Yaz transferi Donyell Malen, Roma hücumunun etrafında döndüğü merkezî odak noktası olarak kendini kabul ettirdi. Son 30 metrede yaptığı durmaksızın koşular, Paulo Dybala ve Matias Soule gibi yaratıcı takım arkadaşlarının öne çıkması için alan yaratıyor.

Gasperini'nin kondisyon programı altında Dybala, fiziksel dayanıklılık ve istikrar açısından daha önce görülmemiş bir seviyeye ulaştı.

"Malen takımda neredeyse tek oyuncu; o güneş ve diğer herkes onun etrafında hareket ediyor," dedi Di Biagio, La Gazzetta dello Sport'a. "Derine koşular atıyor ve inanılmaz derecede belirleyici oluyor. Dybala ise Gasperini'nin yöntemi sayesinde geçmişte sahip olmadığı bir istikrarla oynuyor."