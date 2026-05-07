AFP
Çeviri:
Ineos döneminin idari yeniden yapılanma ile yeni bir aşamaya girmesiyle Manchester United yöneticisi görevinden ayrıldı
Brailsford, Manchester United yönetim kurulundan ayrıldı
Independent gazetesinin haberine göre, Brailsford Old Trafford’daki yönetim kurulu üyeliği görevinden resmen istifa etti. Şirketler Sicili Kurumu tarafından yayınlanan bir belge, Brailsford’un yönetim kurulu üyeliğinin 30 Nisan’da sona erdiğini doğruladı. 62 yaşındaki Brailsford, bu görevi Şubat 2024’ten beri yürütüyordu. Brailsford’un atanması, Sir Jim Ratcliffe’in Ineos aracılığıyla kulübün azınlık hisselerini devralmasının hemen ardından gerçekleşmişti. Brailsford, yeni yönetimin ilk aşamasında merkezi bir rol oynadı. Ratcliffe'in yatırımından önce ve sonra kulübün futbol faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir denetim yürüttü ve Old Trafford'daki sahiplik grubunun ilk stratejisinin şekillenmesine yardımcı oldu.
İdari değişiklik, değişen sorumlulukları yansıtıyor
Bu karar, Brailsford’un daha geniş kapsamlı Ineos spor yapısı içindeki sorumluluklarında yaşanan bir değişikliği yansıtıyor. Haziran ayında çıkan haberlerde, United’daki günlük görevlerinin azaltılacağı belirtilmişti. Yönetim kurulundan ayrılması, Ineos spor direktörü olarak üstlendiği daha geniş kapsamlı rolüne yeniden odaklanmasını sağlıyor. Bu pozisyonda, bisiklet sporunu da içeren grubun spor portföyündeki birçok projeyi yönetiyor.
United ile yakın bir şekilde çalıştığı süre boyunca Brailsford, kulüpte görünür bir varlık sürdürdü. Yeni sahiplik döneminin ilk aylarında Ratcliffe'in temsilcisi olarak görev yaparken maçlara ve antrenmanlara düzenli olarak katıldı.
Daha geniş kapsamlı bir yapısal dönüşümün parçası
Brailsford’un yönetim kurulu üyeliği, Kırmızı Şeytanlar için çalkantılı bir geçiş dönemine denk geldi. Yönetim kurulunda geçirdiği tek tam sezon boyunca kulüp, Premier Lig’i 15. sırada tamamladı ve Avrupa Ligi finalini kaybetti. Sahadaki bu zorluklara rağmen, Ineos yönetimi yapısal iyileştirme gerektiren alanları belirlemeye odaklandı. Brailsford, kulübün futbol operasyonlarını analiz etmek ve modernizasyona ihtiyaç duyan alanları ortaya çıkarmak konusunda önemli bir rol oynadı.
Yönetim kurulundan ayrılmasının, yeniden yapılanmanın bir sonraki aşaması olduğu düşünülüyor. Artık çeşitli yönetici pozisyonlarında deneyimli uzmanlar bulunduğundan, kulüpte onun doğrudan denetimine duyulan ihtiyaç azaldı.
United, yeni yapısı altında ilerlemeye devam ediyor
Manchester United’ın yönetim kadrosundaki değişiklikler, kulübün sahada ilerleme sinyalleri verdiği bir dönemde gerçekleşti. Takım şu anda Premier Lig’de üçüncü sırada yer alıyor ve ligin bitmesine üç maç kala Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını şimdiden garantiledi. Brailsford artık yönetim kurulunda yer almıyor olsa da, etkisi Ineos’un daha geniş kapsamlı spor projesinin bir parçası olmaya devam ediyor. Son yapısal değişiklikler, United’ın Avrupa’nın seçkin kulüpleri arasında yeniden yerini almaya çalışırken, kulübün sahiplerinin artık daha istikrarlı bir döneme girdiğini gösteriyor.