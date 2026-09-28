İsviçre-İtalyan yetkili, 15 Ekim'de yapılması planlanan bir sonraki FIFA Konseyi toplantısında görüşülmek üzere çeşitli önerileri bir araya getirmesi için Genel Sekreter Mattias Grafstrom'a talimat verdi. Başkanın bu konuyu değerlendirmeye açık olması, özellikle tartışmalı FIFA Forward Enterprise (FFE) projesinin çöküşünün ardından yaşanan gergin dönemin sonrasında geldi.

Infantino şöyle yazdı: "Miktar konusunda peşin hüküm vermeyeceğim. FIFA'nın uygun yönetişim süreci yoluyla, adil şekilde uygulanan ve şeffaf, denetlenebilir düzenlemelerle desteklenen ek finansmanın, sorumlu biçimde sağlanabilecek en yüksek düzeyini destekleyeceğim. Hedef memnuniyet verici. Artık bunu mali kanıtların, yönetişimin ve uygulamanın desteklemesi gerekiyor."

Şöyle açıkladı: "Tek bir rakam tartışmayı başlatabilir, ancak küresel bir politikayı tamamlayamaz. Bu nedenle Genel Sekreter'e, 15 Ekim 2026'da FIFA Konseyi tarafından değerlendirilmek üzere tüm başvuruları tek bir entegre değerlendirmede birleştirmesi talimatını verdim."