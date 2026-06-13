Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı İsviçreli Gianni Infantino, İtalya'nın 2026 Dünya Kupası finallerine katılamamasını alaycı bir şekilde yorumlamasının ardından İtalya'da büyük bir öfke dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Siyasetçiler ve İtalya Futbol Federasyonu, milli takıma hakaret ve aşağılama içeren nitelendirilen açıklamalarına sert tepki gösterdi.
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Infantino'nun İtalya'yla alay etmesine karşı büyük bir öfke dalgası
Kabul edilemez bir şaka
Infantino, FIFA'nın Azzurri'nin bir sonraki Dünya Kupası'na katılmasını garantilemek için gelecek Dünya Kupası'nı "208 takım"a genişletmeyi planlayabileceğini iddia edince İtalya'da büyük bir tepki yarattı.
İtalya milli takımı, geçtiğimiz Mart ayı sonunda oynanan play-off finalinde Bosna-Hersek'e yenilerek 2026 Dünya Kupası'na katılma şansını kaçırdı. Bu sonuç, İtalya'nın üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finallerinde yer alamayacağı anlamına geliyor.
İtalya'nın bu başarısızlığı, teknik direktör Gennaro Gattuso, milli takım menajeri Gianluigi Buffon ve İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'nın derhal görevlerinden ayrılmasına neden oldu. Bu üçlünün yerine henüz yeni isimler atanmadı.
Parlamentonun yanıtı
Milletvekili Gaetano Amato, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı'nın yaptığı açıklamalara şu şekilde yanıt verdi: "Gianni Infantino, İtalya'nın Dünya Kupası'na katılamaması konusunda komik bir şaka yaptığını mı düşünüyor? Unutmamalıyız ki o, bir kafede oturan taraftarlar gibi konuşmuyor, FIFA Başkanı olarak konuşuyor. Bu görevi, İtalyan Futbol Federasyonu'nun desteği sayesinde üstlenmiştir ve bu rol, denge ve saygı getirmelidir."
İtalyan milletvekili canlı yayındaki açıklamalarına şöyle devam etti: "Milli takımın gerilemesi ve İtalyan futbolunun şu anda yaşadığı felaket konusunda kimse bizden daha fazla utanç duymuyor. Bunu kabul etmek için onun ucuz şakalarına ihtiyacımız yok."
Amato, eleştirilerini şöyle sürdürdü: "İtalya ile alay etmek, özellikle de İtalya dahil olmak üzere tüm dünyada futbolu temsil etmesi gereken bir kişi tarafından, küçümseyici bir tutumdur. Azzurri'yi çevreleyen utanç verici durum ciddi bir mesele ve FIFA başkanının açıklamaları daha da ciddi."
İtalyan Federasyonu saygı talep ediyor
Bu bağlamda, FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun İtalya’ya yönelik alaycı ifadeler içeren açıklamaları, İtalya Futbol Federasyonu’ndan anında tepki gördü. Federasyon, “uygunsuz bir gaf” olarak nitelendirilen bu yoruma ilişkin olarak, FIFA’nın en üst düzey yetkilisine doğrudan yanıt vererek saygı gösterilmesini talep etti.
İtalya Futbol Federasyonu'nun yanıtı kesin ve anında geldi. Federasyon açıklamasında şunları söyledi: "Bu talihsiz bir hataydı ve tüm İtalyan spor camiasının duygularını inciten bir üslup hatasıydı. Futbol değerleri öğretir ve bu değerlerin başlangıcı saygıdır."