Getty Images Sport
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Infantino'nun beyan edilmemiş 1,3 milyon sterlinlik maaşının ortaya çıkmasının ardından kendisine yönelik istifa çağrıları artıyor
Gizli Dünya Kupası ödemesiyle ilgili baskı artıyor
Infantino, beyan edilmemiş 1,3 milyon sterlin tutarında ikinci bir maaş aldığına ilişkin haberlerin ardından FIFA başkanlığından istifa etmesi yönünde yeniden çağrılarla karşı karşıya. Futbolun dünya çapındaki yönetim organı FIFA, 2016'dan bu yana yöneticilerinin kazançları konusunda kamuoyu önünde şeffaflık taahhüdünde bulunmuş olsa da 2024'te yapılan bu ödeme, kurumun resmî yıllık raporunda yer almadı. Raporda yalnızca 3,88 milyon sterlinlik bir maaş belirtildi.
Ancak ABD'de yakın zamanda sunulan vergi beyannameleri, yaklaşan Dünya Kupası'nı yönetmek üzere kurulan FIFA iştiraki FWC2026'dan yapılan 1,3 milyon sterlinlik ek ödemeyi ortaya çıkardı. Bu bulgu, FIFA'nın kendi şeffaflık kurallarına uymadığı yönünde suçlamalara yol açtı. FIFA tüzüğünün 43. maddesinin 13. fıkrası şöyle diyor: “FIFA başkanının, konsey üyelerinin ve FIFA genel sekreterinin bireysel ücretleri kamuoyuna açıklanır.”
- Getty Images Sport
FIFA maaş iddialarına resmî yanıt verdi
İddiaların ardından yönetim organı, yerleşik iç prosedürlerine işaret ederek durumu açıklığa kavuşturmaya çalıştı. FIFA, açıklama istendiğinde “FIFA başkanının yıllık ücreti ve sözleşmeden doğan diğer hakları, FIFA ücretlendirme alt komitesi tarafından belirleniyor” dedi. Açıklamayı Sky Sports aktardı.
“FIFA, yıllık raporunda belirtildiği üzere başkanın sosyal güvenlik primlerine, emeklilik fonuna ve sözleşmeden doğan diğer çalışan haklarına katkıda bulunuyor. Bu haklar, bildirim yükümlülükleri doğrultusunda ABD makamlarına bildiriliyor.” Bu açıklama, ödemelerin kamuoyuna açık yıllık raporda maaş olarak açıkça ayrıntılandırılmamış olsa da ABD İç Gelir İdaresi’nin gerektirdiği yasal kanallar aracılığıyla belgelendiğine işaret ediyor. Bu ayrıntıyı ilk kez The Times, vergi beyannamelerini inceleyerek ortaya çıkardı ve haberleştirdi.
FIFA'nın üst düzey yetkilileri arasındaki görüş ayrılıkları
FWC2026 kuruluşundan bu tür bir ödeme alan tek üst düzey yetkilinin neden Infantino olduğu sorgulanıyor. Kayıtlar, FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafstrom'un bağlı kuruluştan herhangi bir ek ödeme almadığını gösteriyor. Ayrıca FWC2026 yönetim kurulu başkanlığını yürüten CONCACAF Başkanı Victor Montagliani de turnuvanın organizasyonundaki önemli rolüne rağmen şirketten ek ücret almadı.
Bu durum, Infantino'nun spordaki bazı kilit isimlerle arasını daha da açtı. Başkanın UEFA'nın yanı sıra Kuzey Amerika ve Asya'daki çeşitli federasyonların desteğini kaybettiği bildiriliyor. Başkanlığı giderek daha fazla skandal ve tartışmayla anılmasına rağmen Infantino istifa etmeyi kararlılıkla reddediyor; Afrika'da ve Güney Amerika'da gelecek yıl mart ayında yeniden seçilmesini sağlayacak kadar desteğe sahip olduğundan emin.
- AFP
Gelecek seçimlere ilişkin planlar değişmedi
Mevcut düşmanca atmosfere rağmen Infantino, bir dönem daha görevde kalmaya odaklanmış durumda. Henüz konumunu tehdit edebilecek ciddi bir rakip ortaya çıkmadı. Eski Tottenham ve İsviçre savunmacısı Ramon Vega aday olmak istediğini açıklasa da 18 Kasım'daki adaylık bildirimi son tarihinden önce resmî aday olabilmek için gereken beş federasyonun desteğini alması pek olası görünmüyor.
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