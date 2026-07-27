FIFA Başkanı Gianni Infantino, sosyal medyada Dünya Kupası hakkında görüşlerini dile getirirken birden fazla göndermede bulundu: "Güzel oyunumuzu, heyecanı, kutlamaları, kahkahaları, gözyaşlarını, aldatmacaları ve sevinci kaçıran herkese... Bu muhteşem etkinlik için bir araya gelen çocukları, yeni doğan bebekleri, büyükbabaları ve anne babaları görme fırsatını kaçıran hepinize, maçlar bittiği için özür diliyorum ve tüm o sevinci ve birlikteliği kaçırmış olmanıza üzülüyorum" denildi FIFA başkanının mesajında. "Nefret ve eleştiriler sizi öylesine esir almış ki tüm bunları kaçırmış olmanıza üzülüyorum." "Kalemlerinin ve kâğıtlarının arkasında, ekranlarının başında nefret ve yalan haberler yayanlara şunu söylemek istiyorum: Siz ikinci sırada otururken, biz FIFA olarak ön safta organizasyonu yapıyor, çok çalışıyor ve dünyanın en iyi gösterisini sunuyoruz. Siz saklanırken, biz Kanada, Meksika ve ABD'nin sokaklarını geziyor, taraftarlarla konuşuyor, insanlarla etkileşim kuruyor ve herkesin güvenliğini sağlıyoruz. Siz bölünürken, biz birleşiyoruz."
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Infantino, 2026 Dünya Kupası'nın ardından: "Siz nefret ekiyorsunuz, biz dünyayı birleştiriyoruz"
İRAN'IN VARLIĞI
"Siz nefret ekerken, biz savaş halindeki iki ülkeyi birleştirmek için durmaksızın çalışıyorduk" diye devam etti Infantino. "İran, ABD'ye herhangi bir olay ya da çatışma yaşanmadan giriş yaptı. İran takımı oynamaya başladığında, onlara yönelik tüm tezahüratlar tek bir marşa dönüştü. Taraftarlar ülkenin kendisi oldu, takımın kendisi oldu ve Team Melli'yi destekledi. Futbolun gücü budur. İran takımı, futbolda barışın eş anlamlısı olduğu için ülkeye giriş vizesi aldı. Siyasetin değil. Futbol bölünmenin değil, birliğin eş anlamlısıdır. Futbol nefret ve ayrımcılıktan daha büyüktür"
BALOGUN OLAYI
“Aslında ‘tartışmalı’ hakem kararları ya da örneğin potansiyel olarak hatalı kırmızı veya sarı kartlar veya belirli durumlarda oyunculara sonradan ceza verilmemesi gibi ‘garip’ disiplin yaptırımları, dünyanın en önemli liglerinden bazılarında yaygın bir uygulama ve geniş ölçüde kabul görüyor. Kalemlere ve kâğıda, tüm ekranlara; arkanızdaki insanların bulamadığı sevgiyi ve huzuru sizin bulmanızı diliyorum. Huzuru bulmanızı diliyorum; biz FIFA’da kendi huzurumuzu bulduk ve bunu şimdiye kadarki en olağanüstü Dünya Kupası’nı sunarak yayıyoruz. Futbolun her türlü nefretin üzerine çıkmasını diliyorum.”
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