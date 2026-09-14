Bramall Lane'de final düdüğünün ardından Sky Sports'a konuşan maçın kazandıran golünü atan oyuncu, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma boyunca takımının gösterdiği dirençten övgüyle bahsetti.

Üç puanın önemine değinen golcü oyuncu, "Harika, kazanmak mükemmel bir duygu ve bunu böyle yapmak her zaman farklı oluyor. İnanmayı hiç bırakmadık ve ödülümüz de bu" dedi.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Buraya iki kötü sonucun ardından geldik; bir mağlubiyet ve bir beraberlik. Biz her zaman kazanmak istiyoruz; kazanmak ve ligin zirvesi için mücadele etmeyi sürdürmek önemliydi."