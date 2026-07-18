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Manchester United v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

INEOS, yaz transfer döneminde orta sahaya üçüncü takviyeyi hedeflerken, Manchester United 40 milyon sterlinlik Sander Berge transferi için plan yapıyor

Transfers
S. Berge
M. United
Premier Lig
Fulham

Manchester United, INEOS’un desteğiyle devam eden orta saha takviyesi çalışmaları kapsamında Fulham’ın orta saha oyuncusu Sander Berge’yi kadrosuna katmak için çabalarını yoğunlaştırıyor. Andrey Santos ve Youri Tielemans’ın takıma katılmasının ardından, Kırmızı Şeytanlar, önlerindeki zorlu sezona kadrolarını en iyi şekilde hazırlamak amacıyla bu pozisyonda üçüncü bir transferi gerçekleştirme konusunda kararlılığını sürdürüyor.

  • Kırmızı Şeytanlar, Berge’yi gözüne kestirdi

    The Evening Standard gazetesine göre, Manchester United, orta saha kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında Fulham’ın orta saha oyuncusu Berge’yi kadrosuna katmayı değerlendiriyor. Old Trafford yönetimi, Norveçli milli oyuncuyu, AS Roma’dan Manu Kone gibi radarlarında bulunan diğer seçeneklere kıyasla oldukça ulaşılabilir ve maliyet açısından verimli bir alternatif olarak görüyor. Bu hamle, spor direktörü Jason Wilcox’un takımın orta saha derinliğini belirlemek üzere Michael Carrick ile doğrudan görüşmeler yaptığı kararlı yaz planlamasının bir parçası olarak gerçekleşti.


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    Meulensteen, orta saha ihtiyaçlarını özetliyor

    Eski Manchester United yardımcı teknik direktörü Rene Meulensteen, kulübün mevcut transfer döneminde hedeflemesi gereken orta saha profillerini açıkladı. Tipman Tips’e konuşan Sir Alex Ferguson’un eski sağ kolu şöyle dedi: “United, bu transfer döneminde üç olmasa bile en az iki orta saha oyuncusu transfer etmelidir. Özellikle önümüzdeki dönemde daha fazla turnuva olacağı için, gerçekten, gerçekten güçlendirmeleri gereken pozisyon budur.

    "United’ın ihtiyacı, aynı tipte üç oyuncuyu kadroya katmak yerine, transferlerde çeşitlilik sağlamaktır. Zaten iyi bir top kontrolü olan ve takıma pozitif enerji katan Kobbie Mainoo var. Dolayısıyla, ihtiyaç duydukları şey çok dinamik ve güçlü bir oyuncu."

  • Değerlendirilmekte olan alternatif hedefler

    Dikkatini belirli oyunculara yönelten Meulensteen, taktiksel kriterlerine tam olarak uyan iki öne çıkan Premier Lig yeteneğine vurgu yaptı. Şöyle devam etti: “Orta sahada her zaman iyi ve teknik futbolcuları severim. Bir süredir United’dan Adam Wharton’ı beğeniyorum, çünkü topla çok iyi ve baskı altında son derece sakin. Tek bir kararlı pasla ön beşliye ulaşabiliyor ve rakip savunmayı adeta parçalıyor; buna bayılıyorum. [Carlos] Baleba ise yine çok genç, çok gelecek vaat eden bir oyuncu; çok dinamik ve hızlı, ancak bahsettiğim diğer oyunculardan biraz farklı."

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  • Michael Carrick Getty

    Makine dairesi revizyonu devam ediyor

    Bu agresif transfer stratejisi, gelecek sezon dört farklı turnuvada yer alacak zorlu fikstürü idare edebilecek yeterli kadro derinliği sağlamak üzere tasarlanmıştır. Santos ve Tielemans’ı kadroya katan transfer yetkilileri, Casemiro’nun bedelsiz ayrılışı ve Manuel Ugarte’nin Dünya Kupası sırasında aldığı uzun süreli sakatlığın bıraktığı boşluğu dolduracak son bir defansif orta saha oyuncusu arıyor. Dolayısıyla, sezon öncesi transfer döneminin kapanış tarihinden önce Berge gibi güçlü ve dinamik bir oyuncuyu kadroya katmak, kulübün mutlak önceliği haline gelmiştir.

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