalı futbolcularından biri olan Samuel Eto'o'yu, Dünya Kupası'ndaki hisselerin özel sektör yatırımcılarına satışına yönelik engellenen plan üzerine Avrupa Birliği'nin ABD'de açtığı davaya karşı savunmasında referans göstermişti.

2016 yılına ait bir fotoğrafta birlikte görünen Eto'o ve Infantino, uzun süredir olumlu bir ilişkiye sahip. Infantino, geçen yıl Kamerun Federasyonu Başkanlığı'na yeniden seçilmesi üzerine kutlama mesajı da dahil olmak üzere Eto'o'ya destek vermek amacıyla sosyal medya üzerinden mesajlar paylaşmıştı; ancak 45 yaşındaki Eto'o'nun başkanlık dönemi tartışmalarla doluydu.

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