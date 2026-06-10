Tarihteki ilk 48 takımlı Dünya Kupası'nın başlaması için her şey hazır: Kanada, Meksika ve ABD 2026, 11 Haziran Perşembe günü Meksika-Güney Afrika maçıyla başlıyor ve FIFA Başkanı Gianni Infantino, turnuva öncesinde bir basın toplantısı düzenledi. Burada, en tartışmalı konulara ilişkin bazı yanıtlarını aktarıyoruz.
Çeviri:
Infantino: "İran takımının otobüsünü Tahran'dan ABD'ye ben kendim sürerdim. Hakemin görevden alınması mı? Her şeyi kontrol edemeyiz."
ORGANİZASYONEL SORUNLAR
“Hiç pişmanlık duymuyorum, etkinlik organizasyonu dünyasını çok iyi biliyorum ve elbette bazı sorunlar var; bunların bir kısmı ABD’den, bir kısmı da Kanada ve Meksika’dan geliyor. Her zaman elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.”
HAKEM ARTAN ABD'YE GİRİŞ İZNİ ALAMADI
“FIFA vize politikasını uygulamaya koyduk ve bana bunun iyi işlediği söylendi. ABD hükümetinin talep etmek istediği kefaletler kaldırıldı. Her ülkenin kendi hükümeti vardır ve vizesiz olarak birçok ülkeye girmek kolay değildir. Güvenlik her şeyden önce gelir ve sizden bize güvenmenizi rica ediyorum, çünkü durumu olabildiğince olumlu hale getirmeye çalışıyoruz. Bazen işler yolunda gider, burada bulunan İran örneğinde olduğu gibi, ve farklı durumlarla başa çıkmamız gerekir! Somalili hakeme olanlar çok üzücü, her şeyi kontrol edemeyiz ve her zaman bir çözüm arıyoruz... bazen kontrolümüz dışındaki durumlar da oluyor.”
İran Dünya Kupası'nda
“Burada oldukları için mutluyum... Tahran’dan bir otobüs sürüp onları buraya kendim getirirdim. Elbette bazı zorluklar var ve kolay olmadı. İran maçı oynandığında stadyumda olumlu bir atmosfer olmasını umuyorum. Ekibimin yaptığı çalışmalardan ve her şeyin en iyi şekilde gitmesini sağlayan ev sahibi ülkelerin işbirliğinden gurur duyuyorum.”