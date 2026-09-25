Eşi benzeri görülmemiş bir birlik gösterisiyle Premier League, La Liga, Bundesliga ve Serie A, FIFA'da köklü reform çağrısı yapan sert bir ortak açıklama yayımladı. Bu adım, Infantino'nun tartışmalı "FIFA Forward Enterprise" projesinin hemen ardından geldi. Söz konusu proje, Dünya Kupası'ndaki hisselerin özel yatırımcılara satılmasını öngören bir plandı ve yoğun baskı nedeniyle nihayetinde geri çekildi. İptal edilen satış girişiminin ötesinde, bu yazki Dünya Kupası da Infantino ve yönetim organını çevreleyen başka birçok yüksek profilli anlaşmazlıkla gölgelendi. Bunlar arasında, USMNT forveti Folarin Balogun'a gösterilen kırmızı kartın iptal edilmesine yönelik tartışmalı karar da yer aldı.

Ticari önerisinin çökmesine rağmen Infantino, gelecek yıl FIFA başkanlığı için yeniden seçime girmeyi planladığını doğruladı. Ancak Avrupa'nın dört büyük ligi, sorunların tek bir başarısız projeden çok daha derin olduğuna inanıyor. Açıklamalarında, "FIFA Başkanı, futbolu bu tür girişimlerden korumak yerine bizzat istismarcı girişimleri teşvik etti" ifadelerini kullandılar ve böylece yönetim organı ile oyunun en büyük paydaşları arasındaki güvenin çöktüğüne dikkat çektiler.