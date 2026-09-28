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FRANCE-SAUDI ARABIA-POLITICS-DIPLOMACY-ESPORTSAFP
Mohamed Saeed
Çeviri:

Infantino, FIFA’nın 6 milyar dolarlık kasasını açtı! FIFA başkanı, üye federasyonlar daha büyük ödemeler için bastırırken artırılmış finansman çağrılarına destek verdi

Dünya Kupası

Gianni Infantino, FIFA'nın dudak uçuklatan 6 milyar dolarlık nakit rezervlerinin önemli bir bölümünü dünya genelindeki üye federasyonlara dağıtmaya hazır olduğunun sinyalini verdi. Bu adım, yönetim organının devasa servetinin daha adil dağıtılmasını talep eden etkili konfederasyon liderlerinin yoğun baskısının ardından geldi.

  • Infantino, konfederasyon baskısına yanıt verdi

    Infantino, milyarlarca doların doğrudan ulusal futbol federasyonlarına aktarılabileceği devasa bir servet yeniden dağıtım projesine resmen kapıyı araladı. Infantino, pazartesi günü altı konfederasyon başkanına ve FIFA Konseyi'ne gönderdiği mektupta, yönetim organının 6 milyar dolarlık rezervine başvurması yönündeki artan çağrılara değindi.

    The Athletic tarafından görülen yazışma, Zürih'teki merkezî hiyerarşi ile bölgesel güç odakları arasındaki ilişkide potansiyel bir dönüm noktasına işaret ediyor. FIFA Başkanı, henüz belirli bir meblağ taahhüt etmeyeceğini belirtirken, artan mali yardım ilkesine desteğini ifade etti.


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    Infantino, birleşik finansman teklifini istiyor

    İsviçre-İtalyan yetkili, 15 Ekim'de yapılması planlanan bir sonraki FIFA Konseyi toplantısında görüşülmek üzere çeşitli önerileri bir araya getirmesi için Genel Sekreter Mattias Grafstrom'a talimat verdi. Başkanın bu konuyu değerlendirmeye açık olması, özellikle tartışmalı FIFA Forward Enterprise (FFE) projesinin çöküşünün ardından yaşanan gergin dönemin sonrasında geldi.

    Infantino şöyle yazdı: "Miktar konusunda peşin hüküm vermeyeceğim. FIFA'nın uygun yönetişim süreci yoluyla, adil şekilde uygulanan ve şeffaf, denetlenebilir düzenlemelerle desteklenen ek finansmanın, sorumlu biçimde sağlanabilecek en yüksek düzeyini destekleyeceğim. Hedef memnuniyet verici. Artık bunu mali kanıtların, yönetişimin ve uygulamanın desteklemesi gerekiyor."

    Şöyle açıkladı: "Tek bir rakam tartışmayı başlatabilir, ancak küresel bir politikayı tamamlayamaz. Bu nedenle Genel Sekreter'e, 15 Ekim 2026'da FIFA Konseyi tarafından değerlendirilmek üzere tüm başvuruları tek bir entegre değerlendirmede birleştirmesi talimatını verdim."

  • Milyarlarca dolarlık bir ödeme talebi

    Artırılmış finansman talebine, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Concacaf Başkanı Victor Montagliani'nin yer aldığı güçlü bir koalisyon öncülük etti. Bu isimler, AFC Başkanı Shaikh Salman ile birlikte, FIFA'nın mevcut nakit rezervinin operasyonel istikrarı için gerekenden çok daha fazla olduğunu savundu.

    Haberler, UEFA ile Concacaf'ın, 211 üye federasyonu desteklemek için FIFA'nın nakit rezervlerinden dudak uçuklatan 2,1 milyar doları serbest bırakmasını talep etmek üzere birleştiğini öne sürüyor. Bu teklif, 2027-30 döngüsü sırasında her bir federasyon için en az 10 milyon doların erişilebilir hâle getirilmesine yönelik özel bir talebi de içeriyor. Söz konusu adım, dünya genelinde altyapıyı ve taban gelişimini güçlendirmeyi amaçlıyor.

    Infantino, yazışmasında şu ifadeleri de kullandı: "Mektuplarınızın her birine yansıyan yapıcı niyeti memnuniyetle karşılıyorum. İleriye dönük en iyi yol konusunda farklı düşünebiliriz, ancak her birimizin FIFA, Üye Federasyonları ve futbol için en iyisini istediğinden hiç şüphem yok." Başkan şimdi, ekim ayındaki zirve öncesinde tekliflerini doğrulamak için konfederasyon liderlerinden ayrıntılı finansal modeller ve varsayımlar sunmalarını istedi.

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    FFE tartışmasını geride bırakmak

    Bu mali zeytin dalı, Infantino'nun artık rafa kaldırılan FIFA Forward Enterprise projesine yönelik tepkilerin ardından liderliğini istikrara kavuşturmaya çalıştığı bir dönemde geliyor. FFE planı, erkekler ve kadınlar Dünya Kupaları da dahil olmak üzere FIFA'nın en değerli varlıklarında özel sermayenin devreye girmesini öngörüyordu; eleştirmenler ise bu adımın organizasyonun bağımsızlığını zedeleyebileceğinden endişe ediyordu. 

    Infantino son mektubunda FFE kaynaklı yankılara doğrudan değinerek, ticari teklifin mevcut destek yapılarını değiştirmek değil, onları tamamlamak amacı taşıdığını netleştirdi. Şöyle yazdı: "Yakın zamanda sunulan ve şimdi geri çekilen ticari teklif, FIFA'nın futbola daha fazla yatırım yapmasını sağlamak amacı taşıyordu; mevcut kaynaklardan sorumlu şekilde sağlanabilecek desteğin yerine geçmek için değil."