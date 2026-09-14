Action Plus
Çeviri:
'İnanmayı hiç bırakmadık' - Sheffield United deplasmanında dramatik bir geç galibiyet kapan Wolves'un kahramanı Raul Jimenez
Yedekler galibiyet golü için güçlerini birleştirdi
İkinci yarıda oyuna giren üç oyuncu, 90. dakikada galibiyeti perçinleyen golde mükemmel bir iş birliği yaptı; Kieran Trippier'in ortasını Tommy Doyle aşırdı, Jimenez de yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. Bu dramatik galibiyet golü, tecrübeli santrforun bu yaz bonservissiz olarak kulübe geri dönmesinden bu yana açık oyundaki ilk golü oldu. Daha da önemlisi, bu geç gelen kırılma anı West Ham deplasmanındaki 4-2'lik yenilgi ve Birmingham City ile 2-2 berabere kalınmasının ardından iki maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi.
- Getty Images Sport
Jimenez takım ruhunu övdü
Bramall Lane'de final düdüğünün ardından Sky Sports'a konuşan maçın kazandıran golünü atan oyuncu, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma boyunca takımının gösterdiği dirençten övgüyle bahsetti.
Üç puanın önemine değinen golcü oyuncu, "Harika, kazanmak mükemmel bir duygu ve bunu böyle yapmak her zaman farklı oluyor. İnanmayı hiç bırakmadık ve ödülümüz de bu" dedi.
Sözlerini şöyle sürdürdü: "Buraya iki kötü sonucun ardından geldik; bir mağlubiyet ve bir beraberlik. Biz her zaman kazanmak istiyoruz; kazanmak ve ligin zirvesi için mücadele etmeyi sürdürmek önemliydi."
Kadro derinliği yükselişi getiriyor
Bu dar galibiyet, Wolves'a ayrıca Championship sezonundaki ilk gol yemediği maçı da getirdi ve takımı altı maçta topladığı 11 puanla yedinci sıraya yükseltti.
Orta saha oyuncusu Doyle da bu görüşleri yineleyerek kulübenin etkisine dikkat çekti: "Kieran ortayı açtığında topa bir sapma oldu ve ben de şut çekmek yerine pas vermeyi düşündüm. O her zaman doğru yerde oluyor."
Sözlerini şöyle sürdürdü: "Harika bir kadromuz var; bunu kulübemizden de görebilirsiniz, hepimiz kazanmak istiyoruz. Yükselmeyi hedeflediğinizde, ister ilk 11'de başlayın ister sonradan oyuna girin, hazır olmanız gerekir."
- Action Plus
Kupa maçı derbiden önce oynanacak
Peixoto'nun ekibi şimdi dikkatini 16 Eylül Çarşamba günü Everton deplasmanında oynanacak Carabao Cup üçüncü tur maçına çevirecek. Wolves daha sonra dört gün sonra Molineux'ya dönerek milli ara öncesinde hararetli bir Black Country derbisinde ezeli rakibi West Bromwich Albion'u konuk edecek. Bu sıkışık fikstür periyodu, ligin üst sıralarına girmeyi hedeflerken takımın iddiası açısından zorlu bir sınav olacak.
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