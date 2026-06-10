“FIFA vize politikasını uygulamaya koyduk ve bana bunun iyi işlediği söylendi. ABD hükümetinin talep etmek istediği kefaletler kaldırıldı. Her ülkenin kendi hükümeti vardır ve vizesiz olarak birçok ülkeye girmek kolay değildir. Güvenlik her şeyden önce gelir ve sizden bize güvenmenizi rica ediyorum, çünkü durumu olabildiğince olumlu hale getirmeye çalışıyoruz. Bazen işler yolunda gider, burada bulunan İran örneğinde olduğu gibi, ve farklı durumlarla başa çıkmamız gerekir! Somalili hakeme olanlar çok üzücü, her şeyi kontrol edemeyiz ve her zaman bir çözüm arıyoruz... bazen kontrolümüz dışındaki durumlar da oluyor.”