BSR Agency
Çeviri:
İncelemeye değer bir güzellik! Şampiyon Inter'i zorlamak için aşırı tempolu Roma'nın ana planı
Taktik analiz, Roma'yı şampiyonluğun gizli favorisi olarak gösteriyor
Roma, Gian Piero Gasperini yönetiminde fiziksel ve mental açıdan tamamen yenilenmesinin ardından Serie A'nın asıl sürpriz ekibi olarak öne çıktı. La Gazzetta dello Sport'a özel röportaj veren eski Roma orta saha oyuncusu Luigi Di Biagio, kulübün agresif taktiksel gelişimini övdü.
Gasperini'nin yüksek tempolu yöntemleri, kadronun geneline durmak bilmeyen bir kazanma mentalitesi aşıladı.
Di Biagio, La Gazzetta dello Sport'a, "Roma'nın sürpriz yapabileceğini her zaman söyledim: Geçen yıl da onları destekledim, bu yıl da Scudetto için bunu tekrarlayacağım" dedi. "Gasp onları gerçekten zorlayabilir. Roma çok hoş bir sürpriz ve yaptıkları her şeyi hak ediyor."
- LaPresse
Yenilikçi orta saha boşaltması, ileri çıkan kanat oyuncularının önünü açıyor
Roma'nın taktik düzeni, Bryan Cristante ile Manu Kone'nin yer aldığı kendine özgü bir çift pivot üzerine kurulu. Cristante, oyun kurulumunda Gasperini'nin imza niteliğindeki orta sahayı boşaltma planını uygulamak için sık sık savunma hattına doğru derine geliyor ve ileri çıkan kanatlar için geniş alanlar yaratıyor.
Bu dinamik hareketlilik, rakip orta saha oyuncularını pozisyonlarından çıkarıyor ve merkezdeki geçişleri hızlandırıyor.
Di Biagio, La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada, "Cristante ile Roma, oyun kurulumunu destekleyen bir orta saha oyuncusu buldu. O ve Kone sık sık savunma hattına doğru geliyor ve kanatların ileri çıkmasına imkân tanıyor. Bu, Gasperini'nin tipik orta sahayı boşaltma planı; incelenmeye değer bir güzellik" dedi.
Malen, Roma hücumunun merkezdeki güneş sistemi gibi işliyor
Yaz transferi Donyell Malen, Roma hücumunun etrafında döndüğü merkezî odak noktası olarak kendini kabul ettirdi. Son 30 metrede yaptığı durmaksızın koşular, Paulo Dybala ve Matias Soule gibi yaratıcı takım arkadaşlarının öne çıkması için alan yaratıyor.
Gasperini'nin kondisyon programı altında Dybala, fiziksel dayanıklılık ve istikrar açısından daha önce görülmemiş bir seviyeye ulaştı.
"Malen takımda neredeyse tek oyuncu; o güneş ve diğer herkes onun etrafında hareket ediyor," dedi Di Biagio, La Gazzetta dello Sport'a. "Derine koşular atıyor ve inanılmaz derecede belirleyici oluyor. Dybala ise Gasperini'nin yöntemi sayesinde geçmişte sahip olmadığı bir istikrarla oynuyor."
- Insidefoto
Roma, Stadio Olimpico'da ses getirecek bir galibiyet peşinde
Başkentte taraftarların büyük coşkusunun da etkisiyle Roma, Inter karşılaşmasını şampiyonluk iddiası açısından nihai sınav olarak görüyor. Avrupa ve lig yükümlülüklerini aynı anda yönetmek ise gelişimlerinde aşmaları gereken son engel olmaya devam ediyor.
Kalede güven veren bir liderlik sergileyen Mile Svilar sayesinde Gasperini'nin ekibi, uzun soluklu bir yarış verebilecek araçlara sahip.
Şampiyona karşı alınacak bir galibiyet, Roma'nın gerçek bir Scudetto adayı olduğunu pekiştirecektir.
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