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Adhe Makayasa

Çeviri:

'İnanmayı hiç bırakmadık' - Sheffield United deplasmanında dramatik bir geç galibiyet kapan Wolves'un kahramanı Raul Jimenez

R. Jimenez
Sheffield United - Wolverhampton Wanderers
Sheffield United
Wolverhampton Wanderers
Championship

Wolves, pazar günü Championship'te Sheffield United deplasmanında Raul Jimenez'in 90. dakikada attığı dramatik golle 1-0 kazanarak yeniden galibiyetle tanıştı. Tecrübeli forvet, Cesar Peixoto'nun ekibinin iki maçlık galibiyet hasretine yakın mesafeden yaptığı vuruşla son verdi ve deplasman takımını ilk altının hemen yakınına taşıdı.

  • Yedekler galibiyet golü için güçlerini birleştirdi

    İkinci yarıda oyuna giren üç oyuncu, 90. dakikada galibiyeti perçinleyen golde mükemmel bir iş birliği yaptı; Kieran Trippier'in ortasını Tommy Doyle aşırdı, Jimenez de yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. Bu dramatik galibiyet golü, tecrübeli santrforun bu yaz bonservissiz olarak kulübe geri dönmesinden bu yana açık oyundaki ilk golü oldu. Daha da önemlisi, bu geç gelen kırılma anı West Ham deplasmanındaki 4-2'lik yenilgi ve Birmingham City ile 2-2 berabere kalınmasının ardından iki maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi.


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  • Sheffield United v Wolverhampton Wanderers - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport

    Jimenez takım ruhunu övdü

    Bramall Lane'de final düdüğünün ardından Sky Sports'a konuşan maçın kazandıran golünü atan oyuncu, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma boyunca takımının gösterdiği dirençten övgüyle bahsetti.

    Üç puanın önemine değinen golcü oyuncu, "Harika, kazanmak mükemmel bir duygu ve bunu böyle yapmak her zaman farklı oluyor. İnanmayı hiç bırakmadık ve ödülümüz de bu" dedi.

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "Buraya iki kötü sonucun ardından geldik; bir mağlubiyet ve bir beraberlik. Biz her zaman kazanmak istiyoruz; kazanmak ve ligin zirvesi için mücadele etmeyi sürdürmek önemliydi."

  • Kadro derinliği yükselişi getiriyor

    Bu dar galibiyet, Wolves'a ayrıca Championship sezonundaki ilk gol yemediği maçı da getirdi ve takımı altı maçta topladığı 11 puanla yedinci sıraya yükseltti.

    Orta saha oyuncusu Doyle da bu görüşleri yineleyerek kulübenin etkisine dikkat çekti: "Kieran ortayı açtığında topa bir sapma oldu ve ben de şut çekmek yerine pas vermeyi düşündüm. O her zaman doğru yerde oluyor."

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "Harika bir kadromuz var; bunu kulübemizden de görebilirsiniz, hepimiz kazanmak istiyoruz. Yükselmeyi hedeflediğinizde, ister ilk 11'de başlayın ister sonradan oyuna girin, hazır olmanız gerekir."

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    Kupa maçı derbiden önce oynanacak

    Peixoto'nun ekibi şimdi dikkatini 16 Eylül Çarşamba günü Everton deplasmanında oynanacak Carabao Cup üçüncü tur maçına çevirecek. Wolves daha sonra dört gün sonra Molineux'ya dönerek milli ara öncesinde hararetli bir Black Country derbisinde ezeli rakibi West Bromwich Albion'u konuk edecek. Bu sıkışık fikstür periyodu, ligin üst sıralarına girmeyi hedeflerken takımın iddiası açısından zorlu bir sınav olacak.

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