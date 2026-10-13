Infantino, beyan edilmemiş 1,3 milyon sterlin tutarında ikinci bir maaş aldığına ilişkin haberlerin ardından FIFA başkanlığından istifa etmesi yönünde yeniden çağrılarla karşı karşıya. Futbolun dünya çapındaki yönetim organı FIFA, 2016'dan bu yana yöneticilerinin kazançları konusunda kamuoyu önünde şeffaflık taahhüdünde bulunmuş olsa da 2024'te yapılan bu ödeme, kurumun resmî yıllık raporunda yer almadı. Raporda yalnızca 3,88 milyon sterlinlik bir maaş belirtildi.

Ancak ABD'de yakın zamanda sunulan vergi beyannameleri, yaklaşan Dünya Kupası'nı yönetmek üzere kurulan FIFA iştiraki FWC2026'dan yapılan 1,3 milyon sterlinlik ek ödemeyi ortaya çıkardı. Bu bulgu, FIFA'nın kendi şeffaflık kurallarına uymadığı yönünde suçlamalara yol açtı. FIFA tüzüğünün 43. maddesinin 13. fıkrası şöyle diyor: “FIFA başkanının, konsey üyelerinin ve FIFA genel sekreterinin bireysel ücretleri kamuoyuna açıklanır.”