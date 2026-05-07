Infantino ile ilişkiler kopacak mı? Başkan Donald Trump, Dünya Kupası bilet fiyatlarından şok oldu

FIFA Başkanı Gianni Infantino daha önce bilet fiyatlarını savunmuş ve bunların Kuzey Amerika pazarını yansıttığını vurgulamıştı. Ayrıca İsviçreli başkan, grup aşaması biletlerinin dörtte birinin 300 doların altında satıldığını da belirtti.

Trump, ABD hükümetinin de fiyatlar konusunda harekete geçebileceğini ima etti. "Bunu görmedim, ama bu konuyla ilgilenmem gerekecek" dedi. Seçmenlerinin maçları izleyebilmesinin kendisi için önemli olduğunu belirtti. Aynı zamanda Trump, turnuvanın ekonomik açıdan büyük bir başarı olduğunu ve şimdiye kadarki tüm rekorları aştığını kabul etti.

2026 Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek. 48 takım ve 104 maçla bu, şimdiye kadarki en büyük final turnuvası olacak. FIFA'nın verilerine göre, toplam 7 milyon biletin yaklaşık 5 milyonu şimdiden satıldı; Perşembe gününden itibaren yeni bir satış dönemi başladı.