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Infantino eleştiri oklarının hedefinde! Premier League, La Liga, Bundesliga ve Serie A, FIFA Başkanı'na saldıran çarpıcı bir ortak açıklama yayımladı
Ligler, Infantino'nun liderliğini sert şekilde eleştirdi
Eşi benzeri görülmemiş bir birlik gösterisiyle Premier League, La Liga, Bundesliga ve Serie A, FIFA'da köklü reform çağrısı yapan sert bir ortak açıklama yayımladı. Bu adım, Infantino'nun tartışmalı "FIFA Forward Enterprise" projesinin hemen ardından geldi. Söz konusu proje, Dünya Kupası'ndaki hisselerin özel yatırımcılara satılmasını öngören bir plandı ve yoğun baskı nedeniyle nihayetinde geri çekildi. İptal edilen satış girişiminin ötesinde, bu yazki Dünya Kupası da Infantino ve yönetim organını çevreleyen başka birçok yüksek profilli anlaşmazlıkla gölgelendi. Bunlar arasında, USMNT forveti Folarin Balogun'a gösterilen kırmızı kartın iptal edilmesine yönelik tartışmalı karar da yer aldı.
Ticari önerisinin çökmesine rağmen Infantino, gelecek yıl FIFA başkanlığı için yeniden seçime girmeyi planladığını doğruladı. Ancak Avrupa'nın dört büyük ligi, sorunların tek bir başarısız projeden çok daha derin olduğuna inanıyor. Açıklamalarında, "FIFA Başkanı, futbolu bu tür girişimlerden korumak yerine bizzat istismarcı girişimleri teşvik etti" ifadelerini kullandılar ve böylece yönetim organı ile oyunun en büyük paydaşları arasındaki güvenin çöktüğüne dikkat çektiler.
- AFP
Yönetim krizi ve siyasi müdahale
Dört ligin ortak açıklaması, dünya futbolunun yönetimindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmesinde tavizsizdi. Ligler, "Son yıllarda futbolun tarihî temelleri, temel bir yönetişim sorunu nedeniyle tehdit altında kaldı" dedi. FFE projesi rafa kaldırılmış olsa da, böyle bir planın ortaya atılmasına imkân tanıyan kurumsal sorunların sporun bütünlüğü açısından hâlâ tehdit oluşturduğunu savundular.
Ayrıca disiplin ve anayasal meselelerin en üst düzeyde ele alınış biçiminde köklü bir değişim talep ettiler. Açıklamanın devamında, "FIFA Başkanı artık reform ihtiyacını kabul etmiş durumda, ancak FFE sürecinin ardından yüzeysel usul değişikliklerini değerlendirmek yeterli değil; FIFA içinde açık anayasal sınırların yeniden tesis edilmesi ve diğer hususların yanı sıra bireysel disiplin meselelerinin her türlü siyasi müdahaleden tartışmasız biçimde korunmasının sağlanması için derin bir yönetişim reformu şart" denildi.
Tek taraflı yayılmacılığın sonu
Başarısız yatırım projesinin ötesinde ligler, oyuncuların ve yerel takvimlerin üzerine binen sürekli artan talepler nedeniyle de rahatsızlıklarını dile getirdi. Yönetim organını "amansız bir yayılmacılıkla" suçlayan ligler, FIFA'nın "Uluslararası Maç Takvimi'ni genişletmek gibi bizi doğrudan etkileyen kapsamlı kararları tek taraflı olarak aldığını" vurguladı. Yerel programlar yeni uluslararası formatlara yer açmakta zorlanırken, bu gerilim kaynama noktasına ulaştı.
Bununla mücadele etmek isteyen ligler, kulüplere ve oyunculara masada söz hakkı verecek "yeni bir yönetim yapısı" oluşturulmasını talep ediyor. Bu, "erkek ve kadın futbolunda ulusal federasyonlar, ligler, kulüpler ve oyuncular dahil olmak üzere kilit paydaşları temsil eden kalıcı bir organın" kurulmasını içerecek ve bu organ, "yeni girişimlerle ilgili tam bilgi alacak ve FIFA'nın karar alma sürecinde anlamlı bir rol oynayacak."
- Getty Images Sport
Şeffaflık ve Fas'a giden yol
Ligler ayrıca, gelecekte herhangi bir büyük değişiklik oylanmadan önce çok daha yüksek düzeyde şeffaflık sağlanması için baskı yapıyor. Tüm gelecekteki FIFA planlarının, "açıkça tanımlanmış bir gerekçeye, destekleyici verilere ve bağımsız bir değerlendirmeye dayanması, ayrıca herhangi bir karar alınmadan önce bunların tamamının yayımlanması" gerektiğinde ısrar ettiler.
Bu sert müdahalenin zamanlaması da dikkat çekici; bir sonraki FIFA başkanlık seçimlerinin mart ayında Fas'taki FIFA Kongresi'nde yapılması planlanıyor. Infantino hâlâ en güçlü aday konumunda olsa da, Avrupa'nın elit liglerinden gelen örgütlü muhalefet bugüne kadarki en önemli meydan okumasını oluşturuyor.
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