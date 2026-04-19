Spurs'un bir sonraki görevi, Molineux'da ligin son sırasındaki Wolves ile karşılaşmak; bu maç, kulübün birinci ligde kalma umutları açısından fiilen kazanılması zorunlu bir maç haline geldi. Takımın konsantrasyonunu sağlamak için De Zerbi, kadrosuna ve teknik ekibine sert bir uyarıda bulunarak, hazırlık sürecinde kötü bir tutum sergileyen herkesin derhal ortamdan uzaklaştırılacağını belirtti.

"Performanslarından gurur duyuyorum. Daha güçlü olmalılar ve sadece Wolverhampton maçına odaklanmalılar. Pazartesi öğleden sonra antrenman sahasına gülümseyerek gelmeliler, aksi takdirde hemen eve gönderilecekler. Negatif insanları, üzgün oyuncuları veya üzgün yardımcıları görmek için vaktim yok," diye konuştu De Zerbi.