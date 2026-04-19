Getty Images Sport
Çeviri:
İnatçı mı, yoksa hayal dünyasında mı yaşıyor? Roberto De Zerbi, 15 maçtır galibiyet alamayıp Premier Lig’de küme düşme potasına düşen Tottenham’ın “5 maç üst üste kazanacağını” öngörüyor
Spurs için uzatmalarda gelen kalp kırıklığı
Pedro Porro ve Brighton'dan Kaoru Mitoma'nın attığı gollerin ardından Xavi Simons'un muhteşem bir vuruşla skoru yeniden öne geçiren golüyle Spurs, hayati öneme sahip üç puanı almaya doğru ilerliyor gibi görünüyordu. Ancak maçın son dakikalarında gelen beraberlik golü, kulübün 2026 takvim yılında ligde tek bir galibiyet bile alamamasına neden oldu. De Zerbi şüphesiz daha çekici bir oyun tarzı getirmiş olsa da, Premier Lig'de kalma mücadelesini sürdürmek artık devasa bir zorluk haline geldi.
- AFP
Kuzey Londra'da cesur bir hayatta kalma planı
De Zerbi, önümüzdeki haftalarda takımının karşılaşacağı baskıdan ya da rakiplerin kalitesinden hiç yılmıyor. "Önümüzde beş maç daha var – durum zor, hepimiz bunun zor bir dönem olduğunu, zor bir durum olduğunu biliyoruz – ama önümüzde beş maç, 15 puan var ve bu takım arka arkaya beş maç kazanabilir," dedi De Zerbi gazetecilere. "Şu anda sözlerimi dinlemek zor olabilir, ancak oyuncuları izlerseniz, oyuncuların seviyesini analiz ederseniz, bence arka arkaya beş maç kazanabiliriz. Kibirli olmak istemem, çünkü kibirli biri değilim, özellikle şu anda, ancak mücadele etmek ve arka arkaya maçlar kazanmak için yeterli niteliklere sahibiz."
De Zerbi yenilgiyi kabul etmiyor
Eski Spurs savunmacısı Michael Dawson'ın "yenilgi gibi hissettirdiğini" söylediği bu beraberlik, ligde kalmak için sadece beş maç kalmışken Spurs'u küme düşme hattından bir puan uzaklıkta bıraktı. Kötü istatistiklere rağmen, eski Brighton teknik direktörü, takımının sezonu mükemmel bir şekilde bitirmesinin mümkün olduğuna kesin olarak inanıyor. "Oyuncularımın yeteneklerine her zaman inanırım. İyi bir maç çıkardılar. Bence bugün olduğundan daha iyi, daha kaliteli ve daha sakin oynayabiliriz, özellikle top bizdeyken, ama şu anda bu ruha, bu tavra, bu zihniyete ihtiyacımız var ve henüz bitmedi," dedi De Zerbi.
- AFP
Olumsuzluğa karşı sıfır tolerans
Spurs'un bir sonraki görevi, Molineux'da ligin son sırasındaki Wolves ile karşılaşmak; bu maç, kulübün birinci ligde kalma umutları açısından fiilen kazanılması zorunlu bir maç haline geldi. Takımın konsantrasyonunu sağlamak için De Zerbi, kadrosuna ve teknik ekibine sert bir uyarıda bulunarak, hazırlık sürecinde kötü bir tutum sergileyen herkesin derhal ortamdan uzaklaştırılacağını belirtti.
"Performanslarından gurur duyuyorum. Daha güçlü olmalılar ve sadece Wolverhampton maçına odaklanmalılar. Pazartesi öğleden sonra antrenman sahasına gülümseyerek gelmeliler, aksi takdirde hemen eve gönderilecekler. Negatif insanları, üzgün oyuncuları veya üzgün yardımcıları görmek için vaktim yok," diye konuştu De Zerbi.