Infantino, 2026 Dünya Kupası'nın ardından: "Siz nefret ekiyorsunuz, biz dünyayı birleştiriyoruz"

FIFA Başkanı Gianni Infantino, sosyal medyada Dünya Kupası hakkında görüşlerini dile getirirken birden fazla göndermede bulundu: "Güzel oyunumuzu, heyecanı, kutlamaları, kahkahaları, gözyaşlarını, aldatmacaları ve sevinci kaçıran herkese... Bu muhteşem etkinlik için bir araya gelen çocukları, yeni doğan bebekleri, büyükbabaları ve anne babaları görme fırsatını kaçıran hepinize, maçlar bittiği için özür diliyorum ve tüm o sevinci ve birlikteliği kaçırmış olmanıza üzülüyorum" denildi FIFA başkanının mesajında. "Nefret ve eleştiriler sizi öylesine esir almış ki tüm bunları kaçırmış olmanıza üzülüyorum." "Kalemlerinin ve kâğıtlarının arkasında, ekranlarının başında nefret ve yalan haberler yayanlara şunu söylemek istiyorum: Siz ikinci sırada otururken, biz FIFA olarak ön safta organizasyonu yapıyor, çok çalışıyor ve dünyanın en iyi gösterisini sunuyoruz. Siz saklanırken, biz Kanada, Meksika ve ABD'nin sokaklarını geziyor, taraftarlarla konuşuyor, insanlarla etkileşim kuruyor ve herkesin güvenliğini sağlıyoruz. Siz bölünürken, biz birleşiyoruz."