Infantino'nun İtalya'yla alay etmesine karşı büyük bir öfke dalgası

Milletvekili Gaetano Amato, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı'nın yaptığı açıklamalara şu şekilde yanıt verdi: "Gianni Infantino, İtalya'nın Dünya Kupası'na katılamaması konusunda komik bir şaka yaptığını mı düşünüyor? Unutmamalıyız ki o, bir kafede oturan taraftarlar gibi konuşmuyor, FIFA Başkanı olarak konuşuyor. Bu görevi, İtalyan Futbol Federasyonu'nun desteği sayesinde üstlenmiştir ve bu rol, denge ve saygı getirmelidir."

İtalyan milletvekili canlı yayındaki açıklamalarına şöyle devam etti: "Milli takımın gerilemesi ve İtalyan futbolunun şu anda yaşadığı felaket konusunda kimse bizden daha fazla utanç duymuyor. Bunu kabul etmek için onun ucuz şakalarına ihtiyacımız yok."

Amato, eleştirilerini şöyle sürdürdü: "İtalya ile alay etmek, özellikle de İtalya dahil olmak üzere tüm dünyada futbolu temsil etmesi gereken bir kişi tarafından, küçümseyici bir tutumdur. Azzurri'yi çevreleyen utanç verici durum ciddi bir mesele ve FIFA başkanının açıklamaları daha da ciddi."