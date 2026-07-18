INEOS, yaz transfer döneminde orta sahaya üçüncü takviyeyi hedeflerken, Manchester United 40 milyon sterlinlik Sander Berge transferi için plan yapıyor

Eski Manchester United yardımcı teknik direktörü Rene Meulensteen, kulübün mevcut transfer döneminde hedeflemesi gereken orta saha profillerini açıkladı. Tipman Tips’e konuşan Sir Alex Ferguson’un eski sağ kolu şöyle dedi: “United, bu transfer döneminde üç olmasa bile en az iki orta saha oyuncusu transfer etmelidir. Özellikle önümüzdeki dönemde daha fazla turnuva olacağı için, gerçekten, gerçekten güçlendirmeleri gereken pozisyon budur.

"United’ın ihtiyacı, aynı tipte üç oyuncuyu kadroya katmak yerine, transferlerde çeşitlilik sağlamaktır. Zaten iyi bir top kontrolü olan ve takıma pozitif enerji katan Kobbie Mainoo var. Dolayısıyla, ihtiyaç duydukları şey çok dinamik ve güçlü bir oyuncu."